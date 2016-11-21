5 個以低成本打造住家的秘密: 以一間黑色獨棟住宅為範例

雖然設計得很簡約，這座住家卻擁有非常完備的功能。一樓設有一個小型廚房，以及可以當作餐廳和客廳的開放式空間。木質地板的一側設置了滑動式玻璃門，可以通往室外的空間。

運用這樣一個開放式設計，客戶可以省下大量的成本。同時由於裡頭不設隔牆，開放式格局也讓裝潢更方便。採用單一木質色系為主調，為空間創造出敞亮的格調。

如果你正在尋找低成本的住家設計，一定不能錯過以下文章：

約 690 萬台幣完工，含設計圖的50 坪傳統住宅

以 210 萬台幣實現願望: 30 年老公寓的翻新案