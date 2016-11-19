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10 間完美的度假小屋

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人說，休息是為了走更長遠的路，而這也是為什麼我們時不時就得出發去度假的原因。如果說你很幸運的可以規劃一間屬於自己的度假小屋的話，我們今天為你找來 10 間完美的度假小屋供你參考。不論你誓死效忠極簡、鄉村或是現代的風格，你都能從中找到符合你的取向的靈感。

現在就立刻與我們一起出發度假!

1. 時尚小木屋

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這間小木屋的造型非常有時尚感，圓弧狀的露臺更是與眾不同。由於小木屋建在相對於地面高的位置，因此可以阻隔濕氣，而與樹林的無違和感更是設計師的高超手法。

1. 室內裝潢

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室內裝潢十分簡單，木屋必備的電火爐則增添了鄉村的風情以及溫暖的感受。

2. 林間的木屋

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位在樹林間的小木屋絕對是秋冬度假的絕佳選擇。我們深愛木頭甲板的空間以及有人字形屋頂遮蔽的門廊。

2. 室內裝潢

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走進了這間木屋後，別緻的室內風格讓我們立刻感受到柔和的美感。充滿現代與時尚感的傢俱也是大為加分的元素。

3. 現代風格

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Bau-Fritz GmbH &amp; Co. KG

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這間房子走可愛的現代風格，大面積落地窗的設計讓光線可以進駐家中，而從家裡也可以欣賞外面的美好風光。頂樓的大陽台則是在戶外吃早餐的絕佳場所。

3. 陽台

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Bau-Fritz GmbH &amp; Co. KG

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這張圖帶我們欣賞到從陽台望出去的美麗海景，那一望無際的景緻絕對是讓身心放鬆的好方法。

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4. 湖邊的老式木屋

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Thoma Holz GmbH

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這間傳統的木屋位在湖畔，不僅可以欣賞到湖景，還有一片的綠意，其經典的外型更是讓人百看不厭。

4. 室內風格

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這個家的室內以木材組成，壁爐身後的白色牆面則與木材形成美好的對比。整體的感覺非常簡單舒適。

5. 石頭屋

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Engel &amp; Völkers Bodrum

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這間以石頭作為主要建材的房子散發著義大利的田園風情，而鐵製的框架則帶來現代的元素。

5. 小泳池

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Engel &amp; Völkers Bodrum

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光是看這間房子的外觀，我們還真沒猜到這個家有一個小泳池。翡翠色的地板讓泳池的水色更加魅惑，而木頭的甲板則十分有美感。

6. 舊式的魅力

FERIEN IM DENKMAL – ALTES SCHIFFERHAUS, Planungsgruppe Barthelmey Planungsgruppe Barthelmey 房子
Planungsgruppe Barthelmey

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Planungsgruppe Barthelmey
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有著美麗的傾斜茅草屋頂的這個家為我們帶來了舊式的魅力。綠色的田園風光更是度假的好選擇。

6. 柔美的室內

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Planungsgruppe Barthelmey

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北歐風格的室內裝潢散發迷人風味。雖然說室內經過裝修，但是保留了原有的木頭樑柱，反而為空間增添了另一種魅力，可謂是結合現代與傳統的傑作。

7. 雪地裡的家

Chalet de Claude: un chalet de luxe, mais distinctif avec un intérieur en rouge et noir, shep&kyles design shep&kyles design 房子
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這個家坐落在雪地裡，是一個完美的滑雪小屋。北歐的木材既保暖又時尚，醒來見到松樹的景色多麼幸福!

7. 美麗的人字形梁柱

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當我們進入，我們可以看到一個優雅的深灰色地板和美妙的木樑。質樸、現代、時尚這三個詞彙絕對屬於這個家的室內空間。

8. 地中海風情

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這個美麗的地中海風格的房子有著美麗的傳統屋頂和白牆。有著亮麗藍色的游泳池是空間中的主角。

8. 古典的內部

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這個家的室內傢俱走古典的路線，高貴的個性讓人一眼難忘。

9. 童話小屋

Exterior Amina 房子
Amina

Exterior

Amina
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這間童話小屋似乎就是一個理想的度假勝地。像是出現在白雪公主的故事書中的夢幻外表絕對能讓你一緣你的童話夢。

9. 夢幻的內在

Guest Room Amina 臥室
Amina

Guest Room

Amina
Amina
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臥室中大片的窗戶讓人將美景一覽無遺，醒來就是一片綠意，夫復何求?

10. 移動式的家

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這個可移動式的絕對是現代遊牧民族的心頭好。你是不是也會想要過著隨處都是家的生活呢?

10. 現代鄉村風

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充滿未來感的外觀下是現代鄉村風的室內裝潢，混搭復古以及現代的傢俱，讓室內更有層次。

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