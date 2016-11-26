毀掉再重來！陰森住宅變身潔白明亮的家

香港歌手鄧紫棋 GEM 曾經說過，香港樂壇需要「毀滅重來」。這個觀念在重建房子方面其實也非常合理：當一所房子變得完全不堪入目之日，當然就是把它毀掉再重新建設之時！而 homify 今天想要為大家介紹一個位於倫敦的住宅，見證它如何經過建築公司LAMBERT&SONS的改造，從頹垣敗瓦搖身一變成為時尚代表！當中的轉變必定讓你驚嘆！
這裡就是改造前的房子入口了，明明就‥‥‥就只有一堆破銅爛鐵而已呀？擁有磚石結構的房子在倫敦非常普遍，可是日久失修的話就變成上圖陰森又凌亂的模樣啊！牆角早已破損，長年累積而成的水痕也為這個老舊房子雪上加霜！
翻新工程終於展開了，第一步當然就是先把它毀掉，就先從外牆開始吧！打破了外牆的限制，設計師就可以大規模地重建了，這個部份將會蛻變成一個特寬敞的開放式餐廳喔！那現在就讓我們跟這個老房子揮別吧！
愛料理的你們看到這個改造後的廚房有沒有感到心花怒放？左邊的磚牆是這個廚房設計的其中一個特色，以避免空間看起來過份單調。廚櫃組合以純白的流理台表面和鋼灰色的收納櫃組成，內置洗碗機和烤箱等等，跟淺色舖木地板搭配打造了一個時尚、簡約又實用的料理空間。
庭院的地方經過整平等處理之後舖上了戶外用木地板，視覺上好像就是室內的延伸，擴大了空間感。如果天氣好的時候，一家人在這邊烤肉聊天，這有有麼的愜意啊！ 此外還要留的是那道黑框玻璃摺疊門，它容許屋主隨心隨意地決定什麼時候想要把室內外分隔開來，不受任何牆壁之類的限制。庭院舊有的兩棵樹也被保留起來，為院子增添一點綠色味道。
改造後的廁所看起來也太像完美了吧？簡直就像是精品酒店的一樣！
純白的空間設計有助於自然光和燈光的反射，打造了一個明亮又整潔的空間。為了加添設計元素，牆上的某些部分以磚牆的樣式舖上的灰色磁磚。
廚房和廁所的蛻變已經令我們留下深刻印象，而連接這些部分的走廊當然也不會讓人失望！同一色調的牆櫃與同一材質的木地板將整個居住空間無縫地連接起來，設計一致。
你有被這個住宅的改變潛力嚇到嗎？
延伸閱讀：新舊交融：兼具日式傳統風格與時尚設計的舒適美房