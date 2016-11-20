禪意的夢幻住宅：讓我們淹沒在櫻花海中吧

在日本岩倉市舒適的微風中，我們看到了今天的主角。櫻花季時，河邊綿延兩排長長的、盛開的櫻花，粉色的花瓣在點亮了這個街區，今天的這棟住宅的建築師也被這個氛圍激發了許多靈感呢。充足的大窗戶可以把外面的景致都佔為己有。建築師運用了不同的材料和質感去創造獨特的風格，同時不失溫暖大方的態度。
這個44坪的住宅具備了拱型的屋頂、貼木牆壁、露天的戶外地板等等，結合了創意和詩意，是夢想中最美麗的居家生活。透露了這麼多，快一起進來看看！
看到這棟建築的第一眼，我們會發現他的門面就利用了各種不同的材質。房屋整個用帥氣的黑炭色金屬包覆，跟玄關的暗色桃花心木一起呈現了沈穩的外觀，與之對比的是厚實的水泥地基襯托整個房子的質感，玄關前方使用同色調的灰色類清水模平衡深淺，山形屋頂的傳統感與前衛的色彩相呼應。
靠近一點看，不同材料和色調的運用在這裡看得更清楚。二樓外牆的深色外牆用了細細的金屬條包覆顯得更精緻，一樓的部分用了稍粗一點、較淡色的桃心木材搭配，而天花板的淺色木材讓兩樓的深淺自然連接，色調上沈穩又有層次感。水泥牆像屏風一樣提供了玄關的隱蔽性，色彩上更明亮，樓梯的部分用線條簡單的扶手讓這裡看起來更時尚。
重點來了，這棟住宅就坐落在日本百大賞櫻名點—五条川旁，得天獨厚的優勢，全天候都可以砍倒最美的景致，簡直太幸福了！這裡的設計也呼應櫻花樹的美麗而生，在兩相搭配下，這間住宅顯得非常有質感，潺潺的流水聲也多增添了一絲禪意。
來到室內看看。起居室部分用簡約的木條隔成了兩區，右邊的廚房區域用一致性的白色區分，而左邊的客廳部分用深色表現現代感，拱型的天花板讓光線充滿這個空間，顯得寬敞有設計感。
轉個方向看可以看到更多樣貌。牆邊的大面窗戶將自然光引入，拱型的天花板反射陽光，讓空間更明亮、寬敞，窗外的景致是最美的裝飾。大器的L型沙發不完全是為了電視而擺放，比較像是為了窗外的櫻花與讓人滿足的陽光，不難想像晴朗午後的小憩時光呢。
再往窗邊走，這個小空間非常迷人。用木版鋪滿的半戶外空間有很多的用途，拉開穆拉門就可以在這裡放鬆、聊天，享受窗外的粉紅色彩。偏暗的木頭色調讓外面的明亮景致更凸顯，窗框就像畫框一樣，收藏了四季的美麗。
在另一側，有另一個更大的空間，有別於隔壁的小隔間，這裡一樣用木版鋪起，正好與拱型天花板上的木條相呼應，大片的木拉門整個敞開之後，不只能看到景色，還能引入大量的陽光與風，讓整間房子的空氣更流通舒適，在夏天也更涼爽。
天色暗了，離去前再看一眼吧。黑夜裡的這棟住宅亮起了溫暖的光線，在櫻花樹旁顯得華麗奢侈，整棟房子在水泥基座上似乎變成了漂浮的城堡，夢幻的氛圍真是太讓人沈醉了。希望你喜歡這間住宅的創意，還有更多可以參考的，延伸閱讀：展現木材之美! 簡樸可愛的兩層樓住宅