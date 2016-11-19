處處新驚喜: 與眾不同的挑高超現代房子

提起波蘭，大家應該會立馬想到上世紀在首都華沙簽訂的華沙公約吧？或許我們對這個國家的印象僅限於此。然而經過二戰後的重建，波蘭現在已經是個擁有多個現代大城市的先進國家。所以我們今天特地來到當地，參觀一所由建築公司BECZAK BECZAK ARCHITEKCI所打造超現代房子，其獨特的造型必定會讓你留下深刻的印象！
怎麼樣？房子正面的設計有震懾到你嗎？不規則的前門框架非常少見，也首先展現了房子獨特的個人風格。不止是房子的形狀特別，原來當中的用料也十分講究！外牆的部分主要使用了大小不一的石墨板（Graphite Slates），這一種工業用材質超級耐熱、耐用、抗腐蝕而且堅固，外表看起來也很有時尚感；而寬闊的車庫和前門的外牆選用的是木板，兩者性質外表不同，可是看起來卻非常的搭配。
從後院的角度看起，你會訝異為什麼房子的變化可以這麼多，看起來卻依然井然有序！從這個角度我們可以看見偌大的客廳和寬敞的戶外空間。線條俐落的鋼黑色柱子和特大落地玻璃窗頓時提起了房子的幹練時尚感。
房子側面的用料與風格與正面的一樣，可是設計師卻以各種不同的線條比如說三角形、正方型和長方形來打造窗子，為房子外觀加添變化。
早就說了這是個有超現代感的房子，所以室內的設計當然也要符合這個原則囉！這個看起來簡直就是博物館大廳、帶有一點現代工業風味道的客廳以灰黑色為主調。由於房子挑高了的關係，房子有足夠的空間裝設大型的幾何吊燈，這樣同時也避免了空間變得過於空盪。此外，從橢圓形的小型火爐到扇形的沙發看來，你也許也留意到屋主對傢品的獨特品味吧？
灰色的水泥粉光地板與純白的外牆和舖木的天花板造成了對比，卻又不會讓人覺得突兀。而整個客廳的傢俱幾乎統一都是純黑色，這可是個危險的選擇，因為很容易造成死沉沉的氣氛！所以設計師選用了同一色調，質料卻多多少少有不同的傢品來解決這個問題。
最後我們來看一下二樓的平面圖吧！二樓主要設有三間臥室，而主人臥室甚至還包括了一個特寬敞的衣帽間（左下６號），這根本是所有女人的夢想吧！
你喜歡這個超時尚、超現代的獨特房子嗎？
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