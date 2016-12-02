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14 樣粉刷牆面時最容易犯的錯

PUIKWAN PANG — HOMIFY PUIKWAN PANG — HOMIFY
Studio Daido: Appartamento a Roma (Centro) , Dal Sasso Matteo Dal Sasso Matteo 牆面
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多年來你都住在同一個房子裡，對著一模一樣的四面牆，你不會覺得厭倦嗎？如果你覺得房子或房間有點無聊了，可是又不想這麼輕易地找設計師重新設計或者搬家的話，那不如把牆面重新粉刷吧！鮮色可以為你的房間帶來活力，大地色系的也不錯，可以鎮靜情緒！可是‥‥‥等等！你有發現自己在粉刷油漆的時候犯了以下14樣錯誤嗎？

​1. 忽略事前準備

BPM Painting and Decorating, BPM Painting & Decorating BPM Painting & Decorating 牆面
BPM Painting &amp; Decorating

BPM Painting and Decorating

BPM Painting & Decorating
BPM Painting &amp; Decorating
BPM Painting & Decorating

在準備粉刷之前，千萬一定要記得把牆面洗刷乾淨，有需要的話也要用砂紙磨平一下。我們常說基礎很重要，如果你忽略掉這些基本準備，之後一定會遇到很多麻煩！

2. 掩蓋瑕疵

Duplex - Altos del Suquía, ER Design. @eugeriveraERdesign ER Design. @eugeriveraERdesign 牆面
ER Design. @eugeriveraERdesign

ER Design. @eugeriveraERdesign
ER Design. @eugeriveraERdesign
ER Design. @eugeriveraERdesign

有一定年紀的牆壁可能會有發霉或凹洞等等的問題，如果不先把這些問題處理掉就直接蓋上油漆，一段時間以後問題可能會惡化，到時候你又要費工地把牆皮鏟掉再重新粉刷！

​3. 過度複雜的材質

Piedra Spaccata, Pintur Arte Pintur Arte 牆面
Pintur Arte

Pintur Arte
Pintur Arte
Pintur Arte

如果牆面由多種材質混搭而成，或者是有過多層次，這樣子就真的會太複雜太Over了！

​4. 暗啞色調

Vivienda VE, Ecohacer Bioarquitectura y Bioconstrucción Ecohacer Bioarquitectura y Bioconstrucción 牆面
Ecohacer Bioarquitectura y Bioconstrucción

Ecohacer Bioarquitectura y Bioconstrucción
Ecohacer Bioarquitectura y Bioconstrucción
Ecohacer Bioarquitectura y Bioconstrucción

暗啞、死氣沉沉的顏色比如說泥黃色和黑色等等會營造出疲累負面的氣氛，無論在書房或者臥室裡都可免則免！

​5. 隨機選色

Reforma Integral PH, Grupo PZ Grupo PZ 牆面
Grupo PZ

Grupo PZ
Grupo PZ
Grupo PZ

沒有經過搭配，隨隨便便就以不同顏色來粉刷可會是一個大災難啊！

6. 創意過盛

Watercolor Spots Pixers 客廳 wall mural,wallpaper,painting,watercolor
Pixers

Watercolor Spots

Pixers
Pixers
Pixers

在藝術創作上，創意非常重要。可是如果你把牆面粉刷成這麼有的獨特創新的圖樣，你確定你會想好幾年都對著這樣子的客廳嗎？

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​7. 濃豔顏色

Un Quincho Especial, Arq Andrea Mei - C O M E I - Arq Andrea Mei - C O M E I - 牆面
Arq Andrea Mei – C O M E I -

Arq Andrea Mei - C O M E I -
Arq Andrea Mei – C O M E I -
Arq Andrea Mei - C O M E I -

濃豔顏色比如鮮紅和鮮橙可能在頭幾個月裡會為你帶新鮮感，可是卻容易讓人覺得太重口味，也會令人太快生厭。

8. 錯誤營造視覺效果

First Floor Landing Studio Hooton 現代風玄關、走廊與階梯 seating area,landing,cushions,bee fabric,flooring,rug,painting
Studio Hooton

First Floor Landing

Studio Hooton
Studio Hooton
Studio Hooton

如果你堅持以顏色來營造獨特的視覺效果，比如說以暗灰色和白色來作對比、讓人看起來有種Zoo Out縮小的感覺，這樣子只會讓你的小小的蝸居看起來更狹窄。

​9. 一成不變

CASA EN FINCAS DE IRAOLA, Estudio Sassi-Martinez Duarte Estudio Sassi-Martinez Duarte 牆面
Estudio Sassi-Martinez Duarte

Estudio Sassi-Martinez Duarte
Estudio Sassi-Martinez Duarte
Estudio Sassi-Martinez Duarte

我們不建議所有牆的顏色都一模一樣，同一個空間裡最好有一面牆粉色成別的顏色作對比。

​10. 喧賓奪主的牆色

Watercolor graphics Pixers 客廳 wall mural,wallpaper,abstract,painting
Pixers

Watercolor graphics

Pixers
Pixers
Pixers

在選用牆色或牆紙時，請不要選用太誇張、會把室內全部焦點搶去的花色，這樣子氣場太強勁了！

​11. 不搭的圖案

homify 牆面
homify

homify
homify
homify

硬要塗上跟四周不搭的圖案，這又何必呢？

12. 太暗沉的牆色

Espacios decorados by Wallart, CUSTOMS handmade CUSTOMS handmade 牆面
CUSTOMS handmade

Espacios decorados by Wallart

CUSTOMS handmade
CUSTOMS handmade
CUSTOMS handmade

暗沉的顏色會吸光，房子很容易會變得過於昏暗。

​13. 海綿上色

Studio Daido: Appartamento a Roma (Centro) , Dal Sasso Matteo Dal Sasso Matteo 牆面
Dal Sasso Matteo

Dal Sasso Matteo
Dal Sasso Matteo
Dal Sasso Matteo

為了讓圖樣有些變化而用海綿來上色的作法在90年代的確是很流行，可是現在是2016年了啦！(用海綿來DIY指甲還說得過去~~)

14. 有寓言故事性的圖案

Wall paint design homify 牆面
homify

Wall paint design

homify
homify
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講真的，這種圖案比較適合托兒所和嬰兒房，要時尚地翻新家居的話當然不適用！

大家要避免犯這些錯啊！

延伸閱讀：15種讓你的小花園更迷人的方法

啟動綠手指: 死而復生的花園陽台
你有犯過這些錯誤嗎？

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