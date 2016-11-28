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好悶騷！質樸外觀、時尚內在的獨棟鄉間住宅

Scorpion Scorpion
DOM W KOSZALINIE , Studio Projektowe Projektive Studio Projektowe Projektive 現代廚房設計點子、靈感&圖片
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我們似乎都對現代家庭、摩登設計有著特別的嚮往，無法抗拒小細節中帶給我們的震撼。這次 homify 就帶大家到波蘭參觀一間時尚住宅，設計師Studio Projektowe Projektive將普通之家完美改造成一種非凡體驗，其室內設計絕對是多數現代家庭的夢想之家，格調高雅別緻，還帶有讓人驚訝的前瞻性元素！讓我們來仔細看看！

外觀

DOM W KOSZALINIE , Studio Projektowe Projektive Studio Projektowe Projektive 現代房屋設計點子、靈感 & 圖片
Studio Projektowe Projektive

Studio Projektowe Projektive
Studio Projektowe Projektive
Studio Projektowe Projektive

外觀四平八穩，或許一眼望去在街道上並不顯眼，但假如多花心思，便了解到設計師特別於屋頂上加了兩扇小天窗，除了實際帶了自然採光作用外，還為沉實的外表添上點綴。

此外，這個富現代主義的家居開設了多扇窗戶，讓自然光線直接射入室內，構造了一個明亮又溫馨的感覺，而木材裝飾的外牆使戶外空間變得舒適愜意，可以放鬆享受陽光的熱力。

玄關

DOM W KOSZALINIE , Studio Projektowe Projektive Studio Projektowe Projektive 現代風玄關、走廊與階梯
Studio Projektowe Projektive

Studio Projektowe Projektive
Studio Projektowe Projektive
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這個家的玄關位毫無疑問是迷人的，入口大廳優雅高貴，華麗的照明盡顯格調。 金屬燈具以及灰白相間的牆板，散發著藝術氣息。 透明玻璃的欄杆為家中更添吸引力，光滑的木製台階像是在空中漂浮，十分有美感。整個空間寬敞具開放感，展現出設計師對當代美學的完美詮釋。

廚房及飯廳

DOM W KOSZALINIE , Studio Projektowe Projektive Studio Projektowe Projektive 現代廚房設計點子、靈感&圖片
Studio Projektowe Projektive

Studio Projektowe Projektive
Studio Projektowe Projektive
Studio Projektowe Projektive

開放式的空間，讓廚房及飯廳互相毗鄰卻不感壓迫。廚房的圓柱形酒吧凳、光滑的木製檯面和時尚的燈光均增添了空間的魅力。另一邊的用餐區則用了同是光滑的玻璃桌子，配上幾何造型的椅子，打造出獨特風格。 金屬天花板裝飾亦吸引了我們的注意，大玻璃門和窗戶可以採光，突顯了內部的溫暖。

客廳

DOM W KOSZALINIE , Studio Projektowe Projektive Studio Projektowe Projektive 现代客厅設計點子、靈感 & 圖片
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設計師擅用空間，融入了中性和自然的色調，並以牆壁裝飾勾勒出設計的重心，拼湊的馬賽克牆壁為整體空間添上藝術幻想。而木地板和壁爐為全屋奉上溫暖，加上毛絨白色的沙發，輕鬆舒適。拋光的銀燈架、獨特的黑色燈泡都為家居添加外層空間元素！

客廳同時亦是一個小型媒體室，拋光的白色櫥櫃收納了屋主的高清設備、電視屏幕和完美環繞立體聲響，讓屋主隨時打造個人專屬的電影之夜。

睡房

DOM W KOSZALINIE , Studio Projektowe Projektive Studio Projektowe Projektive 臥室
Studio Projektowe Projektive

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主人房裝飾自然舒適，溫暖的木地板和毛絨灰白色的床使臥室有如夢幻般的休息地方。華麗的枝形吊燈亦是房中一大亮點，充滿設計感的獨特造型為房內增添個性。

浴室

DOM W KOSZALINIE , Studio Projektowe Projektive Studio Projektowe Projektive 現代浴室設計點子、靈感&圖片
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設計師於浴室來個大轉變，放棄使用天然木製色調，改而採用耀眼的粉紅色！ 從花式上面的櫃檯陶瓷雙水槽到現代的水龍頭和配件，讓浴室看起來像是科幻電影的其中一個畫面。拋光的白色浴室門保持高雅的風格。

泡泡糖粉紅色檯面和橢圓形的粉紅色燈光浴缸貫徹甜美的風格，粉色瓷磚和浴缸的中性灰色互相襯托，以後沐浴梳妝更歡樂更甜蜜！

8 座「與大自然為鄰」造型獨特的迷你小屋！
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