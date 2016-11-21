5 個以低成本打造住家的秘密: 以一間黑色獨棟住宅為範例

想要擁有一座獨立的單戶住宅，是許多人垂涎許久的夢想，成本通常也相當高昂。但是想要打造一棟這樣的時尚住家，卻並非完全是白日夢！日本建築師 Ujihara Motomu 接受客戶的要求，在非常有限的預算經費內，精心打造了一座相當寬敞的兩層樓住家，不但成本遠遠低於同類型的房子，空間設計更是令人讚嘆不已。現在就一起來看看吧！
先來看看這棟兩層樓建築物的美麗外觀。採用深色木材和混凝土打造的外牆，上面裝置了大量的玻璃窗，讓室內看來明亮無比。儘管它座落在一個小小的地坪上，建築師卻極盡所能利用有限的空間，二樓部分甚至還設計出陽臺來。這樣一座現代式住家，總共花費 1,400 萬日圓，大約 403 萬台幣便打造完成。
建築師決定採用雪松木作為主要建材，所有不必要的裝潢和飾物都退位，重點放在展現建物沉穩低調的外貌。這種簡約式設計和建築風格，優點在於能夠有效節省成本，同時完工後在維護上也比其他住宅省事許多。
當經費緊絀時，最重要的是要知道哪些部分擁有迴旋的餘地，哪些部分則是不得吝嗇。像是二樓間處臥室，其實也是一個多功能空間。在此採用大量的木材，木頭質地創造出柔軟平和的氣氛，同時也帶出明亮的氛圍。空間中沒有多餘的裝潢元素，因此能把經費控制在預算之內。
天花板和樑柱框架大量採用雪松木，創造出一股活躍的大自然氣息，同時也為室內帶來清新明亮的朝氣。這些木材是經由專門處理，能夠抵禦天氣變化，由於它的成本比大多數的木材便宜，因此常被商用建築採用。這座住宅選擇這種材料，好將建築成本控制在可運用範圍內。
這就是完成後的內部裝潢！所謂極簡式設計，意謂著裝潢完全依賴建築材料本身，不添加其他裝飾元素，也沒有瓷磚或壁紙等。這種極為簡約單純的外觀，也正是客戶所想要的。木頭、膠合板，還有些許的金屬，便完成如此大膽前衛的裝潢，十足令人驚訝！
雖然設計得很簡約，這座住家卻擁有非常完備的功能。一樓設有一個小型廚房，以及可以當作餐廳和客廳的開放式空間。木質地板的一側設置了滑動式玻璃門，可以通往室外的空間。
運用這樣一個開放式設計，客戶可以省下大量的成本。同時由於裡頭不設隔牆，開放式格局也讓裝潢更方便。採用單一木質色系為主調，為空間創造出敞亮的格調。
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