大膽挑戰吧！跳脫老社區框架的方塊住宅

立刻看到今天的主角了吧！雪白的水泥外牆非常吸引人，大膽、方塊狀的設計絕對特異獨行。一樓內縮讓車子有停放的空間，雖然外牆沒有窗戶，一樓開放的方式看起來就不會那麼拒人於千里之外，好像從這個缺口可以輕鬆得跟街上的人打招呼！純白的設計就不會跟整個社區的樣貌有太多的落差，當然是特別搶眼，但一點都不會格格不入！

第一眼看去，這棟建築可能有點浮誇，但其實是非常實際的設計。看到其他的老住宅都把花草中在房子的正面嗎？我們的屋主為了讓庭院得到最多的陽光，整棟建築物推向了一邊，空出了最能照到陽光的地方給庭院，這樣才會真正的有花草該有的朝氣！