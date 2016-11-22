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10 個讓你擁有瀑布、噴泉花園的「水點子」！

Genie Chien Genie Chien
JARDIM ASIÁTICO-TROPICAL - FAZENDA CABREÚVA., Eduardo Luppi Paisagismo Ltda. Eduardo Luppi Paisagismo Ltda. 庭院
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想在自家庭院裡打造美麗的花園，水幾乎是不可或缺的元素！水的清新質感和盈耳美音，能讓花園變身為遠離塵囂的避難所。東方主張以水來吸引正能量，如果你擁有足夠的空間，可以在花園裡打造瀑布、池塘、噴泉，或用石塊及雕像來裝飾。即使只是小型室內空間，同樣也可以運用木材或石材等，來佈置一個寧靜優雅的環境。現在就一起來看看，這本點子簿為你蒐集的靈感！

石雕噴泉

Casa CP78, Taller Estilo Arquitectura Taller Estilo Arquitectura 庭院
Taller Estilo Arquitectura

Taller Estilo Arquitectura
Taller Estilo Arquitectura
Taller Estilo Arquitectura

要讓花園顯得漂亮迷人，可以考慮為空間加添一個獨特的元素，像是這座庭園中的石雕噴泉，便可傳達出和諧、自然的氛圍，水的聲音尤其令人神清氣爽。

冥想元素

JARDIM ASIÁTICO-TROPICAL - FAZENDA CABREÚVA., Eduardo Luppi Paisagismo Ltda. Eduardo Luppi Paisagismo Ltda. 庭院
Eduardo Luppi Paisagismo Ltda.

Eduardo Luppi Paisagismo Ltda.
Eduardo Luppi Paisagismo Ltda.
Eduardo Luppi Paisagismo Ltda.

這座園林是採用東方風格所打造，滿滿的自然元素瀰漫出十分安詳靜謐的氣氛。池畔的佛像伴著淙淙水聲，在此打坐冥想，保證讓你心境澄明，俗塵盡滌。

優雅內斂

homify 花園泳池與池塘
homify

homify
homify
homify

這座建築外緊鄰著一處以石頭打造的池塘，質樸的紋理營造出很有層次感的視覺。搭配著木造甲板和花園植物，令人眼睛一亮！

天然水源

Urbaner Garten im Herzen Nürnbergs, -GardScape- private gardens by Christoph Harreiß -GardScape- private gardens by Christoph Harreiß 庭院
-GardScape- private gardens by Christoph Harreiß

-GardScape- private gardens by Christoph Harreiß
-GardScape- private gardens by Christoph Harreiß
-GardScape- private gardens by Christoph Harreiß

在這座花園中，有著天然的湖泊、岩石、豐富的植物種類，還有流動的水源。不僅帶來了視覺上的愉悅，還提供了鄉村生活接近大自然的感覺。

現代風格

Bassins, Fontaines et Cascades, SO GARDEN SO GARDEN 花園泳池與池塘
SO GARDEN

SO GARDEN
SO GARDEN
SO GARDEN

這處水池採用現代式風格，以金屬和花崗岩為材料，打造出一處沈穩大氣的池景。石牆上源源不絕湧出的水瀑，帶來生生不息的意象。

入口設計

Casa Toscana em Serra Negra, Tikkanen arquitetura Tikkanen arquitetura 房子
Tikkanen arquitetura

Tikkanen arquitetura
Tikkanen arquitetura
Tikkanen arquitetura

這座位於山上的住家在前門設置了一座水池，經典的風格彷彿在向訪客致意。它採用巴洛克風格三層式的設計，下方還以團團小灌木點綴，十分可愛吸睛。

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大型花園裝置

Paisagismo Rural, Laura Mourão Arquitetura da Paisagem Laura Mourão Arquitetura da Paisagem 庭院
Laura Mourão Arquitetura da Paisagem

Laura Mourão Arquitetura da Paisagem
Laura Mourão Arquitetura da Paisagem
Laura Mourão Arquitetura da Paisagem

如果你擁有較大的空間，不妨考慮在室外草坪上設置像這樣一座古色古香的噴泉水池。還有什麼比得上在陽光和煦的日子，坐在暖陽下傾聽流水聲更美的事呢？

木階與流水

Casa MT, GLR Arquitectos GLR Arquitectos 庭院
GLR Arquitectos

GLR Arquitectos
GLR Arquitectos
GLR Arquitectos

這座房子裡設有一道木造步階，一旁緊鄰著噴水池。池中有美麗的石頭，周圍則是綠色植物，沿著步道直通門口，自然散發出優雅自然的氣氛。

屋內的裝置

Jardins Naturais, Junia Lobo Paisagismo Junia Lobo Paisagismo 溫室
Junia Lobo Paisagismo

Junia Lobo Paisagismo
Junia Lobo Paisagismo
Junia Lobo Paisagismo

沒有大庭院，還是可以在屋子裡裝置一套花園水池。如照片中所示，在地板上設計一個區塊，採用簡單的裝置，搭配周遭的石頭和小型植物，就是一座簡單美麗的小花園。

藝術風格

Residência Nova Lima - MG, CP Paisagismo CP Paisagismo 溫室
CP Paisagismo

CP Paisagismo
CP Paisagismo
CP Paisagismo

池邊的雕塑為室內創造出不同凡響的觀感，濃濃的藝術氣息，搭配流動的水、鬰鬰葱葱的植物，加上特殊燈光讓場景更有明暗層次，構成讓人驚豔的美感。

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