奇妙的立方體: 充滿幾何美學的方形住宅

從遠距離看﹐就像一塊黑色的巨大積木；走近一點﹐就好像進入了宮崎駿電影裡 的立方小屋。通透的玻璃窗設計﹐讓房子好像芭比的玩具小屋﹐內部的設計一目了然﹐帶一點夢幻的感覺。而且兩層的長方體設計重疊起來﹐有一點點積木的影子﹐充滿了童心活潑的氣氛。

非常有趣的地方是﹐二樓的外牆用了沉實的黑色﹐卻配搭了透明充滿空氣感的一樓﹐讓平房乍看一下﹐好像飄浮在半空中的神奇堡壘。