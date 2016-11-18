9 張圖解密現代田園風

大量使用木材以及磚頭的田園風是受到許多人喜愛的居家設計風格，然而走傳統的田園路線，家裡難免會顯得跟不上時代，並且有點年代感。利用中性色調以及加強明亮感，可以讓田園風情中帶有現代感，也因此可以展現出時下的田園風格的魅力。
這次我們集結了 9 張圖，為你展示結合了現代以及田園元素的居家設計，你可以發現混搭風格能夠讓家中更具特色，成為獨一無二的美好空間。
我們一眼就愛上了這間結合了現代與鄉村風格的美好的客廳! 專家非常注意細節，例如使用兩種全然不同的素材的咖啡桌，玻璃以及木材的結合散發了兩種不同的風味，
這間餐廳使用了淺色的石材作為牆面，搭配灰色系的地板，再加上做工良好的木頭餐桌以及設計師座椅，呈現出非常精緻的整體風格。
現代的燈具結合了充滿傳統風情的座椅與咖啡桌，撞擊出與眾不同的美。天花板的木頭樑柱像是藝術品一樣，是來自過去的印記，而內凹式的牆面收納則是現代的手法。
這個露臺的主要素材為石頭，但是搭配了現代的座椅後，除了散發田園的風情，也更有現代的時尚感。
這個有著圓弧形的拱門的非正式座椅區實在是太有魅力了! 以石材為主的拱門下是現代的沙發椅以及燈具，結合傳統與現代，卻一點也不突兀。
這個充滿鄉村風情的前廊每個細節都讓人驚艷。抬頭看是以美麗木材搭建而成的遮蔽天花板，阻隔的牆面則是帶有粗獷感的淺色石材，搭配上現在最流行的燈泡作為吊燈，立刻變得更有特色。
你能猜想得到這間時尚且簡約的家曾是間老穀場嗎?
灰色的石牆搭配上木頭的窗框，盡顯田園之美，然而在這樣的表面之下，是走十分簡約路線的時尚裝潢。
這個空間融合了工業與鄉村風，呈現出來的視覺效果卻十分柔和雅緻。