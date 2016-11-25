13 個絕頂創意，幫你打造出超氣派有頂蓋戶外露臺

當你著手打造自己的住宅時，必須考慮到生活上諸多細節，例如你可能需要為孩子規劃出明亮活潑的房間，一間自己的家庭辦公室。此外，如果你有足夠的空間，大概會想要擁有一座有頂蓋的戶外露臺，讓家人朋友可以在此歡聚，享受快樂的休閒時光。今天我們要帶大家去參觀 13 個戶外露臺，這些別出心裁的設計一定能為你帶來超實用的靈感！
沿著紅色磚牆外，打造出這麼一座鐵灰色的有遮頂平台，親友聚會時不怕日曬雨淋，顏色也搭配得完美無敵！
漫漫長夜，邀上三五好友來場撞球比賽吧！肚子餓了，一旁還有個小廚房，隨時可以享受美食。生活，還能更美好嗎？
這處空間採用工業風路線，鋼鐵、混凝土和木頭交織搭配，創造出讓人意想不到的絕美視覺！
燈光是營造美好氣氛的有效工具，這裡採用隱藏式照明設備，照映在混凝土上，散發出無與倫比的低調奢華感。
這個空間採用白色頂蓋，讓天光源源不絕灑遍整個庭院的各個角落。鄉村風格的桌椅和庭園設計，宛如置身避世桃源。
這個露臺雖然有突出的屋簷，但是陽光強烈時可能還是炙熱難挨。此時只要加把大型遮傘，就可以免受豔陽直射了。
這座木造的露臺有著良好的遮蓋屋頂，墊高的地板和樑柱具有濃濃的鄉村風格，散發出悠閒舒適的氛圍來。
這座花園的一角，運用簡單的材料和綠色植物，架構出一座很質樸的棚架，既可提供遮蔭功能，也美化了庭院。
深色的遮蓋搭配紅磚外牆，底下設置了寬敞的座區。長型沙發、單人座椅，外加無背座凳，非常適合大家庭團聚。
這座木造涼棚採用白色頂遮，美麗的線條與木質地板相互呼應，在空間裡製造出明暗光影，讓人猶如置身休閒勝地。
這處寬敞的露臺裝置了很有情調的照明設備，前側以混凝土打造的空間，可供升起營火，不必遠赴郊區便可就地來場露天晚會。
以混凝土和木材建構的這處庭院，周遭妝點了許多盆栽植物，令人眼目舒爽心情愉悅。木椅上的抱枕更為空間增添了溫馨氛圍。
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