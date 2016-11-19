10 間完美的度假小屋

人說，休息是為了走更長遠的路，而這也是為什麼我們時不時就得出發去度假的原因。如果說你很幸運的可以規劃一間屬於自己的度假小屋的話，我們今天為你找來 10 間完美的度假小屋供你參考。不論你誓死效忠極簡、鄉村或是現代的風格，你都能從中找到符合你的取向的靈感。

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