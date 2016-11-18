9 張圖解密現代田園風

大量使用木材以及磚頭的田園風是受到許多人喜愛的居家設計風格，然而走傳統的田園路線，家裡難免會顯得跟不上時代，並且有點年代感。利用中性色調以及加強明亮感，可以讓田園風情中帶有現代感，也因此可以展現出時下的田園風格的魅力。

這次我們集結了 9 張圖，為你展示結合了現代以及田園元素的居家設計，你可以發現混搭風格能夠讓家中更具特色，成為獨一無二的美好空間。