揮別斑駁的過去: 舊公寓化身時尚美宅

很多美麗的東西是經過了汰換、去蕪存菁的過程，保留些許美好的因子再注入新的元素使其亮眼。老屋翻新的過程中也依循著這樣的模式，利用原本老屋留下所擁有改造潛力的元素，讓老舊的空間再現風華。這次點子簿要分享的是間位於葡萄牙里斯本的一棟小公寓，一起看看這原有著斑駁牆面的舊公寓，在透過設計師的巧思下，如何化身成為舒適的時尚美宅。