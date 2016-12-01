與父母同住的完美方案: 二為一體的日式簡約風平房

我們常說遠親不如近鄰，近鄰又不如對門，可想而知鄰居的重要性。父母看著我們長大，如果大家住在一起可以互相照應、互相幫忙而且無分你我，這不是很好嗎？不過我們年青的這一代也同樣重視私人空間，而兩全其美的方法就是住在兩個相連卻有各自獨立空間的房子裡！今天我們將要為大家介紹這樣子的平房，或許你們真的可以考慮看看喔！
平房的外表看來就很有日式風味，整齊對稱的整體設計表現了典型日本人規規矩矩的特質。淺色系的房子由白色屋頂、白色入口與白色階梯和舖木外牆板而組成。此外，屋主選用了單向玻璃拉門，可以確保穩私的同時也可以欣賞到室外的風景。
室內的空間看起來非常寬敞，除了因為採光良好以外，純白色的外牆與木地板也有助於營造出一個寬闊的走廊。有趣的是，設計師在這邊裝設了一道拉門，可供屋主們依據生活習慣和不同的情況隨意打通或者分隔室內的不同區域。
這個迷你的開放式廚房小而實用，牆上多個儲物架提供了充裕的收納空間，避免東西太多沒地方放而造成混亂的情況。長木餐桌和木椅子完全融入了這個空間，在這個被溫暖陽光和木香包圍的餐廳吃飯，胃口也許會變好呢！
設計師利用粉藍色的地板在接連室內與室外的空間，這種設計也符合了日本人一進門就要把鞋子脫掉的習慣。玻璃拉門能夠讓人隨意地將室內室外空間打通，增加空氣流通。
晚上的房子在微黃燈光映照下顯得特別溫馨，而這個角度更能讓人欣賞到兩棟房子之間的連接與乾淨俐落的線條。門前的碎石更加能突顯房子所在的區域，同時也有良好的裝飾效果，比需要經常澆水和剪枝等照料的花草更省功夫。
你喜歡這一個平房嗎？