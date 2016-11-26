敦親睦鄰的好空間: 64 坪斜屋頂的深藍色獨棟住家

你有多久沒有和鄰居聊天了呢？如果你住在都會裡，每天在繁忙的生活中打轉，住的又是大家都隱姓埋名的公寓，很可能連鄰居是誰都不知道，更遑論聯絡感情了。但如果你是住在郊區，情況可能大大不同。今天要帶你去參觀的是位於日本高知縣的一座木造住宅，它是由日本建築師事務所橋本設計室所打造，在 278 坪的地面上蓋起 64 坪的房子，內部設置了寬大的廚房和露臺，讓人充分感受到濃濃的敦親睦鄰氣氛。現在就一起來看看吧！
這棟房子的外觀是簡單的木造建築物，深灰色的顏色予人沈穩的安全感，屋簷和門框漆成明亮的橙色，增添了活潑的格調。重疊的屋頂帶來很特殊的印象，路過這麼一座建築物，你一定會忍不住多看上幾眼！
根據屋主的要求，設計師利用屋子的一角打造出一個可以和鄰居相聚的空間。打開這處內室的外門，就可以直接連接到院子，邀請鄰居進來喝茶聊天。關上門，立刻回復到舒適封閉的室內空間。不同於建築物的外觀，這裡採用白色的內牆裝潢，加上黑色的門框，木質地板和外門呈現出明亮愉悅的氛圍。
露臺旁邊設置了一個廚房，在廚房裏準備好食物之後，就可以直接端到露臺上，和鄰居們共享美食。事實上這棟房子裡有兩個廚房。照片上這個一般大小的廚房，附設了簡單的餐廳，可用於社區聚會。一端有一個現代感的黑色內建式櫥櫃，作為收納之用。將開放的內室平台和廚房及餐廳都擺在相連的位置，自然構成很方便的聚會空間。
這座房子裏擁有兩個廚房和餐廳，照片上這個是供家人使用較具隱私性的設計。這處空間將客廳、餐廳及廚房整合在一起，也就是所謂的 LDK 格局。平時是家人專屬的活動空間，但當社區聚會的空間不夠用時，也可以擴大到這裡來舉行。採用斜坡式設計的屋頂漆成白色，和木質地板及傢具一起散發出自然風情，一看就令人傾心！
在廚房的一側設計了一座家庭吧檯，很適合用來享受美味的早餐，也適合邀請鄰居進來喝杯飲品。聚會的時間晚了，還可以順便在此煮頓美味。當主人下廚時，客人可以坐在檯前和主人面對面，繼續輕鬆地聊天。
設計師在此採用高高的天花板及嵌入式的照明設備，大面的玻璃門可以直通到外院，白色的牆面則可以提高房間的亮度。起居室的另一邊是一個榻榻米房間。兩個空間彼此貫通相連，是這座建物裡的一個重要設計元素。
洗手間與洗衣房整合為一。水槽和內建式的櫥櫃都採用白色裝潢，營造出純白潔淨的愉悅氣氛。由於洗澡和洗衣都必須用水，把兩種功能放在一處，可以有效節省生活時間和提升效率。
孩子的空間是由兩層樓所構成。整體採用白色來裝潢，創造出清新的氛圍。隨著孩子成長，未來可以隨個性發展添加不同的色調，突顯個人特質來。地板採用膠合木材為材料，具有比普通木材更優越的强度，也和白色牆面完美融合。
上層的寬敞空間可作為兒童臥室或休閒活動之用。像其他房間一樣，這裡也採用白色牆壁和天花板，搭配木質地板來裝潢。同時設置有鐵框欄杆，以維護居家的安全。
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