15種讓你的小花園更迷人的方法

一個小小的花園是整個住宅裡面最讓人興奮的地方了，不需要太多的維護、只要一兩個小巧思，這個地方就會讓你的居家生活更舒暢開心！這種時候就要派專業的園藝師出馬了，他們的巧手讓能夠你的小花園變成小天堂，接下來就一起來看看幾個成果吧！一定能夠激起你的靈感！
經典的全木頭是不會錯的，散發濃濃的鄉村、質樸感。
一部分的起居空間搬到外面，大大的敞開這面牆，讓戶外和室內的界線消失，只有草地和木頭是必須的，大片天空下好讓人舒暢的空間！
如果你的花園比較狹長，這種階梯形的花壇也很適合，爭取多一點空間和層次感。
太廣大的空地可以做成這樣有椅子樣子，顯得不會太空曠以外也提供了舒服的社交場所。
把你的小花園改成小球場是不是夢想成真呢？
用兩種不同色調的木板鋪地，能夠讓你的小花園看起來更大個有設計感喔！
這種比較細緻卻長得夠高的樹，能夠提供隱密感卻又不會太與世隔絕。
只有一個小院子？那麼是是在地板做做文章，看這個人字型交叉的圖樣，風格完美建立！
有孩子的家庭可以讓你們的小花園變成孩子的遊樂場，不用去跟人家排溜滑梯了！
把你的小院子變成戶外的客廳吧！這裡就可以開派對了是不是很酷！
常常想變換不同的風格，就選用盆栽吧！不佔空間又可以隨心所欲的變化太好了。
經典的鄉村風花園也不難複製，像圖中這樣，在你的小花園精心鋪上石地板、木板、擺上一張椅子，你的午後時光好令人羨慕！
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