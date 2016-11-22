快樂的家：三個孩子無憂成長的 37 坪方狀獨棟住宅

對於現代社會來說，家中有三個小孩算是頗驚人的數目，要如何能夠讓孩子們有足夠的空間快樂地成長，便是家長們最頭痛的事情了！這次的點子簿來到了韓國，我們將要帶你欣賞一間 37 坪的獨棟住宅，這間住宅不僅外形獨特，室內的功能性也非常強。這個屬於爸媽以及三個小孩的堡壘的家，兼具了美感與實用性，值得有小孩的家庭效法。

現在就出發欣賞這間房子吧～