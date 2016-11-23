老屋翻修真簡單! 時尚潮居的蛻變實錄

人人都喜歡住在理想中的房子，但並不是每個人都嚮往豪宅。如果你喜歡新潮時髦事物，熱衷追尋個人風格，你可能會更喜愛時尚中帶些嬉皮格調的家居。今天我們要帶你去參觀的，就是由 Atelier delle Verdure 團隊負責的一項專案，他們將位於米蘭最時尚區域的一座舊式公寓，精心改造成精緻時尚又帶些復古風格的空間，現在就一起來看看它的神奇改變！