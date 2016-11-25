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13 個絕頂創意，幫你打造出超氣派有頂蓋戶外露臺

Genie Chien Genie Chien
Concrete House , Nico Van Der Meulen Architects Nico Van Der Meulen Architects 庭院
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當你著手打造自己的住宅時，必須考慮到生活上諸多細節，例如你可能需要為孩子規劃出明亮活潑的房間，一間自己的家庭辦公室。此外，如果你有足夠的空間，大概會想要擁有一座有頂蓋的戶外露臺，讓家人朋友可以在此歡聚，享受快樂的休閒時光。今天我們要帶大家去參觀 13 個戶外露臺，這些別出心裁的設計一定能為你帶來超實用的靈感！

​1. 能夠遮雨的特殊覆蓋設計

Outdoor Living Pod, Louvered Roof Patio Canopy Installation in Findon, West Sussex. homify 庭院 outdoor living pod,louvered,roof,patio,terrace,canopy,garden,room
homify

Outdoor Living Pod, Louvered Roof Patio Canopy Installation in Findon, West Sussex.

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沿著紅色磚牆外，打造出這麼一座鐵灰色的有遮頂平台，親友聚會時不怕日曬雨淋，顏色也搭配得完美無敵！

​2. 夜間撞球場

Área de lazer, Lozí - Projeto e Obra Lozí - Projeto e Obra 露臺
Lozí – Projeto e Obra

Lozí - Projeto e Obra
Lozí – Projeto e Obra
Lozí - Projeto e Obra

漫漫長夜，邀上三五好友來場撞球比賽吧！肚子餓了，一旁還有個小廚房，隨時可以享受美食。生活，還能更美好嗎？

​3. 慵懶舒適設計

Terrace TG Studio 露臺
TG Studio

Terrace

TG Studio
TG Studio
TG Studio

這裡設置了長型沙發，上面滿滿是柔軟的抱枕。陽光溫煦的下午在此或坐或臥，簡直就是夢幻國度。

​4. 工業風設計

Hangman Valley Residence, Uptic Studios Uptic Studios 露臺
Uptic Studios

Hangman Valley Residence

Uptic Studios
Uptic Studios
Uptic Studios

這處空間採用工業風路線，鋼鐵、混凝土和木頭交織搭配，創造出讓人意想不到的絕美視覺！

​5. 光線的巧妙運用

Terrace Clear Architects 露臺
Clear Architects

Terrace

Clear Architects
Clear Architects
Clear Architects

燈光是營造美好氣氛的有效工具，這裡採用隱藏式照明設備，照映在混凝土上，散發出無與倫比的低調奢華感。

​6. 綠意包圍的庭院

Patio Canopy Living Space 露臺
Living Space

Patio Canopy

Living Space
Living Space
Living Space

這個空間採用白色頂蓋，讓天光源源不絕灑遍整個庭院的各個角落。鄉村風格的桌椅和庭園設計，宛如置身避世桃源。

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​7. 妙用大型遮傘

Hangman Valley Residence, Uptic Studios Uptic Studios 露臺
Uptic Studios

Hangman Valley Residence

Uptic Studios
Uptic Studios
Uptic Studios

這個露臺雖然有突出的屋簷，但是陽光強烈時可能還是炙熱難挨。此時只要加把大型遮傘，就可以免受豔陽直射了。

​8. 質樸風格露臺

​Scandinavian style log cabin. Garden Affairs Ltd 庭院 木頭 Wood effect log cabin,scandinavian,garden room,veranda,outdoor living,summerhouse
Garden Affairs Ltd

​Scandinavian style log cabin.

Garden Affairs Ltd
Garden Affairs Ltd
Garden Affairs Ltd

這座木造的露臺有著良好的遮蓋屋頂，墊高的地板和樑柱具有濃濃的鄉村風格，散發出悠閒舒適的氛圍來。

​9. 遮蔭棚架

Contemporary garden design Bracknell, Berkshire, UK Linsey Evans Garden Design 庭院 Garden Design,Berkshire,Contemporary Garden,Garden Ideas,Small Garden Design,Landscape Design
Linsey Evans Garden Design

Contemporary garden design Bracknell, Berkshire, UK

Linsey Evans Garden Design
Linsey Evans Garden Design
Linsey Evans Garden Design

這座花園的一角，運用簡單的材料和綠色植物，架構出一座很質樸的棚架，既可提供遮蔭功能，也美化了庭院。

​10. 寬敞的座區

Outdoor Living Pod, Louvered Roof Patio Canopy Installation in Billericay, Essex. homify 庭院 outdoor living pod,louverd,roof,patio,canopy,terrace,garden,room
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Outdoor Living Pod, Louvered Roof Patio Canopy Installation in Billericay, Essex.

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深色的遮蓋搭配紅磚外牆，底下設置了寬敞的座區。長型沙發、單人座椅，外加無背座凳，非常適合大家庭團聚。

​11. 度假風路線

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TOLDOS SPANNMAXXL.de

Toldos para terraza o pérgola

TOLDOS SPANNMAXXL.de
TOLDOS SPANNMAXXL.de
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這座木造涼棚採用白色頂遮，美麗的線條與木質地板相互呼應，在空間裡製造出明暗光影，讓人猶如置身休閒勝地。

​12. 營火晚會

Concrete House , Nico Van Der Meulen Architects Nico Van Der Meulen Architects 庭院
Nico Van Der Meulen Architects

Concrete House

Nico Van Der Meulen Architects
Nico Van Der Meulen Architects
Nico Van Der Meulen Architects

這處寬敞的露臺裝置了很有情調的照明設備，前側以混凝土打造的空間，可供升起營火，不必遠赴郊區便可就地來場露天晚會。

​13. 溫馨庭院

Cottage Garden Transformation, Elephant Interior Exterior Design Elephant Interior Exterior Design 庭院
Elephant Interior Exterior Design

Cottage Garden Transformation

Elephant Interior Exterior Design
Elephant Interior Exterior Design
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以混凝土和木材建構的這處庭院，周遭妝點了許多盆栽植物，令人眼目舒爽心情愉悅。木椅上的抱枕更為空間增添了溫馨氛圍。

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