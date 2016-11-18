尋找寧靜自在感: 充滿木香與自然光的傳統日系平房

越來越多人想要住在在安靜的區域，逃離繁華的城市生活。要如何能夠打造出與週遭景觀沒有違和感，且提供舒適性的家，便是一個挑戰。今天我們的點子簿所要介紹的專案是最為成功的範例。這間平房建在日本岩手縣的一個安靜的住宅區，負責此專案的達人設計了一個充滿開放感，並且使用大量木材以傳遞溫度的美麗住宅，而其大面積的落地窗也是最讓人傾心的好設計。現在就讓我們一起前往這個家，感受清新的空氣吧!
首先讓我們來看看外觀的設計吧! 木框將玻璃落地窗分隔開來的設計頗有韓國農家的風格，木製甲板的綠廊道是日本人最愛的休憩場所，不僅可以在此喝杯啤酒或是一杯茶，也能靜靜地感受外界的聲音與氣息。
這間平房位在的住宅區有大片的綠意環繞，而家前就是一個小菜園，絕對是熱愛農耕生活的人的理想生活環境。灰色的屋頂以及木材的自然色系讓這間平房佇立在這個區域也豪不突兀。
房子內部採用開放式的設計，客廳，廚房以及餐廳之間沒有用牆面阻隔，視野更加開闊。除此之外，室內最美麗的風景無非就是斜屋頂的木材建構方式。那美麗的樑柱們絕對是屋內的藝術品。
廚房的設計簡潔且明亮度高，木頭的大面積系統櫃除了實用性高之外，也十分美觀。在這簡單的空間裡，一盞圓形的白色吊燈有畫龍點睛的效果，為室內帶來雅緻的風情。
坐在這個餐廳用餐，身旁就是大面積的落地窗，往外望去的綠意是最佳的開胃菜，讓人心情放鬆之下可以愉悅地享受佳餚。
一間日式的房子絕對少不了一間榻榻米房，而這次的專案也不例外。除了可以與客人在此聚會之外，還能獨自靜思打坐，是家中難能可貴的清幽好空間。
最後讓我們來欣賞這個家的大門。正門的路口有白色的踏階，與木頭的牆面以及大門顏色形成強烈卻美好的對比。仔細觀察，家中外牆所使用的木材質地以及做工十分精美，絕對是工匠的得意之作。
住在這間平房，不僅讓人心裡踏實，也能享受真正的平靜。