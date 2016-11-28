只要700萬! 擁有專屬泳池的度假別墅

一提到豪宅，大家的印象中大概就是需要花一筆相當可觀的費用才有辦法跟現實生活的居住空間產生連結。而這次點子簿要告訴你，真正適合自己著居住空間就是豪宅，但這樣的念頭一定很難說服的得了你，所以現在就要帶你來看看這棟擁有游泳池的美麗度假別墅，不管是不是適合你，但是不可否認這樣的空間的確令人稱羨，重點是它只花了大約台幣 700 萬元，就讓我們一同感受一下擁有專屬泳池的居家度假氛圍吧!
如果你也想擁有美麗泳池的庭院，可以參考更多我們設計師的作品。
在自家庭院中有私人的泳池，隨時隨地都能擁有度假般的生活，這是多少人夢寐以求的事。照片中的絕對不是電影場景，而是真實存在於日本的一棟別墅，設計師以低成本的概念建造了這棟擁有游泳池的度假別墅。
這裡你可以看到更多泳池的設計。
在室內同樣能夠享受連結到戶外游池的度假氛圍，落地玻璃連結的露臺空間，很容易就讓人想慵懶地度過一整天。
由室內的餐廳向外望去，還能夠看到另一個戶外的用餐空間；雖沒有太多奢華的裝飾，但這種簡約的風格讓放鬆慵懶成為了生活中的最佳裝飾。
入口的玄關處，可以感受到滿是木頭的溫度，排列的衝浪板更是增添了濱海的度假風情。
想要享受開放空間的無拘無束，卻又同時想注重個人的隱私，那麼這樣的半開放浴池絕對是不錯的選擇。陽台的設計除了在入浴時能夠當個休憩的小涼台外，平時也是個放鬆賞景的好地方。
夜晚的泳池搭配燈光，浪漫的情調溢滿了整個庭院，此時坐在泳池旁或者在陽台上俯瞰泳池都是種美好的感受。
這樣的度假別墅，是不是也讓你心動了，想看更多低成本的豪華設計，你可以參考:5 個以低成本打造住家的秘密: 以一間黑色獨棟住宅為範例。