10 個讓小空間更美麗的拉門設計

小房子的空間有限，如何以不同的創意最大限度地利用不大的空間呢？其實精緻的小拉門，可能是你的最佳選擇。

小拉門除了能區分室內空間，而且看起來美觀，可謂內外兼備。如果你認為它只是臥室裡的一道衣櫃門，以下的示範可能會衝擊你既定的觀念，給予你嶄新的想法！