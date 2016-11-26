溫室中的花朵: 5 個不畏嚴寒冬日的溫室

才覺得入秋不久，冬天已經緊追登場。外頭冷冽的北風令人貪戀起溫暖的房間。如果在屋內可以享受到些好天氣時的冬日暖陽，那真是再幸福不過的事了。
今天要介紹的是擁有溫室空間的家，當外頭路樹已經變成寂寞的光禿，在家裡卻能夠讓屬於南國的溫度以及綠色植物包圍。
首先看到的是在俄羅斯時尚的室內溫室。一個壁面的挑高落地窗將寬敞的空間填滿陽光，白色的地磚更是增加了室內明亮度。俄羅斯的冬天極為酷寒又為期很長，能夠擁有這樣的溫室空間如獲至寶。擺上沙發、扶手椅和桌子，就變成功能完善的溫室客廳了。
以東京為據點的建築事務所―ユミラ建築設計室經手設計的「有溫室的北國之家」，這是在冬天會積下頗有深度積雪的地區，以庭院～溫室～客廳～寢室的連接開放性為概念的設計。就像是把庭院搬進室內一樣，變成了充滿綠意的空間。就算被大雪阻擋不能出門，有了這些綠色植栽不出門也能徹底被療癒。屋頂使用雙層內真空玻璃有加強隔絕外面冷空氣的效果。在這樣的溫室裡，就算是寒冬也可以暖暖的過。
現在正居住著的住宅，是不是也有增設溫室的可能性呢？
由グランデザイン一級建築士事務建築師所經手的這間溫室設計是增建於既有住宅的。地上六角型的地磚和不對等木頭窗框讓這個空間充滿了魅力。在這裡不管是悠閒地來個下午茶會或只是懶洋洋待著，在日常中享受非日常，絕對是在住宅裡十分奢侈的時光。
在這個空間中，上上下下都充滿屬於小木屋式的木質溫潤。懸掛著的綠色植栽結合南美傳統編織，增添了一絲南國才有的度假風情。生氣勃勃的植物們在窗邊排成一列，家裡可愛的寵物懶洋洋躺在木質地板上，被陽光烤得暖烘烘的，看著也不禁為這空間的閒適感到滿意。
在這個案例中，溫室和兩間寢室被完美地結合在一起。透明玻璃門似隔間又非隔間，隨著拉開或收起的選擇，讓這三個區塊的空間有結合或獨立的多種可能性。中間如同藝術品一般懸吊著的綠色植栽是寢室的主題景致，穿插在之中的照明燈具使用和盆栽器皿一樣的材質，一起也成為展示的一部份。這樣陽光及綠意滿溢的房間，你是不是也想要住看看呢？
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