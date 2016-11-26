敦親睦鄰的好空間: 64 坪斜屋頂的深藍色獨棟住家

你有多久沒有和鄰居聊天了呢？如果你住在都會裡，每天在繁忙的生活中打轉，住的又是大家都隱姓埋名的公寓，很可能連鄰居是誰都不知道，更遑論聯絡感情了。但如果你是住在郊區，情況可能大大不同。今天要帶你去參觀的是位於日本高知縣的一座木造住宅，它是由日本建築師事務所橋本設計室所打造，在 278 坪的地面上蓋起 64 坪的房子，內部設置了寬大的廚房和露臺，讓人充分感受到濃濃的敦親睦鄰氣氛。現在就一起來看看吧！