10 個讓你擁有瀑布、噴泉花園的「水點子」！

想在自家庭院裡打造美麗的花園，水幾乎是不可或缺的元素！水的清新質感和盈耳美音，能讓花園變身為遠離塵囂的避難所。東方主張以水來吸引正能量，如果你擁有足夠的空間，可以在花園裡打造瀑布、池塘、噴泉，或用石塊及雕像來裝飾。即使只是小型室內空間，同樣也可以運用木材或石材等，來佈置一個寧靜優雅的環境。現在就一起來看看，這本點子簿為你蒐集的靈感！