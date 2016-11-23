你的瀏覽器已過期。

想要更輕鬆體驗居家設計的話，請下載其他的免費瀏覽器。點擊圖示就行摟!

空間
專業人士
雜誌
DIY
加入專業人士的行列
高級版
登出

老屋翻修真簡單! 時尚潮居的蛻變實錄

Genie Chien Genie Chien
Quadrilocale in Zona Tortona, Atelier delle Verdure Atelier delle Verdure 客廳
Loading admin actions …

人人都喜歡住在理想中的房子，但並不是每個人都嚮往豪宅。如果你喜歡新潮時髦事物，熱衷追尋個人風格，你可能會更喜愛時尚中帶些嬉皮格調的家居。今天我們要帶你去參觀的，就是由 Atelier delle Verdure 團隊負責的一項專案，他們將位於米蘭最時尚區域的一座舊式公寓，精心改造成精緻時尚又帶些復古風格的空間，現在就一起來看看它的神奇改變！

改造前

Quadrilocale in Zona Tortona, Atelier delle Verdure Atelier delle Verdure
Atelier delle Verdure

Atelier delle Verdure
Atelier delle Verdure
Atelier delle Verdure

工作人員在舊屋中端詳討論，看到這滿目瘡痍的景象，尋常人大概很想掉頭離去，但在設計師眼中，它卻蘊藏著許多改造潛力，只待變身時刻來臨！

另一景

Quadrilocale in Zona Tortona, Atelier delle Verdure Atelier delle Verdure
Atelier delle Verdure

Atelier delle Verdure
Atelier delle Verdure
Atelier delle Verdure

儘管還構不上所謂斷垣頹壁，但這牆面斑駁剝落得厲害，地板也是嚴重毀損，室內完全看不出原來的樣貌。令人深深懷疑，這處住宅究竟有著什麼樣的故事？

改造後美麗的細節

Quadrilocale in Zona Tortona, Atelier delle Verdure Atelier delle Verdure 客廳
Atelier delle Verdure

Atelier delle Verdure
Atelier delle Verdure
Atelier delle Verdure

設計師施加魔法後，內部被裝潢得十分具有個人風格。空間敞亮，光線充足，和木質地板共同營造出溫馨雅緻的印象。牆上美麗的圖畫呈現明豔的視覺。背景的天鵝絨沙發走的是路易十六世紀路線。

客廳

Quadrilocale in Zona Tortona, Atelier delle Verdure Atelier delle Verdure 客廳
Atelier delle Verdure

Atelier delle Verdure
Atelier delle Verdure
Atelier delle Verdure

客廳的裝潢呈現令人愉悅的組合：火紅的牆面，緊臨著現代風的白色沙發，右側則是路易十六風格的座椅，彷彿把我們帶回到前一個世代。左側桌燈下的紅色小几，則與牆壁相互呼應。看似把多種風格混搭一氣，卻營造出不可思議的和諧觀感。

廚房

Quadrilocale in Zona Tortona, Atelier delle Verdure Atelier delle Verdure 廚房
Atelier delle Verdure

Atelier delle Verdure
Atelier delle Verdure
Atelier delle Verdure

廚房主打亮白色系，搭配溫柔的燈光，散發出光潔亮麗的氣氛。流理台空間廣闊，儲藏收納櫃台也相當充裕。想像當你煮好多道美味之後，看到這麼美麗的木質檯面，一定很想為菜餚拍張美照！

孩子們的房間

Quadrilocale in Zona Tortona, Atelier delle Verdure Atelier delle Verdure 嬰兒房/兒童房
Atelier delle Verdure

Atelier delle Verdure
Atelier delle Verdure
Atelier delle Verdure

兒童活動空間採用藍白搭配木質色系，與紅色玩具構成明豔的視覺觀感。大片窗外灑進明亮的陽光，孩子們可以在此盡情嬉戲，讓大人很安心。

浴室

Quadrilocale in Zona Tortona, Atelier delle Verdure Atelier delle Verdure 浴室
Atelier delle Verdure

Atelier delle Verdure
Atelier delle Verdure
Atelier delle Verdure

浴室打造得優雅又帶些復古情調。淋浴及盆浴兩用空間，主要以白色裝潢，搭配銀色蓮蓬，顯得時尚雅緻。地板採用多角型磁磚，三種顏色搭配出美麗的觀感。

如果你正在尋找老屋改造的設計，一定不能錯過以下文章：

揮別鳥籠生活！潔白典雅的美好公寓

永別了 70 年代！老公寓變身充滿朝氣的亮麗好空間

應有盡有的 21 坪住宅
喜歡這座老屋的神奇蛻變嗎？留言分享你的想法吧！

需要請人幫你裝潢設計或蓋房子嗎？
馬上找專業人士！

挖掘更多居家設計的靈感！

房子

房子

客廳

客廳

廚房

廚房

臥室

臥室

庭院

庭院

浴室

浴室

餐廳

餐廳

泳池

泳池

Edit SEO element

homify - 打造美好家園

4.5

在homify的app上瀏覽數百萬張的圖片!

免費下載 app
不用了