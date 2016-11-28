8 座「與大自然為鄰」造型獨特的迷你小屋！

越來越多的人厭倦都市裡喧囂的生活，計畫向城市外移動，希望享有步調緩慢的鄉間生活，最好周遭還有美不勝收的大自然環境。但是，如果你想自掏腰包買下土地，重頭蓋一間理想中的房子，經常要花上相當高的成本。事實上，你只要購買占地及建坪都較小的房屋，不須花上大筆金錢，就可擁有夢想中的生活環境。以下就來參觀 8 座與大自然為鄰的迷你鄉野小屋！