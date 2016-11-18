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9 張圖解密現代田園風

ROBIN – HOMIFY ROBIN – HOMIFY
casa in campagna, marco bonucci fotografo marco bonucci fotografo 經典風格的走廊，走廊和樓梯
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大量使用木材以及磚頭的田園風是受到許多人喜愛的居家設計風格，然而走傳統的田園路線，家裡難免會顯得跟不上時代，並且有點年代感。利用中性色調以及加強明亮感，可以讓田園風情中帶有現代感，也因此可以展現出時下的田園風格的魅力。

這次我們集結了 9 張圖，為你展示結合了現代以及田園元素的居家設計，你可以發現混搭風格能夠讓家中更具特色，成為獨一無二的美好空間。

1.簡單高雅的風格

Casa Monte di Procida, PDV studio di progettazione PDV studio di progettazione 客廳沙發與扶手椅
PDV studio di progettazione

PDV studio di progettazione
PDV studio di progettazione
PDV studio di progettazione

我們一眼就愛上了這間結合了現代與鄉村風格的美好的客廳! 專家非常注意細節，例如使用兩種全然不同的素材的咖啡桌，玻璃以及木材的結合散發了兩種不同的風味，

2. 精緻的餐廳

Casa Salina , Viviana Pitrolo architetto Viviana Pitrolo architetto 客廳
Viviana Pitrolo architetto

Viviana Pitrolo architetto
Viviana Pitrolo architetto
Viviana Pitrolo architetto

這間餐廳使用了淺色的石材作為牆面，搭配灰色系的地板，再加上做工良好的木頭餐桌以及設計師座椅，呈現出非常精緻的整體風格。

3. 創意手法

casa in campagna, marco bonucci fotografo marco bonucci fotografo 經典風格的走廊，走廊和樓梯
marco bonucci fotografo

marco bonucci fotografo
marco bonucci fotografo
marco bonucci fotografo

現代的燈具結合了充滿傳統風情的座椅與咖啡桌，撞擊出與眾不同的美。天花板的木頭樑柱像是藝術品一樣，是來自過去的印記，而內凹式的牆面收納則是現代的手法。

4. 完美的戶外擺設

Gaiole in Chianti, Toscana, Arlene Gibbs Décor Arlene Gibbs Décor 露臺
Arlene Gibbs Décor

Arlene Gibbs Décor
Arlene Gibbs Décor
Arlene Gibbs Décor

這個露臺的主要素材為石頭，但是搭配了現代的座椅後，除了散發田園的風情，也更有現代的時尚感。

5. 非正式的座椅區

Trulli 66, ABBW angelobruno building workshop ABBW angelobruno building workshop 客廳
ABBW angelobruno building workshop

ABBW angelobruno building workshop
ABBW angelobruno building workshop
ABBW angelobruno building workshop

這個有著圓弧形的拱門的非正式座椅區實在是太有魅力了! 以石材為主的拱門下是現代的沙發椅以及燈具，結合傳統與現代，卻一點也不突兀。

6. 鄉村風情的前廊

MASSERIA D'ESTIA, BB Architettura del Paesaggio BB Architettura del Paesaggio 餐廳
BB Architettura del Paesaggio

BB Architettura del Paesaggio
BB Architettura del Paesaggio
BB Architettura del Paesaggio

這個充滿鄉村風情的前廊每個細節都讓人驚艷。抬頭看是以美麗木材搭建而成的遮蔽天花板，阻隔的牆面則是帶有粗獷感的淺色石材，搭配上現在最流行的燈泡作為吊燈，立刻變得更有特色。

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7. 舊穀場的變身

Spazi ritrovati, studio antonio perrone architetto studio antonio perrone architetto 現代房屋設計點子、靈感 & 圖片
studio antonio perrone architetto

studio antonio perrone architetto
studio antonio perrone architetto
studio antonio perrone architetto

你能猜想得到這間時尚且簡約的家曾是間老穀場嗎?

8. 石頭下的時尚

Rehabilitación en la Cerdanya, dom arquitectura dom arquitectura 家居用品寵物配件
dom arquitectura

dom arquitectura
dom arquitectura
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灰色的石搭配上木頭的窗框，盡顯田園之美，然而在這樣的表面之下，是走十分簡約路線的時尚裝潢。

9. 工業鄉村風

House 1, Opera s.r.l. Opera s.r.l. 餐廳
Opera s.r.l.

Opera s.r.l.
Opera s.r.l.
Opera s.r.l.

這個空間融合了工業與鄉村風，呈現出來的視覺效果卻十分柔和雅緻。

延伸閱讀:11 張讓你也想自己蓋一間的田園風住家的照片

​新舊交融：兼具日式傳統風格與時尚設計的舒適美房
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