580 萬元以內完工！使用大量天然素材的獨棟住宅

當我們聽到以低成本完工的住宅的時候，我們似乎會認為這樣的房子的外觀不具任何獨特性。這次的點子簿是由日本的達人們所親手打造，成本不止低於 580 萬內，也使用了大量的天然素材，成功提供屋主一個極為舒適的居家空間外，房子美麗的顏色與造型也讓路過的人都會多看幾眼。你也正在打算以小預算打造一個家嗎？現在就趕快讓我們欣賞這間以 580 萬元完工的好空間。