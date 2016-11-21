沒有太多預算的時候，一提到房屋改造，我們可能會想
算了，因此也就讓自己生活在不盡理想的空間內，日復一日。在今天的點子簿中，我們將向你展示 7 種以小預算改造廚房的好點子。利用一些小元素，你就可以讓你的廚房煥然一新。
現在就讓我們欣賞由來自世界的專家們所打造的 7 間不同的廚房，一起從中學習如何利用簡單的方法讓廚房更有個人魅力。
在牆上的塑料或木製的表面上貼上字母，甚至是幾何圖案，可以讓牆面更有層次，讓廚房這個空間更有趣味以及創意。
選擇具功能性以及美觀的廚房傢俱能夠讓廚房更寬敞且舒適。在這個廚房裡，我們可以看到一個方便屋主做菜的大中島，以及一個美麗的木頭圓形小吧檯。
改變廚房中的傢俱耗時又花錢， 那麼何不選擇減少櫥櫃和櫃檯的數量呢？使用開放式的設計，在牆上釘上層架，除了省錢外，也可以讓所有的物品更加一目瞭然。
鮮豔的容器除了可以把你的鹽啊糖啊分門別類地裝好之外，亮眼的顏色還可以成為廚房的裝飾元素。
利用簡單的植物，為廚房增添一些綠意，這樣絕對能讓你料理的時候心情更好。
廚房不一定要走全白路線，部分家電或是傢俱選擇亮色系能夠讓廚房看起來更有朝氣，散發與眾不同的魅力。
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