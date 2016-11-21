580 萬元以內完工！使用大量天然素材的獨棟住宅

當我們聽到以低成本完工的住宅的時候，我們似乎會認為這樣的房子的外觀不具任何獨特性。這次的點子簿是由日本的達人們所親手打造，成本不止低於 580 萬內，也使用了大量的天然素材，成功提供屋主一個極為舒適的居家空間外，房子美麗的顏色與造型也讓路過的人都會多看幾眼。你也正在打算以小預算打造一個家嗎？現在就趕快讓我們欣賞這間以 580 萬元完工的好空間。
以深藍色的鍍鋅鋼板所搭建而成的外觀令人印象深刻。鍍鋅鋼板的外壁有經過防鏽處理，因此維護相對容易，同時也讓外觀更為獨特，亦降低成本。入口門廊使用細木工搭成的圍欄，與深藍色的房子形成對比。
廚房、餐廳、客廳明亮且通風，簡單的白色牆面配上溫暖的紅杉樹木頭，更顯溫馨。木製傢俱以及帶有光澤的實木地板，構成令人感到十分舒適的空間。專家們使用了木片壁再生紙，符合環保的概念。
展示櫃的設計令人驚艷。將所有的收藏品展示出來，讓家中像是個小型的藝廊。
廚房有著潔白的水槽以及流理台，最棒的是面向窗戶，因此可以一邊欣賞風景一邊做飯。
打開拉門後，就是一個小型的榻榻米房。除了提供家人一個平靜的休息場所外，榻榻米房下也設計了作為收納用的抽屜，可以說是善加利用空間的典範。
浴室的單面牆使用蘋果綠，讓整個空間都明亮活潑起來。馬桶與洗臉台中間有小牆隔開，而馬桶旁邊便是一扇門，確保浴室空間明亮且通風良好。
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