在家品味禪意: 詩意佐茶香的榻榻米空間

在 homify 的設計介紹中我們看了眾多機能空間的設計專案，在生活美學與機能空間中努力的求得完美的平衡，以其展現出獨特的空間美感。而這次想介紹的可能是更超脫生活機能的心靈休憩空間，在屋主打算將閒置空間活化時，台灣的大漾帝國際室內裝修有限公司用了充滿詩意的蓋念來打造了這樣一個充滿禪意及茶香的休憩空間，隨著茶香也來讓心靈療癒一下吧!
這閒置空間中大致分為兩個區塊，圖片中的空間正是賞畫論詩的好地方。塌塌米的地板以及大量的木質元素，一進門即可注意到的文心蘭花藝搭配向上延伸的枯枝，把日式風格的山水禪就這樣帶入這空間。
這充滿禪意的空間就像幅畫，木桌上朱銘老師的作品，更替空間增添了動態的視覺，太極中的動靜禪巧妙地融入在空間裡。
在這空間中也設計了儲藏的空間，在這些空間中，設計師也利用了巧妙的元素讓其成為了另一個裝置藝術及展域空間，例如字畫筒的設置、牆上的置物架。
走入另一個空間，延續的塌塌米地板及中國風的吊燈設計，搭配充滿古意的烹茶器具，雖有大片窗戶得以欣賞的窗外景致，但更吸引人的是席地於木桌旁來杯清茶，然後感受這空間的禪意。
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圖片中有「綠螘新醅酒，紅泥小火爐」的視感，但爐中非酒，可若搭此禪意，「應信春茶勝酒香」啊!
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角落流理台的貼心設置，讓烹茶更為便利，且流理台的設計就如同藝術品般毫不違和的融入這充滿禪意及茶香的空間。打開水龍頭，水流清洗了身體似乎也洗淨了心靈。