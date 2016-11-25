小坪數大空間:實用舒適的窄長房屋

房子的佔地面積有限，所以把房子向上延伸是一個最好的辦法。窄長房子樓高兩層，建於升高的地台之上。突出的正方形窗子像是房子的延伸部分，並且跟入口的設計互相呼應。

從房子的簡潔外觀看，就可以得知設計師對於簡約風格的取向。眾所周知，極簡主義（Minimalism）在近年大行其道，是現代設計中其中一種最受歡迎的風格。