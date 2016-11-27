自己的房子自己蓋！CP值超高的日式挑高房子

日本的房價一向都很高，早前有數據說日本人買房平均花費約為3493.7萬日元（約1千萬台幣）。所以有些人反而希望自己蓋房子，一切都可以隨自己的意思而設計之餘，或許還可以省掉一大筆錢呢。
今天為大家介紹的是一所位於日本的房子，由於屋主特地自己找廚房設備和地板的關係，興建這一整棟三層樓的房子只花了大約660萬台幣左右，以日本的標準來說這可是超值呢！我們趕快來看看吧！
房子外表看起來十分簡潔，比較明顯的焦點是二樓特寬的陽台和入口兩門設計。而二、三樓的樓底高度有差別，你猜得到箇中的玄機嗎？這個看起來沉穩低調的盒型房子，其實內藏的設計元素可多呢！
一般日本人的玄關都是整齊乾潔的，這一所房子也不例外。整個空間以貼牆的木製組合櫃與木地台組成，放鞋子的地板改用深灰色來營造顏色上的對比，不致於讓玄關位置過於乏味。
二樓是主要的起居生活空間，備有廚廁和客廳等等。三樓的高度比較矮，成為閣樓。剛剛從外觀看來二、三樓的高度差是有設計過的，因為方便打造出這樣的一個挑高開放式空間。
雖然家具還沒有全部搬進來，可是我們很容易就看得到餐廳和廚房的區域。設計師用了一個小小的木製架子來分隔不同的區域，效果好之餘也不佔空間。 另外連接著廚房廚櫃的那一面收納牆也十分實用，多個小木架子提供了充裕的收納空間，讓屋主可以巧妙地盡用了每一寸空間。
從頂樓往下看，整個房子的樑木結構不但沒有帶來未完成或者凌亂的感覺，反而還添了一種藝術的味道，讓房子本身成為了獨一無二的藝術品！