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15種讓你的小花園更迷人的方法

I-Hui Hsiao I-Hui Hsiao
Making the most of a challenging, sloping site to create an elegant yet function, Des Ewing Residential Architects Des Ewing Residential Architects 露臺
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一個小小的花園是整個住宅裡面最讓人興奮的地方了，不需要太多的維護、只要一兩個小巧思，這個地方就會讓你的居家生活更舒暢開心！這種時候就要派專業的園藝師出馬了，他們的巧手讓能夠你的小花園變成小天堂，接下來就一起來看看幾個成果吧！一定能夠激起你的靈感！

經典全木

Rear Amenity Space Arc 3 Architects & Chartered Surveyors 露臺
Arc 3 Architects &amp; Chartered Surveyors

Rear Amenity Space

Arc 3 Architects & Chartered Surveyors
Arc 3 Architects &amp; Chartered Surveyors
Arc 3 Architects & Chartered Surveyors

經典的全木頭是不會錯的，散發濃濃的鄉村、質樸感。

消弭室內外界線

Whitton Drive, GK Architects Ltd GK Architects Ltd 花園家具
GK Architects Ltd

Whitton Drive

GK Architects Ltd
GK Architects Ltd
GK Architects Ltd

一部分的起居空間搬到外面，大大的敞開這面牆，讓戶外和室內的界線消失，只有草地和木頭是必須的，大片天空下好讓人舒暢的空間！

牆邊的花壇

Rear Garden homify
homify

Rear Garden

homify
homify
homify

沿著牆邊做高起的花壇，讓你的眼光不止停留在腳下，還有更多的空間可以佈置。

階梯式的花壇

Completed terraces with planting Mike Bradley Garden Design
Mike Bradley Garden Design

Completed terraces with planting

Mike Bradley Garden Design
Mike Bradley Garden Design
Mike Bradley Garden Design

如果你的花園比較狹長，這種階梯形的花壇也很適合，爭取多一點空間和層次感。

用椅子創造社交空間

Contemporary rear garden with composite decking and artificial grass as view 1 but hedge more established Mike Bradley Garden Design
Mike Bradley Garden Design

Contemporary rear garden with composite decking and artificial grass as view 1 but hedge more established

Mike Bradley Garden Design
Mike Bradley Garden Design
Mike Bradley Garden Design

太廣大的空地可以做成這樣有椅子樣子，顯得不會太空曠以外也提供了舒服的社交場所。

來個小球場

Making the most of a challenging, sloping site to create an elegant yet function, Des Ewing Residential Architects Des Ewing Residential Architects 露臺
Des Ewing Residential Architects

Making the most of a challenging, sloping site to create an elegant yet function

Des Ewing Residential Architects
Des Ewing Residential Architects
Des Ewing Residential Architects

把你的小花園改成小球場是不是夢想成真呢？

需要請人幫你裝潢設計或蓋房子嗎？
馬上找專業人士！

地板色調的搭配

London Bridge, London, Urban Roof Gardens Urban Roof Gardens 露臺
Urban Roof Gardens

London Bridge, London

Urban Roof Gardens
Urban Roof Gardens
Urban Roof Gardens

用兩種不同色調的木板鋪地，能夠讓你的小花園看起來更大個有設計感喔！

製造隱密感

HOME STAGING EXTÉRIEUR OU L’ART DE BIEN VENDRE SON BIEN IMMOBILIER, SEVEN GARDEN SEVEN GARDEN 庭院
SEVEN GARDEN

SEVEN GARDEN
SEVEN GARDEN
SEVEN GARDEN

這種比較細緻卻長得夠高的樹，能夠提供隱密感卻又不會太與世隔絕。

地板的圖樣

East Dulwich 1 Proctor & Co. Architecture Ltd 現代房屋設計點子、靈感 & 圖片 玻璃 Black modern loft,contemporary design,glazed dormer,kitchen extension,industrial,herringbone floor,timber fence,glazed extension,modern extension,london kitchen,extension,east dulwich
Proctor &amp; Co. Architecture Ltd

East Dulwich 1

Proctor & Co. Architecture Ltd
Proctor &amp; Co. Architecture Ltd
Proctor & Co. Architecture Ltd

只有一個小院子？那麼是是在地板做做文章，看這個人字型交叉的圖樣，風格完美建立！

遊樂園

Climbing Frame for Smaller Garden Selwood Products Ltd 庭院
Selwood Products Ltd

Climbing Frame for Smaller Garden

Selwood Products Ltd
Selwood Products Ltd
Selwood Products Ltd

有孩子的家庭可以讓你們的小花園變成孩子的遊樂場，不用去跟人家排溜滑梯了！

戶外長椅

Forecourt garden furniture homify 陽台、門廊與露臺 家具 木頭 Grey
homify

Forecourt garden furniture

homify
homify
homify

牆邊做成長椅，不會佔據太多空間又可以享受閒適。

戶外客廳

Contemporary townhouse Kitchen Architecture 現代廚房設計點子、靈感&圖片 kitchen architecture,bulthaup,bulthaup b3,white kitchen,bespoke kitchen,contemporary kitchen,indoor outdoor
Kitchen Architecture

Contemporary townhouse

Kitchen Architecture
Kitchen Architecture
Kitchen Architecture

把你的小院子變成戶外的客廳吧！這裡就可以開派對了是不是很酷！

盆栽創造變化

Roof Deck / Decking Unique Landscapes 露臺
Unique Landscapes

Roof Deck / Decking

Unique Landscapes
Unique Landscapes
Unique Landscapes

常常想變換不同的風格，就選用盆栽吧！不佔空間又可以隨心所欲的變化太好了。

墊高木板

Small town garden homify 庭院
homify

Small town garden

homify
homify
homify

墊高的木地板讓小空地看起來更大，周圍的花草整理一下感覺就出來了。

鄉村感花園

Contemporary Cottage Garden Yorkshire Gardens 庭院
Yorkshire Gardens

Contemporary Cottage Garden

Yorkshire Gardens
Yorkshire Gardens
Yorkshire Gardens

經典的鄉村風花園也不難複製，像圖中這樣，在你的小花園精心鋪上石地板、木板、擺上一張椅子，你的午後時光好令人羨慕！

還不夠嗎？還想看更多的花園設計？延伸閱讀：6 個教你如何創造庭院隱秘性的實用素材

禪意的夢幻住宅：讓我們淹沒在櫻花海中吧
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