14 樣粉刷牆面時最容易犯的錯

多年來你都住在同一個房子裡，對著一模一樣的四面牆，你不會覺得厭倦嗎？如果你覺得房子或房間有點無聊了，可是又不想這麼輕易地找設計師重新設計或者搬家的話，那不如把牆面重新粉刷吧！鮮色可以為你的房間帶來活力，大地色系的也不錯，可以鎮靜情緒！可是‥‥‥等等！你有發現自己在粉刷油漆的時候犯了以下14樣錯誤嗎？
在準備粉刷之前，千萬一定要記得把牆面洗刷乾淨，有需要的話也要用砂紙磨平一下。我們常說基礎很重要，如果你忽略掉這些基本準備，之後一定會遇到很多麻煩！
有一定年紀的牆壁可能會有發霉或凹洞等等的問題，如果不先把這些問題處理掉就直接蓋上油漆，一段時間以後問題可能會惡化，到時候你又要費工地把牆皮鏟掉再重新粉刷！
如果牆面由多種材質混搭而成，或者是有過多層次，這樣子就真的會太複雜太Over了！
暗啞、死氣沉沉的顏色比如說泥黃色和黑色等等會營造出疲累負面的氣氛，無論在書房或者臥室裡都可免則免！
濃豔顏色比如鮮紅和鮮橙可能在頭幾個月裡會為你帶新鮮感，可是卻容易讓人覺得太重口味，也會令人太快生厭。
如果你堅持以顏色來營造獨特的視覺效果，比如說以暗灰色和白色來作對比、讓人看起來有種Zoo Out縮小的感覺，這樣子只會讓你的小小的蝸居看起來更狹窄。
我們不建議所有牆的顏色都一模一樣，同一個空間裡最好有一面牆粉色成別的顏色作對比。
暗沉的顏色會吸光，房子很容易會變得過於昏暗。
為了讓圖樣有些變化而用海綿來上色的作法在90年代的確是很流行，可是現在是2016年了啦！(用海綿來DIY指甲還說得過去~~)
講真的，這種圖案比較適合托兒所和嬰兒房，要時尚地翻新家居的話當然不適用！
大家要避免犯這些錯啊！
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