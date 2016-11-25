13 個絕頂創意，幫你打造出超氣派有頂蓋戶外露臺

當你著手打造自己的住宅時，必須考慮到生活上諸多細節，例如你可能需要為孩子規劃出明亮活潑的房間，一間自己的家庭辦公室。此外，如果你有足夠的空間，大概會想要擁有一座有頂蓋的戶外露臺，讓家人朋友可以在此歡聚，享受快樂的休閒時光。今天我們要帶大家去參觀 13 個戶外露臺，這些別出心裁的設計一定能為你帶來超實用的靈感！