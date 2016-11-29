會呼吸的房子: 5 個品味獨特的現代木屋

雖然在台灣最常見的的建房材料以鋼筋與混凝土為主，可是其實在世界各地（特別是日本），木屋並不罕見。混凝土這種人造材質相對來說的確是比木材堅固，可是因為不透氣的關係，夏天的時候吸了熱卻不容易散熱，這就是為什麼現代房子總是感覺比較悶熱的原因。因為木材本身有調節濕度的功能而且透氣性強，所以木屋其中一個最大的好處就是冬暖夏涼。換而言之，木屋其實就是「會呼吸的房子」！

今天 homify 為大家搜集了五個品味獨特的日本現代木屋，讓大家了解到原來木屋除了舒適以外，看起來也可以這麼的時尚！