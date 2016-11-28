6 間來自土耳其、大家都可以自己蓋的平房

擁有我們自己的家是我們許多人的目標。事實上，不管家裡有多少間臥室，廚房或浴室，無論天花板有多高，最重要的是家是一個你可以逃離其他世界，盡情休息的舒適場所。

如果你正計畫打造一個自己的家的話，我們今天將為你介紹 6 間美麗的小平房。這些平房的特點是它們都遠離城市，因此很適合喜歡在鄉間生活的你。

現在就讓我們看看這些平房的設計吧!