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會呼吸的房子: 5 個品味獨特的現代木屋

PUIKWAN PANG — HOMIFY PUIKWAN PANG — HOMIFY
酒井西の家, class class 現代房屋設計點子、靈感 & 圖片
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雖然在台灣最常見的的建房材料以鋼筋與混凝土為主，可是其實在世界各地（特別是日本），木屋並不罕見。混凝土這種人造材質相對來說的確是比木材堅固，可是因為不透氣的關係，夏天的時候吸了熱卻不容易散熱，這就是為什麼現代房子總是感覺比較悶熱的原因。因為木材本身有調節濕度的功能而且透氣性強，所以木屋其中一個最大的好處就是冬暖夏涼。換而言之，木屋其實就是「會呼吸的房子」！

今天 homify 為大家搜集了五個品味獨特的日本現代木屋，讓大家了解到原來木屋除了舒適以外，看起來也可以這麼的時尚！

景觀開揚的銀灰色木屋

酒井西の家, class class 現代房屋設計點子、靈感 & 圖片
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房子的外圍看起來非常簡潔，銀灰色木屋本身的線條俐落，向內傾斜的屋頂和牆身原有的木紋成為設計的特色。

整個房子最吸引人的地方就是四周開揚的景觀，充裕的空間感向來都是打造舒適的家的不二法門：左邊的停車位置以以水泥整平後就沒有多加任何枝節，方便汽車行駛和停泊。而入口前的大庭院以矮磚牆作圍欄，地上好幾塊方形大地磚的排列方式帶有微微的孤度，這種排列方式看起來十分隨性，但仍不失整齊的感覺。院子裡只有簡單地舖上草坪和種植數株小樹，沒有喧賓奪主，讓木屋主體成為了全場焦點。

日式松木木屋

唐松, 合同会社永田大建築設計事務所 合同会社永田大建築設計事務所 倉庫/儲藏間 木頭 Grey
合同会社永田大建築設計事務所

合同会社永田大建築設計事務所
合同会社永田大建築設計事務所
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應該沒有人會抗拒松木的香氣吧？由於松木是天然素材，所以它不會釋放危害人體的化學物質，是理想的建材。既然市面上有各式各樣的松木傢俱，那我們就直接以松木建房子吧！

上圖造型獨特的房子就是以木色色澤不深的松木為主要建材，大型的玻璃窗有利於室內採光，兩者互相配合就可以輕易打造出空間感十足的家。除此以外，設計師特別鐘愛這種材料還有一個特別的原因喔！就是松木的色澤會隨時間而變化，就像是牛仔褲穿得愈久愈有不同的紋理一樣，到最後看起來都會有別有一番風味的喔！

​馬賽克木屋

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eu建築設計

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通常我們在裝潢廚房或者浴室的時候會用上馬賽克磁磚，可是原來這一種源自幾千年前的藝術風格也可以運用在木屋上！

這個房子外牆的木板以馬賽克的排列方式舖設，光從外表看來就讓人不禁駐足觀賞一會兒了！不得不說，房子本身室內外的設計也經過特別的考量，處處都充滿著獨一無二的設計感，我們歡迎你深入了解這一所由設計公司EU建築設計所打造的個性房子喔！

​與大自然融合的玻璃木屋

■ 箕面森町の家, 間工作舎 間工作舎 現代房屋設計點子、靈感 & 圖片
間工作舎

間工作舎
間工作舎
間工作舎

這一座木屋看起來有種溫室的感覺，都是因為設計師大量採用落地玻璃的關係吧！一方面可以增加室內白天的採光，另一方面也可以讓屋主盡情欣賞四周的園林景色。當你的家四周擁有這種得天獨厚的樹林美景，你也一定會想辦法把房子融合其中吧？所以選用木材來建房子就最適合不過了。

高度差為焦點的時尚木屋

地形に寄り添う家, 一級建築士事務所ROOTE 一級建築士事務所ROOTE 現代房屋設計點子、靈感 & 圖片
一級建築士事務所ROOTE

一級建築士事務所ROOTE
一級建築士事務所ROOTE
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把房子建在坡度如此的大的地方，相信在設計房子的時候遇到的難題也會很多吧？可是建築設計師並沒有因此而嚇倒，他們反而打造出這一組造型獨特的房子。房子前半部依隨斜坡而建，而房子後半部即房子的主體，則以相反的方向來興建：坡底的地方是房子樓底最高的部分，而坡頂的地方房子的高度最矮。這種高度差的設計看起來非常創新，也同時解決了坡度差所帶來的設計難題，設計師真的非常高明！

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