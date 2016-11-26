10 個讓園藝工作更輕鬆的絕佳點子

要打造一個人人稱羨的花園所費的功夫並不少，光是每星期花在澆水、除草和除枝上的時間已經多得令人難以想像；如果花園裡甚至還有水池的話，還需要額外打撈昆蟲和水藻！難道‥‥‥難道真的沒有其他省時間省力氣的方法嗎？

我們深知園藝是一種花精力花時間的東西，所以今天為大家整理了 10 個絕佳的點子，讓園藝工作變得更輕鬆！