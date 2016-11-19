處處新驚喜: 與眾不同的挑高超現代房子

怎麼樣？房子正面的設計有震懾到你嗎？不規則的前門框架非常少見，也首先展現了房子獨特的個人風格。不止是房子的形狀特別，原來當中的用料也十分講究！外牆的部分主要使用了大小不一的石墨板（Graphite Slates），這一種工業用材質超級耐熱、耐用、抗腐蝕而且堅固，外表看起來也很有時尚感；而寬闊的車庫和前門的外牆選用的是木板，兩者性質外表不同，可是看起來卻非常的搭配。