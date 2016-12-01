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別眨眼！五個老氣廚房的驚人時尚蛻變！

PUIKWAN PANG — HOMIFY PUIKWAN PANG — HOMIFY
Fitted Kitchen, Newton Mearns, Glasgow, Scotland, Glenlith Interiors (Scotland) Ltd Glenlith Interiors (Scotland) Ltd 廚房
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有資金的話，或許你會寧願先把客廳等等的社交空間翻新裝潢，廚房可能只屬於其次。可事實是，廚房正正是凝聚家人朋友的重要地帶，豈能讓你得過且過？所以今天我們搜集了五個國外廚房的大變身，讓你相信只要有恆心，凡事皆可能！無論廚房有多殘舊多老氣，只要你願意花點錢裝潢，它們也可以變身成為家中的時尚設計焦點！

​改造後

Une cuisine qui a du look !!!, LAUREN CREATION LAUREN CREATION
LAUREN CREATION

LAUREN CREATION
LAUREN CREATION
LAUREN CREATION

如果不是靠右邊的那面，你根本就不認為這是同一個廚房吧！改造後的廚房間隔改動很大，而且還裝設了中島式料理台，看起來又寬敞又時尚！

1.人造板災難　改造前

Une cuisine qui a du look !!!, LAUREN CREATION LAUREN CREATION
LAUREN CREATION

LAUREN CREATION
LAUREN CREATION
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日常生活會用到的木板主要分為實木板與人造板兩種，而圖中的廚房則以人造板作廚櫃的主要材料。這種物料雖然比實木便宜很多，而且新的時候看起來也很不錯，可是卻經不起時間的考驗：日子一久，人造板的表層很容易會剝落並露出中間的碎木夾層！而且，這個廚房間隔也不理想，因為太多東西卻太少空間了！

​2.老氣的咖啡色惡夢 改造前

Before photo of cooker and oven The Kitchen Makeover Shop Ltd
The Kitchen Makeover Shop Ltd

Before photo of cooker and oven

The Kitchen Makeover Shop Ltd
The Kitchen Makeover Shop Ltd
The Kitchen Makeover Shop Ltd

走進這個廚房，誰受得了這種咖啡色的攻勢？咖啡色的牆、咖啡色的貼牆磁磚，還有咖啡色的料理台，這算是什麼啦！

改造後

Cooking area after renovation The Kitchen Makeover Shop Ltd
The Kitchen Makeover Shop Ltd

Cooking area after renovation

The Kitchen Makeover Shop Ltd
The Kitchen Makeover Shop Ltd
The Kitchen Makeover Shop Ltd

白灰色的組合就不同了，這個歷久不衰的顏色配搭十分適合用來裝潢廚房，效果你也看得見了！屋主們終於可以擁有一個簡潔時尚的廚房，遠離棕色的惡夢！

​3. 狹隘空間 改造前

homify
homify

homify
homify
homify

這個尺寸的廚房在大城市比如說香港非常常見，可是也不用把它弄得這麼亂吧？這個廚房需要更多的收納空間！我們專業的設計師必須要幫忙！

​改造後

homify 現代廚房設計點子、靈感&圖片 Wood effect
homify

homify
homify
homify

改造後的廚房以木材為主要材料，連流理台也選用經過處理的木板。以純白的廚櫃櫃門和烤箱來配搭木色的收納櫃和流理台，時尚又順眼。

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​4. 無話可說 改造前

Fitted Kitchen, Newton Mearns, Glasgow, Scotland, Glenlith Interiors (Scotland) Ltd Glenlith Interiors (Scotland) Ltd
Glenlith Interiors (Scotland) Ltd

Fitted Kitchen, Newton Mearns, Glasgow, Scotland

Glenlith Interiors (Scotland) Ltd
Glenlith Interiors (Scotland) Ltd
Glenlith Interiors (Scotland) Ltd

這‥‥‥這個狀況我們也不好說，這個廚房看起來就是殘舊。更可怕的是，牆腳的部分因為常期被水沾濕的關係甚至還發霉！

改造後

Fitted Kitchen, Newton Mearns, Glasgow, Scotland, Glenlith Interiors (Scotland) Ltd Glenlith Interiors (Scotland) Ltd 廚房
Glenlith Interiors (Scotland) Ltd

Fitted Kitchen, Newton Mearns, Glasgow, Scotland

Glenlith Interiors (Scotland) Ltd
Glenlith Interiors (Scotland) Ltd
Glenlith Interiors (Scotland) Ltd

我們就是知道廚房的可塑性與可改造空間很大，你看看這個典雅的成功例子！純白的廚房以雲石流理台點綴，而窗邊五彩繽紛的小花盤也很有療癒作用呢！誰會不想在這裡待著呢？

​5. 老奶奶的廚房 改造前

Before (interior) Haus12 Interiors
Haus12 Interiors

Before (interior)

Haus12 Interiors
Haus12 Interiors
Haus12 Interiors

天呀那是格子地板嗎？廚房的老氣度因為這樣子的地板而瞬間爆升！黑白的廚櫃和流理台組合其實不賴，可是款式和那些把手實在一直散發出老奶奶的味道‥‥‥

改造後

Interior and Exterior Haus12 Interiors 現代廚房設計點子、靈感&圖片
Haus12 Interiors

Interior and Exterior

Haus12 Interiors
Haus12 Interiors
Haus12 Interiors

改造後的廚房時尚得讓人無話可說～～～～中島式的廚房設計可以善用廚房空間，連同旁邊的廚櫃和流理台一起提供了充裕的收納空間。老氣的棕色格子地板換成了灰色的大地磚，這樣子的配搭你可以參考一下喔！

延伸閱讀：15 個你可以直接複製的時尚入口設計　

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