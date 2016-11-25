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小坪數大空間:實用舒適的窄長房屋

PUIKWAN PANG — HOMIFY PUIKWAN PANG — HOMIFY
上津部田の家1, 若山建築設計事務所 若山建築設計事務所 客廳 木頭 Wood effect
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日本人向來都是創意無極限，當然連設計房子也不例外。窄長型的房子在台灣不算常見，可是在日本這個寸土尺金的地方卻早已見怪不怪。今天 homify360 的主角是一所位於關西三重縣的兩層高房子，由建築設計公司若山建築設計事務所設計。房子的坪數不大，可是室內的裝潢並沒有讓人感受到壓迫感！真的有那麼神奇嗎？那就趕快來看看吧！

外觀　正面

上津部田の家1, 若山建築設計事務所 若山建築設計事務所 現代房屋設計點子、靈感 & 圖片 金屬 Brown
若山建築設計事務所

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若山建築設計事務所
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房子的佔地面積有限，所以把房子向上延伸是一個最好的辦法。窄長房子樓高兩層，建於升高的地台之上。突出的正方形窗子像是房子的延伸部分，並且跟入口的設計互相呼應。

從房子的簡潔外觀看，就可以得知設計師對於簡約風格的取向。眾所周知，極簡主義（Minimalism）在近年大行其道，是現代設計中其中一種最受歡迎的風格。

外觀　背面

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若山建築設計事務所

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為了保持外觀乾淨俐落卻又不失設計感，設計師於是在窗子的造型上下手，採用除了剛剛提過突出的大窗外，還使用了排列不規則的四角形小窗。

​二樓　總覽

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若山建築設計事務所

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長方形的室內空間好處是方便擺放傢俱（我們一般都不喜歡比如說鑽石型的間隔吧！），可是卻要小心地不要讓空間顯得過份狹窄，那該怎麼辦呢？開放式空間設計就對了！廚房是開放式的，保留空間感的同時也加添了時尚味道；而整個二樓沒有多餘的間隔，傢俱比如說櫃子都往旁邊放，把中間留空，方便隨時轉換用途——有些時候是用餐區域，有時候也可以是個辦派對的地方。

閣樓

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若山建築設計事務所

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若山建築設計事務所
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二樓的另一端其實還加設了一個小小的閣樓，靠窗的設計確保了充足的日照。這個小小的空間全以木材打造，可以是書房，也可以多放一張床墊來當臥室。

​二樓　陽台

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無論陽台有多大多小，它總是能為房子加分！這個長窄房子的陽台並不寬敞，可是已經夠三五知己一起站著聊聊天、看看風景（你看那個背景！有樹有水，一看就讓人身心舒暢）。戶外陽台所用的木材跟室內的不同，經過防水等等加工以確保陽台能抵禦各種天氣，不過當然室內室外的純木設計同樣好看！

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