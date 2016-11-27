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揮別斑駁的過去: 舊公寓化身時尚美宅

Yungshun Lee Yungshun Lee
Lisboa Baixa - Before and After, Staging Factory Staging Factory
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很多美麗的東西是經過了汰換、去蕪存菁的過程，保留些許美好的因子再注入新的元素使其亮眼。老屋翻新的過程中也依循著這樣的模式，利用原本老屋留下所擁有改造潛力的元素，讓老舊的空間再現風華。這次點子簿要分享的是間位於葡萄牙里斯本的一棟小公寓，一起看看這原有著斑駁牆面的舊公寓，在透過設計師的巧思下，如何化身成為舒適的時尚美宅。

餐廳與客廳

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客廳與餐廳廚房沒有牆面的區隔讓空間視野更寬闊，利用燈具的照明來做出空間的區隔也是設計師的巧思；保留原有的木地板，在鋪上絨毛地毯絕對是提升客廳質感的重要點綴。

改造前

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從斑駁的牆面可以知道房屋已受到過歲月的侵蝕，但結構上並沒有太多的破壞，木質地板絕對是這空間裡相當有潛力的元素。設計師把這樣的空間改造出了時尚的客廳及餐廚，就讓我們透過不同的視角來欣賞改造過後的空間吧!

燈光與色調

Lisboa Baixa - Before and After, Staging Factory Staging Factory 客廳
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從這視角可以看到大理石牆面的裝飾，在配合上具有復古感的家飾，讓空間產生了些許奢華感。在這裡燈具的選用及色調的配合也是個大重點，黃色的沙發才能在這客廳裡顯眼卻又不搶戲。

簡約廚房

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現代化的設備用簡約的風格鑲嵌在廚房中，延伸地板的木頭質感搭配大理石桌面的設計透漏出小廚房的霸氣。

改造前的臥室

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相當一般的結構空間，沒有經過任何設計及裝修，唯一慶幸的是地板似乎是經過整理的。

改造後的臥室

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在這裡不得不佩服設計師選用燈具的功力，在臥室裡同樣利用了照明工具提升空間的質感，並且增加了空間的協調性。臥室旁的小陽台更是強大的採光設計，在每日不同的時段中，透過自然光展現臥室不同的柔美。

更多的燈光照明設備在這裡

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舊式衛浴

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簡單的衛浴設備，雖不顯得特別老舊，但卻讓人感到乏味。

拼接磁磚

Lisboa Baixa - Before and After, Staging Factory Staging Factory 浴室
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利用花色磁磚取代了原有的枯燥，讓浴室顯得更加熱鬧；利用不同的天然材質搭配出洗手台的設置，增加了視覺及觸覺的豐富性。

想看更多利用磁磚的設計嗎?你可以參考:10 種用磁磚拼貼出居家童話故事的方式

美景入浴

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在淋浴區設置了一大面簍空的窗格，在淋浴時能夠享受這一大片里斯本的美景，但若能再加個窗簾之類的東西，同時顧及到隱私，想必就更加完美了。

焦點排行榜: 本週最受好評的 5 本點子簿 (11 月 27 日)
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