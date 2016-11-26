溫室中的花朵: 5 個不畏嚴寒冬日的溫室

才覺得入秋不久，冬天已經緊追登場。外頭冷冽的北風令人貪戀起溫暖的房間。如果在屋內可以享受到些好天氣時的冬日暖陽，那真是再幸福不過的事了。

今天要介紹的是擁有溫室空間的家，當外頭路樹已經變成寂寞的光禿，在家裡卻能夠讓屬於南國的溫度以及綠色植物包圍。