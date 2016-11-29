將大自然美景盡收眼底! 讓你擁有家的歸屬感的質樸住宅

一個住家應該給人溫暖的感覺，每天在裡頭生活能夠感受到歸屬感。今天要帶你去拜訪位於德國鄉村的一座住家，專家特別規劃了沒有視野限制的法國式大面玻璃窗，讓屋主能將周圍的花木和綠色草坪盡收眼底！打造成 L 形的外觀呈現簡單優雅的模樣，瓦造的屋頂和可以透入陽光的天窗則營造出極其迷人的氛圍。現在就一起來參觀！
要欣賞這間令人感到愉悅的住宅，必須後退幾步，才能一覽這宏偉的視野！明亮的庭院設有花園桌椅，創造出溫馨怡人的家庭氣氛。磚瓦打造成很有古意的屋頂，散發出鄉間特有的風情，而大面積的透明門窗卻又流洩出濃郁的現代感來。欣賞夠了它美麗的外觀，現在就來登堂入室吧！
中性色調的素面牆壁讓這座客廳看來非常簡約，但是有了深色咖啡桌和紅色地毯相伴，視覺上一點都不單調。大片的玻璃門可以透入充沛的自然光，想要呼吸一下新鮮空氣，只要拉開滑動門就可踏入花園，飽覽園中的綠意。
走進現代感的廚房，可以見到許多新穎的設備和裝潢。白色的櫥櫃可以儲放大量器皿。為了創造出寬大的空間感和流暢的動線，起居室和廚房之間不設隔牆，只用一座壁爐來作分隔，讓室內流洩著溫暖的氛圍。廚房窗戶外就是一片青葱綠意，在此烹飪，還可以不時享受一下大自然的氣氛。
閣樓區域被裝潢成一處舒適的工作區。天窗前就是一套工作桌椅，一旁還有健身器材設備，在這裡工作累了或缺乏靈感，隨時可以欣賞一下外頭風景或運動健身。木質地板及深色墊子讓人感到格外舒適，運動累了，正好倒臥下來休息一會。
白色的牆壁和屋頂使這間主臥室看來更加寬敞，窗外美景被窗框裱成了美麗的圖畫。天花板上的木頭樑柱襯著隱藏式燈光，創造出一股天然風情。微妙的黑色床組和傢俱，搭配上木質地板及白色牆面，構成視覺上絕妙的平衡。
這個浴室內裝置了兩套沐浴設備，除了盆浴外，還有淋浴間。空間採用中性色系，搭配白色牆壁和天花板。傾斜的屋頂下設有儲放毛巾及浴室用品的收納空間。鏡子前擺放的紅寶石色花瓶，為這個低調奢華浴室帶來些許明豔的色彩。
看過室內，讓我們到屋外的步道上走走，享受一下美麗的戶外風光。整條走道上鋪設了各種各樣的天然石頭，花園裡也有著暗色礫石和石塊。晚餐後到此散步，不僅有助消化，還可盡賞戶外自然美景。
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