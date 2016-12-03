夢幻閣樓: 9 個激發靈感的範例

頂樓的住宅往往都較其他樓層的便宜，可是卻很容易有冬涼夏熱的問題，實在不是每個人都適合居住。可是這並不代表頂樓沒好處！正正是因為頂樓的關係，室內的日照反而會比一般的樓層充足。無論是想要把頂樓打造成特大主人臥房或者浴室，只要抓住採光良好這個特點，你也可以打造出最美麗的室內空間！接下來讓我們一起看看 9 個由國外設計師打造的成功例子吧！
把頂樓改裝成寬敞的浴室，以純白和木色打造出 SPA 一樣的空間，看起來就是這樣子了！你能夠想像邊泡澡邊看著星空的畫面嗎？
看書的時候最怕就是光線不足，頂樓書房於是便成為了一個好點子！把書房和客廳融合在一起原來可以這麼好看！為了節省空間，大家不妨試試裝設入牆式的書架，把空間留給那一大張舒適又溫暖的沙發吧！
一般我們都很怕臥室的樓底太低，睡覺的時候總是會感到壓迫感。而這一個頂樓的設計比較特別，樓底比較高之外也十分明亮。以幾件簡單的純白傢俱組成一個舒適的臥室，這個另類的設計點子有為你帶來靈感嗎？
頂樓的住宅雖然可能比較小，可是你也可以加入各種代表你個人品味的傢俱和裝飾來打造有活力的蝸居！就似上圖一樣，屋主刻意把各式各樣的畫和圖案獨特的椅子當作主角，其他的部分例如沙發和餐桌就比較低調。
你或者你的另一半有沒有想過擁有一間專屬男人的房間？一個有各種各樣的球衣和撞球桌、可以跟麻吉喝酒聊天打電動的地方？這個頂樓遊戲房就是你們所夢寐以求的吧！不過我想，這邊應該多加一個放滿啤酒的冰箱才完整！
地方不夠大的話，可以利用顏色把休息和工作區域分隔開來。像圖片中藍色的部分是小小的工作間；被白色包圍的地方舖上了一大張地毯，上面還放了兩個沙包座，光看就覺得很舒服了！
頂樓也可以變身成為具有個人品味的圖書館！利用入牆式書櫃來提供收納和展示空間，在每個小架子上都裝上小燈，看起來就很有味道！天花板甚至還由蜂窩狀和正方形的圖樣舖成，這樣的組合你也覺得很獨特嗎？
除了採光良好以外，別忘了頂樓的景觀也是其中一個特色呢！頂樓佔盡了高度上的優勢，只要裝上落地玻璃窗，開揚的風景馬上就盡收眼底。
除了落地玻璃窗以外，隱私度比較高的長方型的窗子也可以納入考量喔！為了減低頂樓可能會帶來的壓逼感，打造一個純白的空間就最適合不過了！
你喜歡這些點子嗎？
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