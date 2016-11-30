在家品味禪意: 詩意佐茶香的榻榻米空間

在 homify 的設計介紹中我們看了眾多機能空間的設計專案，在生活美學與機能空間中努力的求得完美的平衡，以其展現出獨特的空間美感。而這次想介紹的可能是更超脫生活機能的心靈休憩空間，在屋主打算將閒置空間活化時，台灣的大漾帝國際室內裝修有限公司用了充滿詩意的蓋念來打造了這樣一個充滿禪意及茶香的休憩空間，隨著茶香也來讓心靈療癒一下吧!