家有小孩子！實用又時尚的理想家庭住宅

設計專屬小倆口的房子的時候，我們總是可以嘗試各種創新點子，盡情地在房子的每一個角落展現獨特的個人品味；可是，當孩子們報到以後，房子的間隔和實用性就一定會變成第一考量了！要照顧孩子已經夠手忙腳亂了，誰還有心情打理美輪美奐的室內花園？誰還會在意做工精細的雕刻假天花，或者到處放價值不菲的復古花瓶？對於一個家庭來說，寬敞實用、簡約簡潔的房子最適合不過。如果設計上還能夠適度地加添時尚設計元素，這真的是無可挑剔了！
今天我們帶大家來到日本大阪，參觀一所由當地設計公司祐建築設計事務所所打造的理想家庭房子，大家不妨多加以參考喔！
兩層設計的房子外牆主要是黑色鋼板，而室內的裝潢就以木材為主。房子的外型線條簡單俐落，左邊的木條屏風為房子外觀帶來點設計變化。
戶外的空間十分充足，適合讓年幼的孩子們在庭院裡奔跑玩耍。而大廳的大型玻璃窗可以讓父母在屋內忙的時候，同時確保孩子們在自己的視線範圍內活動。
玄關的設計跟一般的日式房子分別不大，一進門就讓人感受到「歡迎回家」的感覺。左邊具有充足收納空間的全木鞋櫃只有及腰的高度，方便父母把小孩放在上面幫他們穿鞋子。這些實用的小細節正正是理想的家庭房子必須有的條件呢！
為了方便活潑的孩子們走動，室內幾乎全部採用開放式的計劃理念(Open Floor Plan)。比如說，室內不用厚牆來間隔空間，反而增設地台來規劃出不同的空間，例子有圖片中間建於地台上的茶室和右邊的樓梯部分；廚房也是開放式的，為房子增加了不少空間感。
從另外一個角度看，因著木地板、自然光和柔和燈光的關係，房子整體瀰漫著溫馨的氣氛。設計師以半牆的設計把小型工作室與其他起居空間分隔開來，同時還裝設特大玻璃窗。如果可以一邊工作，一邊可以欣賞屋外的園景，相信做事必定事半功倍吧？
最後我們來看看衛浴的簡約設計：還是一貫地以木材為主調的衛浴沒有繁複的設計，頂多就是在牆上的部分舖上馬賽克而已。收納櫃的櫃面是鏡子，可以放滿孩子的衛生用品的同時也保持衛浴的整潔。
你喜歡這個房子嗎？