快樂的家：三個孩子無憂成長的 37 坪方狀獨棟住宅

對於現代社會來說，家中有三個小孩算是頗驚人的數目，要如何能夠讓孩子們有足夠的空間快樂地成長，便是家長們最頭痛的事情了！這次的點子簿來到了韓國，我們將要帶你欣賞一間 37 坪的獨棟住宅，這間住宅不僅外形獨特，室內的功能性也非常強。這個屬於爸媽以及三個小孩的堡壘的家，兼具了美感與實用性，值得有小孩的家庭效法。
現在就出發欣賞這間房子吧～
房子的外觀讓人一眼驚艷，層疊的方狀建築以白包夾土橘色，獨特卻又在自然環境中毫無違和感。房前的池塘以及旁邊的韓式木板床讓全家人可以盡情地享受戶外的時光。
玄關除了有大面積的鞋子收納之外，也規劃了可以擺放孩子們的玩具的儲藏室。藍色的大門以及黃色的牆面形成有趣的對比，也展示了童心。
這個家的起居空間採用開放式的設計，大片的窗戶以及挑高的天花板讓一樓的空間明亮感十足，尤其是通常位在陰暗角落的廚房，一掃陰影，讓屋主可以在自然光中展現廚藝。
廚房位在客廳的正前方，當家長在廚房做菜的時候，可以直接看到在客廳玩耍的孩子們。客廳內的大書櫃可以擺放三個孩子們的書籍，而可以當作座椅以及書櫃用的傢俱設計十分節省空間，是專家的細心創意之作。
寬敞的樓梯空間也一點也沒馬虎。天花板的木板中間懸掛著吊燈，讓樓梯更有趣味，而轉角牆面上則有充滿玩心的積木作為裝飾品。
從這個角度可以看到從走廊往房間的樣貌，你會發現這個家利用挑高的天花板，讓每個角落都明亮不已。
露臺的空間十分寬敞，可以欣賞到室外的一片綠意，更是全家人最幸福的場所。