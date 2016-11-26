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10 個讓園藝工作更輕鬆的絕佳點子

PUIKWAN PANG — HOMIFY PUIKWAN PANG — HOMIFY
Dom w Bielicach, Gzowska&Ossowska Pracownie Architektury Wnętrz Gzowska&Ossowska Pracownie Architektury Wnętrz 庭院
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要打造一個人人稱羨的花園所費的功夫並不少，光是每星期花在澆水、除草和除枝上的時間已經多得令人難以想像；如果花園裡甚至還有水池的話，還需要額外打撈昆蟲和水藻！難道‥‥‥難道真的沒有其他省時間省力氣的方法嗎？

我們深知園藝是一種花精力花時間的東西，所以今天為大家整理了 10 個絕佳的點子，讓園藝工作變得更輕鬆！

1. DIY 不沾用具

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Cherry Mills Garden Design

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Cherry Mills Garden Design
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大家都知道什麼是不沾鍋，那不沾工具當然是指不會黏花惹草的園藝工具囉！只要在比如說鏟子上事先塗上特氟龍（即聚四氟乙烯乾性潤滑噴劑）或者矽性潤滑劑，就可以避免使用過程中一直要把黏在鏟子上的泥土撥走，增加工作進度。

​2. 石頭

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石頭不需要陽光、水或者空氣，可是卻可以填滿空間和幫忙打造一個具有個人品味的美麗花園！

3. 簡單設計

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在設計花園的時候就可以以簡約、省麻煩為原則，只劃分幾個地區和種植幾種植物便可，也記得一定要限制需要特別照顧的植物的數量，比方說難養的蘭花。

4. 人造草坪

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夏天的時間因為陽光充沛所以草兒長得特別好，於是每隔幾天我們都要徹底地拿著重得要命的除草機一直弄一直弄！那為什麼不考慮一下人造草坪呢？它具有綠化空間的功能，卻幾乎完全不需要打理，聽起來就很棒啊！

5. 小心具有侵略性的植物

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長得快、侵佔土地得快的侵略性植物例如竹子和草莓會把四周的水分和養分搶掉，不利於旁邊的其他植物生長，所以務必要定期修剪，可以的話建議分開栽種。

6. 花盤植物

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比較脆弱的植物需要特別照料，放在花盤裡種植就非常理想，因為方便移放在室內來躲避風雪。

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7. 使用木碎

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Aralia

Canopy Lane

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木碎 (Bark Chipping) 有助防止野草落地生根，不妨在泥土表面舖上一層，省去除野草的麻煩。

8. 灑水系統

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Ingarden Ltd

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灑水系統雖然不是超級便宜，可是自己不用日夜走遍整個花園澆水，省掉的工夫真的很多呢！絕對物超所值的啦！

​9. 常綠灌木

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Cameron Landscapes and Gardens

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灌木長得慢卻常年都是翠綠色的，視覺效果好之外還非常易於打理，實在是理想的花園元素！

​10. 路徑旁的植物

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打造一條佈滿灌木和矮小植物的花園小徑真的是十分耐看，而你也不用每兩三天就要修剪一次。此外，讓小徑旁植物自然地向外長，其實還添了一種隨意卻有序的感覺。不過，大門前最好就要避免枝葉盛茂的情況，以免前門被植物擋掉！

除此以外，我們也歡迎你在 homify 上找專業人士替你設計一個絕美的花園喔!

延伸閱讀：6個美化花園的簡單方法

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