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10 個讓小空間更美麗的拉門設計

Scorpion Scorpion
Sliding Wardrobe Doors, Sliding Wardrobes World Ltd Sliding Wardrobes World Ltd 拉門
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小房子的空間有限，如何以不同的創意最大限度地利用不大的空間呢？其實精緻的小拉門，可能是你的最佳選擇。

小拉門除了能區分室內空間，而且看起來美觀，可謂內外兼備。如果你認為它只是臥室裡的一道衣櫃門，以下的示範可能會衝擊你既定的觀念，給予你嶄新的想法！

磨砂玻璃浴室門

Sliding frameless glass doors Ion Glass 拉門 玻璃
Ion Glass

Sliding frameless glass doors

Ion Glass
Ion Glass
Ion Glass

磨砂玻璃若隱若現，保留私隱之餘又不會淹沒空間感，光線可射透入室內。

戶外露台小拉門

Sliding Folding doors GK Architects Ltd 拉門
GK Architects Ltd

Sliding Folding doors

GK Architects Ltd
GK Architects Ltd
GK Architects Ltd

小拉門連接客廳與戶外露台，兩者連貫沒有違和感，落地大玻璃讓整體空間顯得明亮。

彩色小拉門

West London house, Viewport Studio Viewport Studio 拉門
Viewport Studio

West London house

Viewport Studio
Viewport Studio
Viewport Studio

如果家中有小孩，或者喜歡充滿玩心的設計，可大膽採用亮色系的小拉門，為家中增添色彩。

不確定怎樣的色系適合家中的氛圍？設計師們很樂意協助！

滑動衣櫃門

Sliding Wardrobe Doors, Sliding Wardrobes World Ltd Sliding Wardrobes World Ltd 拉門
Sliding Wardrobes World Ltd

Sliding Wardrobe Doors

Sliding Wardrobes World Ltd
Sliding Wardrobes World Ltd
Sliding Wardrobes World Ltd

相信女士的煩惱就是擁有太多衣物，一個巨大的衣帽間絕對是不可或缺的設備。白色通花的衣櫃拉門，優雅高貴，與女士的珍藏品互相呼應。

滑動的黑板門

Haus Hoffmann Hamburg, and8 Architekten Aisslinger + Bracht and8 Architekten Aisslinger + Bracht 拉門
and8 Architekten Aisslinger + Bracht

and8 Architekten Aisslinger + Bracht
and8 Architekten Aisslinger + Bracht
and8 Architekten Aisslinger + Bracht

發揮創意，利用黑板作拉門，把心情寫上去，讓家人在拉動拉門時都能感受到你的愛意。

鄉村風格的趟門

Klassisches Landhaus mit Stil und Charme, Beinder Schreinerei & Wohndesign GmbH Beinder Schreinerei & Wohndesign GmbH 拉門
Beinder Schreinerei &amp; Wohndesign GmbH

Beinder Schreinerei & Wohndesign GmbH
Beinder Schreinerei &amp; Wohndesign GmbH
Beinder Schreinerei & Wohndesign GmbH

純白的趟門，有效間隔出廚房和飯廳，營造出偌大空間感。

專案：與大自然為鄰: 絕對會讓你一眼傾心的鄉村木屋

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半透明客廳趟門

Soggiorno accogliente , LANGOLO HOME LIVING LANGOLO HOME LIVING 拉門
LANGOLO HOME LIVING

LANGOLO HOME LIVING
LANGOLO HOME LIVING
LANGOLO HOME LIVING

半透明的客廳趟門，完美改變小客廳的格調。屋主可隨意隨場合而拉上趟門，加強私人空間，打造談心的小空間。

鏡面拉門

Quinta do Lago, Cheryl Tarbuck Design Cheryl Tarbuck Design 更衣室
Cheryl Tarbuck Design

Quinta do Lago

Cheryl Tarbuck Design
Cheryl Tarbuck Design
Cheryl Tarbuck Design

房內實際空間不大，卻故意利用鏡面拉門的反射增大空間感，絕對是小蝸居的必備小技巧！

多面拉門

PARIS 17 29m², blackStones blackStones 拉門
blackStones

blackStones
blackStones
blackStones

多面間隔的設計，可隨著需要而自行決定拉上拉門的距離，既可知道旁邊房間的動向，又保留適當的隱私感。

玻璃嵌板滑動門

homify 拉門
homify

homify
homify
homify

如果客廳只有一面窗透入光線，可以選擇於客廳中央建立玻璃嵌板滑動門，讓光線透入另一邊的空間。

專案：小空間必讀! 10 種俐落時尚的拉門

運用小創意，ＤＩＹ 打造北歐風客廳
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