10 個讓你擁有瀑布、噴泉花園的「水點子」！

想在自家庭院裡打造美麗的花園，水幾乎是不可或缺的元素！水的清新質感和盈耳美音，能讓花園變身為遠離塵囂的避難所。東方主張以水來吸引正能量，如果你擁有足夠的空間，可以在花園裡打造瀑布、池塘、噴泉，或用石塊及雕像來裝飾。即使只是小型室內空間，同樣也可以運用木材或石材等，來佈置一個寧靜優雅的環境。現在就一起來看看，這本點子簿為你蒐集的靈感！
要讓花園顯得漂亮迷人，可以考慮為空間加添一個獨特的元素，像是這座庭園中的石雕噴泉，便可傳達出和諧、自然的氛圍，水的聲音尤其令人神清氣爽。
這座園林是採用東方風格所打造，滿滿的自然元素瀰漫出十分安詳靜謐的氣氛。池畔的佛像伴著淙淙水聲，在此打坐冥想，保證讓你心境澄明，俗塵盡滌。
在這座花園中，有著天然的湖泊、岩石、豐富的植物種類，還有流動的水源。不僅帶來了視覺上的愉悅，還提供了鄉村生活接近大自然的感覺。
這座位於山上的住家在前門設置了一座水池，經典的風格彷彿在向訪客致意。它採用巴洛克風格三層式的設計，下方還以團團小灌木點綴，十分可愛吸睛。
如果你擁有較大的空間，不妨考慮在室外草坪上設置像這樣一座古色古香的噴泉水池。還有什麼比得上在陽光和煦的日子，坐在暖陽下傾聽流水聲更美的事呢？
這座房子裡設有一道木造步階，一旁緊鄰著噴水池。池中有美麗的石頭，周圍則是綠色植物，沿著步道直通門口，自然散發出優雅自然的氣氛。
沒有大庭院，還是可以在屋子裡裝置一套花園水池。如照片中所示，在地板上設計一個區塊，採用簡單的裝置，搭配周遭的石頭和小型植物，就是一座簡單美麗的小花園。
池邊的雕塑為室內創造出不同凡響的觀感，濃濃的藝術氣息，搭配流動的水、鬰鬰葱葱的植物，加上特殊燈光讓場景更有明暗層次，構成讓人驚豔的美感。
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