換來寧靜感的改造專案: 柔和色調的簡約住宅

這個時代充斥著各種最新流行，每天都有新科技、新時尚消息，在被各種新事物轟炸的同時，你一定很嚮往回到自己的住家後，能夠卸下所有繁忙的俗事枷鎖，專心享受私人生活。建築師 Francesca Greco 在義大利米蘭為我們展示了一個經典風格的簡約住家，採用柔和色調傳達出無限寧靜，讓你一進入就恨不得永遠住下來。現在就一起來參觀吧！