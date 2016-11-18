Glamping 概念的樹屋讓你盡享自然與五星級設備

你知道這個 Glaming 這個名詞嗎？如果覺得這個名詞非常陌生的話你也不用緊張，這不代表你落伍了，只是你可能從來沒有熱衷於露營這件事。Glamping 這個新興詞彙的意思是 Glamorous camping，這個概念是為了熱愛露營，但卻又無法忍受在露宿野外的百種不便的人而生。Glamping 讓你可以享受五星級的豪華設備，同時又能盡情地感受自然的氣息與呼喚。Glamping 的房屋種類有很多，包括帳篷、客艙、樹屋、蒙古包、木屋、露營車等。
今天的點子簿要帶你看一間位在西班牙布拉瓦海岸的一間地面樹屋，光看它的外表你絕對無法想像其室內的裝潢非常高貴華麗，能帶給你五星級飯店的奢華享受。現在就立刻讓我們來欣賞這個專案吧!
這間樹屋建立在一個非常陡峭的地形，建築物的門廊建在地面約 3 米之上，這種在地面上植入樁，並且以水平方式建造的方式不需要硬性挖掘土地，也不會大量砍伐樹木，因此對於生態來說是十分友善的。
這間樹屋完全使用木材以及軟木，能確保建築物的可持續性，同時能夠隔熱以及隔音。木材的結構與周圍的自然環境呼應，絕對是呈現質樸之美與提供舒適性的完美建材。在這張照片中我們可以看到廚房與戶外露臺的完美連結，以滑動門隔開的設計讓居住的人可以依照天氣以及心情決定是否要享受半戶外的用餐時光。
被松樹和櫟樹環繞的這間樹屋別墅位在一個人口非常稀少的地區，因此居者可以享受到與世隔離之感。
陽台的裝飾十分簡單質樸，但是像是有柳條燈帶的燈具，是讓人感到溫馨的小細節。
夜晚的樣貌是不是更加迷人呢? 黃色的暖光照映在木材上，質樸卻又略帶奢華感。
在這樣洋溢充足自然光的廚房內準備早餐，然後享用一份佳餚，想必是最為幸福的事情了。誰說露營一定就要克難呢?
在這張設計圖中我們可以透過不同的角度欣賞樹屋別墅的設計。
從這張圖我們可以看到別墅群的分佈位置。
我們非常喜歡這間別墅的設計概念，不知道你覺得如何呢?
最後我們為你展示不同別墅中的不同格局。
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