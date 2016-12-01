與父母同住的完美方案: 二為一體的日式簡約風平房

我們常說遠親不如近鄰，近鄰又不如對門，可想而知鄰居的重要性。父母看著我們長大，如果大家住在一起可以互相照應、互相幫忙而且無分你我，這不是很好嗎？不過我們年青的這一代也同樣重視私人空間，而兩全其美的方法就是住在兩個相連卻有各自獨立空間的房子裡！今天我們將要為大家介紹這樣子的平房，或許你們真的可以考慮看看喔！