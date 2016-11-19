隱密性高的小天地: 展現傳統三合院韻味的現代美宅

現代人在房子結構上常因為注重個人的隱私而必須放棄許多開放式的建築設計，而也因此常常無法兼顧舒適性與隱密性。在點子簿中分享的許多美麗建築設計，但一考慮到隱密性，卻往往是一般人所顧忌的，而這次要分享的專案則是考量了舒適度與個人隱私的設計，讓你知道在隱密性極佳的空間中，也能夠有這樣一個舒適又具現代感的小天地。
從路旁觀看這棟建築，可以發現周圍的房屋為了提高隱密性與安全性，都有柵欄的設置，區隔了建築本身與道路。然而除了柵欄之外，設計師更利用建築本體的設置來更進一步的提高隱密性。
走進建築，發現建築用了三合院的概念，但開口卻不是朝著出口。用這樣的方式豐富了建築利用程度上的可能性；在使用室外空間時也兼顧了私密性。
室內起居室的延伸即是室外的露臺，在這裡可以盡情享受大自然所提供的陽光，喝杯咖啡、放鬆閱讀，甚至走出露臺發呆，都還是保有私人空間的隱密。
從室內向外的景觀，可以看到庭院設置及半戶外空間的休憩區，建築的舒適度及隱密性就由這樣的設計提高，利用建築本身成為了對外的屏障。
廚房的設計似乎呼應了建築的本體，以同樣的U型結構來做出區隔也增加了儲藏的空間。大量使用白色來增加廚房的明亮度，現代化的設備讓這廚房還帶了點簡約風。
洗衣間一樣沿用了大量的白色，且在這裡更規劃了可供存放雜物的空間，雖然無對外的自然採光，但人工的光源還是提供了良好的照明。
上到二樓令人驚豔的是這個家庭的活動空間裡還設置了一個小廚房，簡易的料理空間讓用餐的環境變得更多元。
兒童房地設置利用了天窗的採光，且在床鋪以外的地方區隔出閱讀角與遊戲角，讓這小空間對兒童的學習有大大的提升作用。
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狹寬的窗戶設計兼顧了主臥室裡的採光與私密性，簡單而沉穩的色調讓人倍感舒適，走出主臥甚至可以直接連結到書房。
書房裡的空間運用相當智慧，將樓梯與書桌合而為一，並在上方的空間有了小閣樓的設計，或許睡不著時，來此看本書，接著爬上閣樓就不知不覺席地而睡了呢!
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