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7 種以小預算改造廚房的好點子

ROBIN – HOMIFY ROBIN – HOMIFY
Bertus residency, Diego Alonso designs Diego Alonso designs 現代廚房設計點子、靈感&圖片
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沒有太多預算的時候，一提到房屋改造，我們可能會想 算了，因此也就讓自己生活在不盡理想的空間內，日復一日。在今天的點子簿中，我們將向你展示 7 種以小預算改造廚房的好點子。利用一些小元素，你就可以讓你的廚房煥然一新。

現在就讓我們欣賞由來自世界的專家們所打造的 7 間不同的廚房，一起從中學習如何利用簡單的方法讓廚房更有個人魅力。

1. 讓牆面更有特色與魅力

Departamento en Punta del Este - Torres Miami Br., Diseñadora Lucia Casanova Diseñadora Lucia Casanova 廚房
Diseñadora Lucia Casanova

Diseñadora Lucia Casanova
Diseñadora Lucia Casanova
Diseñadora Lucia Casanova

在牆上的塑料或木製的表面上貼上字母，甚至是幾何圖案，可以讓牆面更有層次，讓廚房這個空間更有趣味以及創意。

2. 選擇功能性強的設計

Oak chopping board Bordercraft 廚房長凳套
Bordercraft

Oak chopping board

Bordercraft
Bordercraft
Bordercraft

選擇具功能性以及美觀的廚房傢俱能夠讓廚房更寬敞且舒適。在這個廚房裡，我們可以看到一個方便屋主做菜的大中島，以及一個美麗的木頭圓形小吧檯。

3. 少即是多

Bertus residency, Diego Alonso designs Diego Alonso designs 現代廚房設計點子、靈感&圖片
Diego Alonso designs

Diego Alonso designs
Diego Alonso designs
Diego Alonso designs

改變廚房中的傢俱耗時又花錢， 那麼何不選擇減少櫥櫃和櫃檯的數量呢？使用開放式的設計，在牆上釘上層架，除了省錢外，也可以讓所有的物品更加一目瞭然。 

4. 廚房配件

Apartamento Vila Nova Conceição , Asenne Arquitetura Asenne Arquitetura 現代廚房設計點子、靈感&圖片
Asenne Arquitetura

Asenne Arquitetura
Asenne Arquitetura
Asenne Arquitetura

鮮豔的容器除了可以把你的鹽啊糖啊分門別類地裝好之外，亮眼的顏色還可以成為廚房的裝飾元素。

5. 來自自然的元素

Wohnküche Tholey, Bolz Licht und Wohnen · 1946 Bolz Licht und Wohnen · 1946 現代廚房設計點子、靈感&圖片
Bolz Licht und Wohnen · 1946

Bolz Licht und Wohnen · 1946
Bolz Licht und Wohnen · 1946
Bolz Licht und Wohnen · 1946

利用簡單的植物，為廚房增添一些綠意，這樣絕對能讓你料理的時候心情更好。

6. 磚牆

Dining homify 廚房
homify

Dining

homify
homify
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帶有田園風味的磚牆能夠讓廚房的氛圍大大不同，配上現代化的家電系統後，混搭的效果讓人驚喜。

7. 不同的顏色

Kitchen, Derya Bilgen Derya Bilgen 廚房廚房器具
Derya Bilgen

Derya Bilgen
Derya Bilgen
Derya Bilgen

廚房不一定要走全白路線，部分家電或是傢俱選擇亮色系能夠讓廚房看起來更有朝氣，散發與眾不同的魅力。

延伸閱讀:12 個打造現代的小廚房的好點子

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