家有小孩子！實用又時尚的理想家庭住宅

設計專屬小倆口的房子的時候，我們總是可以嘗試各種創新點子，盡情地在房子的每一個角落展現獨特的個人品味；可是，當孩子們報到以後，房子的間隔和實用性就一定會變成第一考量了！要照顧孩子已經夠手忙腳亂了，誰還有心情打理美輪美奐的室內花園？誰還會在意做工精細的雕刻假天花，或者到處放價值不菲的復古花瓶？對於一個家庭來說，寬敞實用、簡約簡潔的房子最適合不過。如果設計上還能夠適度地加添時尚設計元素，這真的是無可挑剔了！

今天我們帶大家來到日本大阪，參觀一所由當地設計公司祐建築設計事務所所打造的理想家庭房子，大家不妨多加以參考喔！