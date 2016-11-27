好想去作客！早晨變出大空間的魔術小屋

歐美國家很流行一種爭取生活空間的方式，他們會在自己的住宅旁邊加蓋一間附屬建築，有時單純是個園藝倉庫兼工作室，有時候會整理成一間客人來訪時可以過夜的客房，因為離主住宅很近的關係，所以這樣的小屋很方便，還可以讓整個住宅的價值提升。今天我們就要帶你去看一個非常小巧可愛、被當作客房使用的小屋，裝潢得簡單漂亮，重點是那些爭取空間的小巧思，會讓你超級想去主人家作客呢！
這個小屋採用現代感的設計，經典不退流行。用暖色的木條裝飾外牆，搭上藍灰色的窗框和屋頂非常協調。這次的設計團隊發揮了創意讓這裡看起來既美觀又實用，是不是很容易可以想像自己在這裡生活？
我們從這個角度看小屋的門面，蜂蜜色的木材從外牆延伸到了地上，整片的木地板讓這個門面看起來很溫暖。寶藍色的花盆平衡了太暖黃的色調，也呼應了屋頂和窗框的藍色。整面的玻璃窗讓我們很期待內部的光景…
小屋的內部仍然貫徹天然的木色，用了稍亮一點的色階，這樣中性的色調也可以襯托任何顏色。小巧的廚房設計了充足的收納空間，屋頂開了一個天窗，白天都不用開都就夠明亮，晚上還可以看著星星呢。
換個角度看看，神奇吧！這可不是改造案呢，只是把原本的床變成了沙發，起床後稍微換了一下傢具擺設，讓臥室變成了客廳，更大的空間就這樣變出來了！只要再多架上一個梯子，靠近屋頂的部分也不浪費得變成了閣樓收納空間，整個客廳變得很寬敞吧！
晚上的時候，把沙發再推回來變成床鋪，舒適的臥房瞬間可以完成，木色配上雪白的床單真是太吸引人好好去睡一覺了。你會發現這個屋子真的超級迷你，但重點是要利用每一寸空間，甚至是用不同時間需要的功能性去做一個多變的空間，還要想到多用途的傢俱、採光、活潑的色調等等，這些小巧思都缺一不可呢！
別忘了還有個小角落呢，在這樣的小屋中你有個臥房跟客廳就足夠了嗎？你還有一個專屬的工作室呢！這個窗邊的書桌和舒適的椅子開朗得邀請你去工作… 或是在窗邊發呆一整個下午！是不是很迷人的小屋呢？能夠在小屋裡創造寬敞的感覺真的很厲害呢！延伸閱讀：小坪數大空間:實用舒適的窄長房屋