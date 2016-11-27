好想去作客！早晨變出大空間的魔術小屋

歐美國家很流行一種爭取生活空間的方式，他們會在自己的住宅旁邊加蓋一間附屬建築，有時單純是個園藝倉庫兼工作室，有時候會整理成一間客人來訪時可以過夜的客房，因為離主住宅很近的關係，所以這樣的小屋很方便，還可以讓整個住宅的價值提升。今天我們就要帶你去看一個非常小巧可愛、被當作客房使用的小屋，裝潢得簡單漂亮，重點是那些爭取空間的小巧思，會讓你超級想去主人家作客呢！