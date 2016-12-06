簡約外觀溫暖內裝:極簡風現代住宅

常聽人說:人不可貌相，而對建築來說，似乎也適用這句話，美麗如城堡的外貌不見得有富麗堂皇的內裝。當建築有著華麗的外觀當然是件加分的事，但內部是不是適合居住生活其實才更為重要。此次點子簿要分享的就是棟內外風格迥異的建築，有著極簡約的外觀，卻也有著極溫暖的室內空間，接著就讓我們一起來看看這棟坐落於日本的極簡風現代住宅吧!
一大片的白色搭配一盞燈光成為了一個極簡約的入口，這樣的簡約甚至會給了人簡陋的錯覺，但入口處的沙灘卻給了這冷冰冰的外貌一點溫度。
從側面看，這令人印象深刻的長以及完全的白是很難讓人想像這是一棟居家的建築，但從門窗中流露出的金黃色光線卻給人一種溫暖的期待，似乎該走進去一探究竟。
一進門的色彩就給了人與外部截然不同的感受，豐富的色彩及空間元素營造了內部空間的熱鬧感，長型的地毯延伸了空間，讓人不由得想更往裡面看。
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走進餐廳，這片大落地玻璃所帶來的陽光是令人驚豔的，不但增加了室內空間的自然採光，一拉開也讓整棟建築有更良好的通風性。
想設計專屬自己的餐廳，這裡可能可以給你更多靈感。
在餐廳的圓形的餐桌除了方便會議及聚餐外，延伸的空間中更巧妙的設計了三張方形的矮凳，更增加了空間用途能被利用的可能性。
從建築中挖空的空間向內看，可以更直接感受室內燈光的溫暖；或許也可以搬張板凳到戶外，抬頭就能享受這美好的夜色。
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