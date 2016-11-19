10 間完美的度假小屋

人說，休息是為了走更長遠的路，而這也是為什麼我們時不時就得出發去度假的原因。如果說你很幸運的可以規劃一間屬於自己的度假小屋的話，我們今天為你找來 10 間完美的度假小屋供你參考。不論你誓死效忠極簡、鄉村或是現代的風格，你都能從中找到符合你的取向的靈感。
現在就立刻與我們一起出發度假!
這間小木屋的造型非常有時尚感，圓弧狀的露臺更是與眾不同。由於小木屋建在相對於地面高的位置，因此可以阻隔濕氣，而與樹林的無違和感更是設計師的高超手法。
室內裝潢十分簡單，木屋必備的電火爐則增添了鄉村的風情以及溫暖的感受。
這間房子走可愛的現代風格，大面積落地窗的設計讓光線可以進駐家中，而從家裡也可以欣賞外面的美好風光。頂樓的大陽台則是在戶外吃早餐的絕佳場所。
這張圖帶我們欣賞到從陽台望出去的美麗海景，那一望無際的景緻絕對是讓身心放鬆的好方法。
這間傳統的木屋位在湖畔，不僅可以欣賞到湖景，還有一片的綠意，其經典的外型更是讓人百看不厭。
這個家的室內以木材組成，壁爐身後的白色牆面則與木材形成美好的對比。整體的感覺非常簡單舒適。
這間以石頭作為主要建材的房子散發著義大利的田園風情，而鐵製的框架則帶來現代的元素。
光是看這間房子的外觀，我們還真沒猜到這個家有一個小泳池。翡翠色的地板讓泳池的水色更加魅惑，而木頭的甲板則十分有美感。
有著美麗的傾斜茅草屋頂的這個家為我們帶來了舊式的魅力。綠色的田園風光更是度假的好選擇。
北歐風格的室內裝潢散發迷人風味。雖然說室內經過裝修，但是保留了原有的木頭樑柱，反而為空間增添了另一種魅力，可謂是結合現代與傳統的傑作。
這個家坐落在雪地裡，是一個完美的滑雪小屋。北歐的木材既保暖又時尚，醒來見到松樹的景色多麼幸福!
當我們進入，我們可以看到一個優雅的深灰色地板和美妙的木樑。質樸、現代、時尚這三個詞彙絕對屬於這個家的室內空間。
這個可移動式的家絕對是現代遊牧民族的心頭好。你是不是也會想要過著隨處都是家的生活呢?
充滿未來感的外觀下是現代鄉村風的室內裝潢，混搭復古以及現代的傢俱，讓室內更有層次。
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