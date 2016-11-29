奇妙的立方體: 充滿幾何美學的方形住宅

幾何圖形作為數學的根本﹐幾乎是我們人生中第一節的數學課。從嬰兒時代開始﹐我們已經通過圓形、正方形的或長方體的玩具﹐灌輸幾何圖形的概念。隨著知識的增長﹐簡單的圖形構成了科學、數據、藝術和設計﹐如野獸派和畢卡索等現代藝術。
這一次介紹的專案﹐是來自德國科隆cue-architekten.de建築師的設計﹐它充分利用了幾何圖形的美學﹐為這個 90.75 坪的房子施展魔法﹐建設成為一所現代風的公寓。有興趣的朋友﹐快來一起看看吧﹗
從遠距離看﹐就像一塊黑色的巨大積木；走近一點﹐就好像進入了宮崎駿電影裡 的立方小屋。通透的玻璃窗設計﹐讓房子好像芭比的玩具小屋﹐內部的設計一目了然﹐帶一點夢幻的感覺。而且兩層的長方體設計重疊起來﹐有一點點積木的影子﹐充滿了童心活潑的氣氛。
非常有趣的地方是﹐二樓的外牆用了沉實的黑色﹐卻配搭了透明充滿空氣感的一樓﹐讓平房乍看一下﹐好像飄浮在半空中的神奇堡壘。
於空曠的大廳，懸浮在空中的樓梯，特別顯眼，就好像擁有魔法一樣。由於台階之間並沒有連接點，只是一層一層的長方體，整齊地排列於一旁，給人一種樓梯在飄浮的錯覺。其實這設計巧妙地利用了力學的原理，借用牆身的力去支撐走樓梯的人的重量。
還有飯廳的上面，用了水滴型的吊燈，增強了空間感和房屋的美感，就像停頓在空中的雨滴。
傳統的設計，一般都會使用實心的牆去分間室內的空間，但是這種作法會減弱家中的空間感。所以，這一次建築師特意弄了幾塊台階去把客廳和飯廳分開，高度的差異完美的把兩個部分劃分，而且沒有任何牆身阻擋，再配合了落地玻璃的設計和室外的風景，讓人感覺空敞。
從這一個角度去看，就好像在另外一個平行時空下，長廊上的木板和樓梯旁的扶手都隱約呈現著線條的美，像引力般帶領我們到第三個空間。幾何的美學完美地呈現於我們的面前，用簡單的點跟線，配合科學上的概念，例如透視線和放射線等等，去勾劃出現代感。
在這個浴室裡，建築師簡單地用一片薄薄的透明玻璃，分間出站立式淋浴的空間，對照著鏡子和洗手盆，長形的設計巧妙地加深了浴室的空間。為了保持簡單又實用的風格，更採用了一些特別的衛浴用品，例如抽屜旁的鋼造掛子、嵌入式的櫃子和兩用的花灑等等。
除了浴室之外，還有水療和浸浴的地方，開放式的空間，配上木紋地板和桑拿，再襯托著庭園的風景，充滿了大自然的氣色，讓人格外舒暢。 實木製的木條，一根根的排在一起，建起一個穿梭隧道，讓住戶可以好好地享受屬於自己的時間。
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