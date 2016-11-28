只要700萬! 擁有專屬泳池的度假別墅

一提到豪宅，大家的印象中大概就是需要花一筆相當可觀的費用才有辦法跟現實生活的居住空間產生連結。而這次點子簿要告訴你，真正適合自己著居住空間就是豪宅，但這樣的念頭一定很難說服的得了你，所以現在就要帶你來看看這棟擁有游泳池的美麗度假別墅，不管是不是適合你，但是不可否認這樣的空間的確令人稱羨，重點是它只花了大約台幣 700 萬元，就讓我們一同感受一下擁有專屬泳池的居家度假氛圍吧!

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