好悶騷！質樸外觀、時尚內在的獨棟鄉間住宅

外觀四平八穩，或許一眼望去在街道上並不顯眼，但假如多花心思，便了解到設計師特別於屋頂上加了兩扇小天窗，除了實際帶了自然採光作用外，還為沉實的外表添上點綴。

此外，這個富現代主義的家居開設了多扇窗戶，讓自然光線直接射入室內，構造了一個明亮又溫馨的感覺，而木材裝飾的外牆使戶外空間變得舒適愜意，可以放鬆享受陽光的熱力。