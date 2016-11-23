老屋翻修真簡單! 時尚潮居的蛻變實錄

人人都喜歡住在理想中的房子，但並不是每個人都嚮往豪宅。如果你喜歡新潮時髦事物，熱衷追尋個人風格，你可能會更喜愛時尚中帶些嬉皮格調的家居。今天我們要帶你去參觀的，就是由 Atelier delle Verdure 團隊負責的一項專案，他們將位於米蘭最時尚區域的一座舊式公寓，精心改造成精緻時尚又帶些復古風格的空間，現在就一起來看看它的神奇改變！
工作人員在舊屋中端詳討論，看到這滿目瘡痍的景象，尋常人大概很想掉頭離去，但在設計師眼中，它卻蘊藏著許多改造潛力，只待變身時刻來臨！
儘管還構不上所謂斷垣頹壁，但這牆面斑駁剝落得厲害，地板也是嚴重毀損，室內完全看不出原來的樣貌。令人深深懷疑，這處住宅究竟有著什麼樣的故事？
設計師施加魔法後，內部被裝潢得十分具有個人風格。空間敞亮，光線充足，和木質地板共同營造出溫馨雅緻的印象。牆上美麗的圖畫呈現明豔的視覺。背景的天鵝絨沙發走的是路易十六世紀路線。
客廳的裝潢呈現令人愉悅的組合：火紅的牆面，緊臨著現代風的白色沙發，右側則是路易十六風格的座椅，彷彿把我們帶回到前一個世代。左側桌燈下的紅色小几，則與牆壁相互呼應。看似把多種風格混搭一氣，卻營造出不可思議的和諧觀感。
廚房主打亮白色系，搭配溫柔的燈光，散發出光潔亮麗的氣氛。流理台空間廣闊，儲藏收納櫃台也相當充裕。想像當你煮好多道美味之後，看到這麼美麗的木質檯面，一定很想為菜餚拍張美照！
兒童活動空間採用藍白搭配木質色系，與紅色玩具構成明豔的視覺觀感。大片窗外灑進明亮的陽光，孩子們可以在此盡情嬉戲，讓大人很安心。
浴室打造得優雅又帶些復古情調。淋浴及盆浴兩用空間，主要以白色裝潢，搭配銀色蓮蓬，顯得時尚雅緻。地板採用多角型磁磚，三種顏色搭配出美麗的觀感。
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