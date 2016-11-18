尋找寧靜自在感: 充滿木香與自然光的傳統日系平房

最後讓我們來欣賞這個家的大門。正門的路口有白色的踏階，與木頭的牆面以及大門顏色形成強烈卻美好的對比。仔細觀察，家中外牆所使用的木材質地以及做工十分精美，絕對是工匠的得意之作。

住在這間平房，不僅讓人心裡踏實，也能享受真正的平靜。