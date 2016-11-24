換來寧靜感的改造專案: 柔和色調的簡約住宅

這個時代充斥著各種最新流行，每天都有新科技、新時尚消息，在被各種新事物轟炸的同時，你一定很嚮往回到自己的住家後，能夠卸下所有繁忙的俗事枷鎖，專心享受私人生活。建築師 Francesca Greco 在義大利米蘭為我們展示了一個經典風格的簡約住家，採用柔和色調傳達出無限寧靜，讓你一進入就恨不得永遠住下來。現在就一起來參觀吧！
乍看上去，有些傢具其實不算太差，像是背景中的那座櫥櫃。但是沙發和椅套卻與其他元素，例如地板花案，構成了嚴重的衝突，進到這裡，很快就會感覺頭昏眼花！
建築師並未把所有東西全部換掉，仍然保留了沙發和椅套。原來的地板被換成光滑亮麗的白色混凝土質材，和白色的內部裝潢搭配，打亮了整個視覺觀感，甚至讓空間看起來比以前更放大了！有著光亮玻璃的餐桌，映著天花板上的照明光源，呈現經典雅致的氛圍。
廚房裡有著老舊的瓷磚，櫥櫃和地板也已完全過時，照明條件低劣，連開關都設在一個令人難以置信的不方便位置。誰會想在這裡一展手藝呢？
新的廚房走現代感路線，空間也感覺更舒適了。牆面上全新風格的瓷磚讓眼界煥然一新，充裕的儲藏空間也讓收納更簡便。老式的烹飪器皿被汰換成現代風格，在這裡烹調美食是多麼愉悅的時光！
睡在這麼一個慘淡雜亂的房間裡，睡眠品質一定相當差。地板與之前看到的客廳是同一花色，乏善可陳的老式傢俱和裝潢，讓人心情一整個沮喪到谷底。
重新裝潢後，整個空間呈現亮麗時尚的印象！充沛的自然光，搭配室內溫馨感的床頭燈，讓人身心感覺舒適無比。寬大的床舖看來柔軟適中，中性色調與牆面顏色也很配。老舊的暗色櫥櫃換成了白色系後，空間顯得明亮無比。
如果你正在尋找改造舊公寓的設計，一定不能錯過以下文章：