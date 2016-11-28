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舒適驚奇的美式風格:工業風小木屋

Yungshun Lee Yungshun Lee
house-01, dwarf dwarf 露臺
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常在美式電影裡看到美國家庭總能在森林旁或草原上有棟獨立式的建築，儘管有了年代的房屋，還是能夠保留它特殊的風味而歷久彌新。而這次homify要分享的並不是位在美國當地的建築，而是一棟位在日本新瀉的小木屋，雖由日本設計師打造，卻有著強烈的美式工業風格，在木屋的結構上創造了許多驚奇又兼顧舒適感的設計，讓我們來一探究竟吧!

獨棟木屋

house-01, dwarf dwarf 露臺
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木屋的外觀以深色木材為主，架高的設計能提高木材的保存年限；入口處一開始就利用白色圍牆將生活區與廚房隔開，為廚房增加了一個出入口，提高其便利性。

挑高的客廳

house-01, dwarf dwarf 客廳
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從外觀看是個兩層樓式的建築，但一進入室內卻可以發現在客廳的部分可以直接延伸到屋頂，挑高的空間減少了傳統一樓平面的壓迫感。燈具大部分以裸露的管線設置，搭配大量的木製元素呈現出經典的美式工業風格。

夢想廚房

homify 廚房
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連接著客廳的廚房不需要有著挑高空間，足夠的收納空間以及便利使用的現代化設置，搭配磚牆木材的工業風格，對於喜愛烹飪的人怎麼能不覺得這是個夢想廚房呢?

廚房的設計還有很多可能性，點這裡看看那個是你心目中的夢想廚房。

樸實柔美的浴室

house-01, dwarf dwarf 浴室
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猛然一看不太容易發現這是一個浴室的設計，將鏡子內嵌在置物的木格空間中，讓放置物品變得更智慧；牆上木格的設計也增加了浴室的置物空間。

巧妙的空間結構

house-01, dwarf dwarf 工業風的玄關、走廊與階梯
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從這張圖片除了感受到濃濃的工業風外，更可以察覺到建築裡一二樓空間的巧妙運用。這樣開放式的格局利用了空間的挑高做出區隔，讓廚房、餐廳、客廳、甚至延伸至二樓的空間都能獨立出區域，卻又能互相連結。舒服的木屋空間，讓人整個想入住了呢!

想看更多有關木屋的介紹可以參考:自然狂想曲:內外迥異的森林木屋

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