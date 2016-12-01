別眨眼！五個老氣廚房的驚人時尚蛻變！

日常生活會用到的木板主要分為實木板與人造板兩種，而圖中的廚房則以人造板作廚櫃的主要材料。這種物料雖然比實木便宜很多，而且新的時候看起來也很不錯，可是卻經不起時間的考驗：日子一久，人造板的表層很容易會剝落並露出中間的碎木夾層！而且，這個廚房間隔也不理想，因為太多東西卻太少空間了！