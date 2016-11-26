9.08 坪怎麼住？！ 一間比實際面積還要大的時尚公寓！

巴黎的特殊魅力和風情，可謂舉世聞名，這座花都以其獨有魔力每年都吸引無數觀光客前來朝聖。然而當你有機會踏入這座城市的平民住家，很可能會驚訝於人們住的地方真的是很擁擠。但是別擔心，只要設計師施展魔法，即使是只有 9.08 坪的小空間，也能創造出讓你驚豔的寬裕空間感，一起來看看這間運用特殊質材和色調打造出來的私樂園！
登堂入室，我們立馬可以觀察到這個空間採用了開放式的佈局，客廳和廚房無縫銜接，大大地節省了空間。當大片自然光透入室內，加上溫馨感的照明設備，你大概已完全忽略了它只有 9.08 坪的事實。室內採用現代感的裝潢，洋溢著活潑朝氣的氛圍。
繞過廚房角落，我們瞥見了另一個空間，這處臥室同樣採取了開放式的佈局！臥室通常是很私密的空間，但是巴黎設計師卻使用窗簾，就巧妙地把睡眠和生活空間區隔開來，同時兼顧個人隱私性需求。這符合現代生活的迅速要求，比起永久性設置的牆壁，當真是巧妙無比！
除了窗簾之外，設計師還運用顏色來區分空間。床頭位置採用寶藍色的牆壁，對襯著同色系抱枕，增添了冷靜的氛圍。工業風格的床頭燈散發出現代感，牆上的凹槽裡隱藏著壁架，提供良好的儲物空間，絲毫不佔用有限的地面。
退後一步，你就可以看到整個場景，進一步瞭解到設計師如何巧妙運用這公寓裡的有限空間。無論是廚房的櫥櫃、臥室的櫃架，或是房間的分隔，每個元素都顯露出獨特的設計風格和實用功能。單是很有質感的照明設備和床組，都能讓人感受到設計師的用心和專業！
在起居空間裡，特別選用淺色的搭配。白色牆面上掛有簡約的藝術品。明亮的光線源源透入屋內，讓空間顯得比實際更寬敞。傢具和裝飾品具有畫龍點睛作用，卻又不過度複雜，讓空間儘量維持整潔舒適和俐落的時尚感。
浴室也散發出濃濃時尚感。細長的水槽可容兩個人同時使用，中性色調創造出寬裕的視覺觀感。迷人的牆面磁磚與廚房的設計相互呼應，牆上懸掛的圓形鏡子也發揮了創造更大空間的視覺效果。
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