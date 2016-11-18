Glamping 概念的樹屋讓你盡享自然與五星級設備

你知道這個 Glaming 這個名詞嗎？如果覺得這個名詞非常陌生的話你也不用緊張，這不代表你落伍了，只是你可能從來沒有熱衷於露營這件事。Glamping 這個新興詞彙的意思是 Glamorous camping，這個概念是為了熱愛露營，但卻又無法忍受在露宿野外的百種不便的人而生。Glamping 讓你可以享受五星級的豪華設備，同時又能盡情地感受自然的氣息與呼喚。Glamping 的房屋種類有很多，包括帳篷、客艙、樹屋、蒙古包、木屋、露營車等。

今天的點子簿要帶你看一間位在西班牙布拉瓦海岸的一間地面樹屋，光看它的外表你絕對無法想像其室內的裝潢非常高貴華麗，能帶給你五星級飯店的奢華享受。現在就立刻讓我們來欣賞這個專案吧!