10 個讓小空間更美麗的拉門設計

小房子的空間有限，如何以不同的創意最大限度地利用不大的空間呢？其實精緻的小拉門，可能是你的最佳選擇。
小拉門除了能區分室內空間，而且看起來美觀，可謂內外兼備。如果你認為它只是臥室裡的一道衣櫃門，以下的示範可能會衝擊你既定的觀念，給予你嶄新的想法！
小拉門連接客廳與戶外露台，兩者連貫沒有違和感，落地大玻璃讓整體空間顯得明亮。
如果家中有小孩，或者喜歡充滿玩心的設計，可大膽採用亮色系的小拉門，為家中增添色彩。
不確定怎樣的色系適合家中的氛圍？設計師們很樂意協助！
相信女士的煩惱就是擁有太多衣物，一個巨大的衣帽間絕對是不可或缺的設備。白色通花的衣櫃拉門，優雅高貴，與女士的珍藏品互相呼應。
發揮創意，利用黑板作拉門，把心情寫上去，讓家人在拉動拉門時都能感受到你的愛意。
純白的趟門，有效間隔出廚房和飯廳，營造出偌大空間感。
半透明的客廳趟門，完美改變小客廳的格調。屋主可隨意隨場合而拉上趟門，加強私人空間，打造談心的小空間。
房內實際空間不大，卻故意利用鏡面拉門的反射增大空間感，絕對是小蝸居的必備小技巧！
多面間隔的設計，可隨著需要而自行決定拉上拉門的距離，既可知道旁邊房間的動向，又保留適當的隱私感。
如果客廳只有一面窗透入光線，可以選擇於客廳中央建立玻璃嵌板滑動門，讓光線透入另一邊的空間。