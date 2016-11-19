隱密性高的小天地: 展現傳統三合院韻味的現代美宅

現代人在房子結構上常因為注重個人的隱私而必須放棄許多開放式的建築設計，而也因此常常無法兼顧舒適性與隱密性。在點子簿中分享的許多美麗建築設計，但一考慮到隱密性，卻往往是一般人所顧忌的，而這次要分享的專案則是考量了舒適度與個人隱私的設計，讓你知道在隱密性極佳的空間中，也能夠有這樣一個舒適又具現代感的小天地。