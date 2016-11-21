沒有太多預算的時候，一提到房屋改造，我們可能會想 算了 ，因此也就讓自己生活在不盡理想的空間內，日復一日。在今天的點子簿中，我們將向你展示 7 種以小預算改造廚房的好點子。利用一些小元素，你就可以讓你的廚房煥然一新。

現在就讓我們欣賞由來自世界的專家們所打造的 7 間不同的廚房，一起從中學習如何利用簡單的方法讓廚房更有個人魅力。