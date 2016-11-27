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大膽挑戰吧！跳脫老社區框架的方塊住宅

I-Hui Hsiao I-Hui Hsiao
The House supplies a monotonous street with a passing view, Kenji Yanagawa Architect and Associates Kenji Yanagawa Architect and Associates 現代房屋設計點子、靈感 & 圖片
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今天我們來到日本一處僻靜的住宅區，這裡的住宅大多有40多年的歷史了，每一棟都有差不多的樣貌跟結構，讓這個社區看起來非常有那種日本式的、整齊劃一的感覺。但是今天的案例要帶你看一間在這個社區中一棟特立獨行的住宅，屋主想要突破這種日式的傳統楊茂、跳脫框架，讓這片社區有一個不一樣的風景。在講求團結的日本人眼中，建築師是如何完成這項任務的呢？一起來看看吧！

特別的外觀

The House supplies a monotonous street with a passing view, Kenji Yanagawa Architect and Associates Kenji Yanagawa Architect and Associates 現代房屋設計點子、靈感 & 圖片
Kenji Yanagawa Architect and Associates

Kenji Yanagawa Architect and Associates
Kenji Yanagawa Architect and Associates
Kenji Yanagawa Architect and Associates

立刻看到今天的主角了吧！雪白的水泥外牆非常吸引人，大膽、方塊狀的設計絕對特異獨行。一樓內縮讓車子有停放的空間，雖然外牆沒有窗戶，一樓開放的方式看起來就不會那麼拒人於千里之外，好像從這個缺口可以輕鬆得跟街上的人打招呼！純白的設計就不會跟整個社區的樣貌有太多的落差，當然是特別搶眼，但一點都不會格格不入！

第一眼看去，這棟建築可能有點浮誇，但其實是非常實際的設計。看到其他的老住宅都把花草中在房子的正面嗎？我們的屋主為了讓庭院得到最多的陽光，整棟建築物推向了一邊，空出了最能照到陽光的地方給庭院，這樣才會真正的有花草該有的朝氣！

夜晚的星星

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Kenji Yanagawa Architect and Associates

Kenji Yanagawa Architect and Associates
Kenji Yanagawa Architect and Associates
Kenji Yanagawa Architect and Associates

晚上的樣子更美了。而因為這間住宅如此的簡約現代，太陽落下之後，耀眼的白色外牆變成了深灰色，好似跟夜空融合在一起。那棵種在房子裡的樹像藝術品一樣亮起，點綴性的照明讓整棟住宅在夜空中閃耀得像一顆星星呢！

左半部的住宅用懸臂的技術建成這種看似挖空的設計，雖然很前衛，但這個空間當成為愛車遮風避雨的車庫、大器又夠隱密的玄關入口，其實兼顧了功能性呢。

簡約的車道

The House supplies a monotonous street with a passing view, Kenji Yanagawa Architect and Associates Kenji Yanagawa Architect and Associates 車庫/遮陽棚
Kenji Yanagawa Architect and Associates

Kenji Yanagawa Architect and Associates
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Kenji Yanagawa Architect and Associates

白天的時候再觀賞一下這個車庫。打磨的光亮的水泥地板切割成幾何撞，與石塊構成粗獷又簡約的設計，非常賞心悅目。

背面

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Kenji Yanagawa Architect and Associates

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Kenji Yanagawa Architect and Associates

在住宅的背面，建築師用金屬的階梯連接了半空中的庭院和住宅，再拉一道階梯到街道上，一樣用了白色來延伸整個住宅的氣質，你可以從正門或後門出去，是不是很方便呢？

夜晚的平台

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Kenji Yanagawa Architect and Associates

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Kenji Yanagawa Architect and Associates

晚上的樣子非常特別，二樓的平台在兩道階梯中做了一個緩衝，孩子也可以在這裡玩耍、跟朋友烤肉、開趴，是個很實用的空間。而整棟住宅透出的亮光因為那些縫隙而有了一些幾何的圖樣，呼應了整棟住宅簡約的風格。

極簡的客廳

The House supplies a monotonous street with a passing view, Kenji Yanagawa Architect and Associates Kenji Yanagawa Architect and Associates 现代客厅設計點子、靈感 & 圖片
Kenji Yanagawa Architect and Associates

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Kenji Yanagawa Architect and Associates

終於可以來到室內瞧瞧了。不輸給外牆的大膽，裡面寬敞開闊的空間可以作為各種用途，淡色的木頭地板襯托著傢俱，每一件都各有特色，每一個角落都讓他們熠熠生輝。左邊的長椅引導著你的視覺延伸，後方十字型的木頭樑柱也讓整個空間感加大。白色的天花板和牆壁反射了窗外的光線，整個客廳顯得明亮寬敞。

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明亮的餐桌

The House supplies a monotonous street with a passing view, Kenji Yanagawa Architect and Associates Kenji Yanagawa Architect and Associates 餐廳
Kenji Yanagawa Architect and Associates

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雖然我們從外面看的時候幾乎沒有看到窗戶，但是一進來室內你就放心了吧？其實屋頂的部分是敞開的，有足夠的採光，從種了樹的地方灑進來的陽光非常充足。這個簡約、乾淨的用餐空間在陽光的沐浴下非常溫暖，明亮的採光幾乎讓拋光的木餐桌也閃閃發光，吃完了飯之後還能直接走到外面的平台去伸展伸展筋骨，好舒服啊！

混搭的臥房

The House supplies a monotonous street with a passing view, Kenji Yanagawa Architect and Associates Kenji Yanagawa Architect and Associates 臥室
Kenji Yanagawa Architect and Associates

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這裡的臥室走不同的風格了，設計師在類清水模的牆壁前面配上了長毛地毯、兩招併在一起的單人床、工業風的閱讀燈等等，還有，真是沒有什麼比那大面的玻璃、大量的陽光跟點綴的綠意更美麗了。這裡用了不同的材質做混搭，讓這棟乍看有點冰冷的住宅添加了軟綿綿的舒適感。

景觀浴室

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Kenji Yanagawa Architect and Associates

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浴室當然也要很特別。記得嗎，這間住宅的採光主要來自中間挖空的那個部分，而浴缸能夠這樣大膽地放在窗邊，也是因為這個窗戶是朝向建築物中心所開，隱密性非常足夠！能夠邊泡澡邊享受陽光是不是太奢侈了！淋浴間用玻璃做區隔也讓整個空間都可以被日光照亮，白天都可以不用開燈了。

這棟住宅是不是很神奇呢，屋主和設計團隊成功得打破了框架，得到了兼顧美觀和功能性的成果！還想看更多厲害又實用的設計嗎？延伸閱讀：56坪的美麗小綠洲: 現代且溫暖的舒適空間

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