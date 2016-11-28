8 座「與大自然為鄰」造型獨特的迷你小屋！

越來越多的人厭倦都市裡喧囂的生活，計畫向城市外移動，希望享有步調緩慢的鄉間生活，最好周遭還有美不勝收的大自然環境。但是，如果你想自掏腰包買下土地，重頭蓋一間理想中的房子，經常要花上相當高的成本。事實上，你只要購買占地及建坪都較小的房屋，不須花上大筆金錢，就可擁有夢想中的生活環境。以下就來參觀 8 座與大自然為鄰的迷你鄉野小屋！
照片中這棟小屋真是可愛極了！建築師在設計時已考慮到居家所有需要，內部可謂麻雀雖小、五臟俱全。大片的門窗可供充沛的自然光流洩進室內，完整美麗的外觀，與周遭環境融合得完美無匹。
這座山間小屋的屋頂覆蓋著一層青苔，整座房子是以木材打造，與周邊的綠色環境構成極美的搭襯。天氣晴朗時，坐在門廊上吹著和風，與親友們閒話家常，是多麼令人嚮往的生活！
這間房子大概是每個人心中的夢想了！誰不想在清新的自然環境中醒來，一睜開眼就看到美麗的森林呢？這款小房子非常適合厭倦了都會步調的人們，如果你想遠離俗世塵囂，可以考慮購買這種木造的預製屋，大大節省建築所需的時間。
這棟房子所需的建坪不大，設計上卻非常有趣，並且極具未來感。儘管體積迷你，建築師把它打造得非常敞亮，運用玻璃為外牆，讓室內與室外更為貼近。閒暇時到戶外飽覽美景，豈非夢想中的生活？
早晨在自己的陽臺上享受一杯香醇咖啡，傾聽風聲與鳥語的對話，過慣這樣的生活，你還會懷念一早從宿醉中醒來，匆忙趕著上班打卡的城市生活嗎？設計師運用玻璃打造出如此美的小屋，當自然光遍灑在它身上，營造出來的影像讓人一看就迷上！
這棟木造房屋的外形，彷彿是從童話故事裡搬出來，質樸的模樣予人溫馨舒適的印象。木質的結構相當穩固，木頭上刻意漆出白色部分，和木材原色及周遭綠意融合出絕美的觀感。
這棟房子顯露出屋主對於現代風的喜好，同時帶有濃濃的未來主義。外觀採用黑色打造，顯得十分沈穩大氣，與木製的陽臺構成鮮明的對比，陽光下呈現出不同凡響的氣派。
房子外觀採取極簡約的設計，沒有太多繁複細節，僅以幾何形狀呈現出莊嚴低調的觀感。當夜晚來臨時，隱藏式照明設備亮起，光線和陰影讓這座建築物流露出深藏不露的簡單之美。
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