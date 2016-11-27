自己的房子自己蓋！CP值超高的日式挑高房子

日本的房價一向都很高，早前有數據說日本人買房平均花費約為3493.7萬日元（約1千萬台幣）。所以有些人反而希望自己蓋房子，一切都可以隨自己的意思而設計之餘，或許還可以省掉一大筆錢呢。

今天為大家介紹的是一所位於日本的房子，由於屋主特地自己找廚房設備和地板的關係，興建這一整棟三層樓的房子只花了大約660萬台幣左右，以日本的標準來說這可是超值呢！我們趕快來看看吧！