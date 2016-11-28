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6 間來自土耳其、大家都可以自己蓋的平房

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擁有我們自己的家是我們許多人的目標。事實上，不管家裡有多少間臥室，廚房或浴室，無論天花板有多高，最重要的是家是一個你可以逃離其他世界，盡情休息的舒適場所。

如果你正計畫打造一個自己的家的話，我們今天將為你介紹 6 間美麗的小平房。這些平房的特點是它們都遠離城市，因此很適合喜歡在鄉間生活的你。

現在就讓我們看看這些平房的設計吧!

一年四季都適合的平房

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這間木造的平房完美地融合在周遭的自然環境中，是適合全家一年四季在此居住的好房子。

木材之美

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Özge Hotel &amp; Bungalow

Özge Hotel & Bungalow
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從這間由 Ozge Hotel & Bungalows 的專家們所打造的木造平房中我們可以看出木頭的質感可以兼顧美感與實惠性。不同種類的木頭有不同的紋路與色調，搭配得宜的話，可以創造出如這間平房一樣美麗的視覺效果。

鄉村風格

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SAKLI GÖL EVLERİ

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這間平走的是質樸卻雅緻的鄉村風格，白色是經典的用色，人字形的屋頂也是傳統的結構，而大面積的玻璃則帶來了現代感。

盒狀平房

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這個木製洋房像是一個小盒子一樣，非常迷你可愛，在門外有個小露臺，非常適合在此休息喝杯茶。

簡單卻時尚

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這間平房的結構十分簡單，色系的搭配極為優雅，是內的裝潢則非常時尚有品味，是理想的鄉間平房。

茅屋

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茅屋曾經非常的受歡迎，而在現代的社會中，其天然的素材也十分符合可持續建築的條件，同時是和小型的建築。用木框架建造的茅屋也很適合寒冷的月份，可以自然地隔絕室內與室外的空間，家中的溫度自然能保持溫暖。

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