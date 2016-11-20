禪意的夢幻住宅：讓我們淹沒在櫻花海中吧

在日本岩倉市舒適的微風中，我們看到了今天的主角。櫻花季時，河邊綿延兩排長長的、盛開的櫻花，粉色的花瓣在點亮了這個街區，今天的這棟住宅的建築師也被這個氛圍激發了許多靈感呢。充足的大窗戶可以把外面的景致都佔為己有。建築師運用了不同的材料和質感去創造獨特的風格，同時不失溫暖大方的態度。

這個44坪的住宅具備了拱型的屋頂、貼木牆壁、露天的戶外地板等等，結合了創意和詩意，是夢想中最美麗的居家生活。透露了這麼多，快一起進來看看！