別眨眼！五個老氣廚房的驚人時尚蛻變！

有資金的話，或許你會寧願先把客廳等等的社交空間翻新裝潢，廚房可能只屬於其次。可事實是，廚房正正是凝聚家人朋友的重要地帶，豈能讓你得過且過？所以今天我們搜集了五個國外廚房的大變身，讓你相信只要有恆心，凡事皆可能！無論廚房有多殘舊多老氣，只要你願意花點錢裝潢，它們也可以變身成為家中的時尚設計焦點！
如果不是靠右邊的那面窗，你根本就不認為這是同一個廚房吧！改造後的廚房間隔改動很大，而且還裝設了中島式料理台，看起來又寬敞又時尚！
日常生活會用到的木板主要分為實木板與人造板兩種，而圖中的廚房則以人造板作廚櫃的主要材料。這種物料雖然比實木便宜很多，而且新的時候看起來也很不錯，可是卻經不起時間的考驗：日子一久，人造板的表層很容易會剝落並露出中間的碎木夾層！而且，這個廚房間隔也不理想，因為太多東西卻太少空間了！
走進這個廚房，誰受得了這種咖啡色的攻勢？咖啡色的牆、咖啡色的貼牆磁磚，還有咖啡色的料理台，這算是什麼啦！
白灰色的組合就不同了，這個歷久不衰的顏色配搭十分適合用來裝潢廚房，效果你也看得見了！屋主們終於可以擁有一個簡潔時尚的廚房，遠離棕色的惡夢！
這‥‥‥這個狀況我們也不好說，這個廚房看起來就是殘舊。更可怕的是，牆腳的部分因為常期被水沾濕的關係甚至還發霉！
我們就是知道廚房的可塑性與可改造空間很大，你看看這個典雅的成功例子！純白的廚房以雲石流理台點綴，而窗邊五彩繽紛的小花盤也很有療癒作用呢！誰會不想在這裡待著呢？
天呀那是格子地板嗎？廚房的老氣度因為這樣子的地板而瞬間爆升！黑白的廚櫃和流理台組合其實不賴，可是款式和那些把手實在一直散發出老奶奶的味道‥‥‥
改造後的廚房時尚得讓人無話可說～～～～中島式的廚房設計可以善用廚房空間，連同旁邊的廚櫃和流理台一起提供了充裕的收納空間。老氣的棕色格子地板換成了灰色的大地磚，這樣子的配搭你可以參考一下喔！
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