將大自然美景盡收眼底! 讓你擁有家的歸屬感的質樸住宅

一個住家應該給人溫暖的感覺，每天在裡頭生活能夠感受到歸屬感。今天要帶你去拜訪位於德國鄉村的一座住家，專家特別規劃了沒有視野限制的法國式大面玻璃窗，讓屋主能將周圍的花木和綠色草坪盡收眼底！打造成 L 形的外觀呈現簡單優雅的模樣，瓦造的屋頂和可以透入陽光的天窗則營造出極其迷人的氛圍。現在就一起來參觀！