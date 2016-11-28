你的廚房總是像戰場一樣嗎? 各類的刀具，鍋具等用品總是找不到自己的家，於是煮菜的時候總是手忙腳亂，效率超低?今天我們要為你介紹 14 個擁有一間現代廚房的簡單招數。現代的廚房不僅是有先進的家電設備，同時也提供完善的收納空間，因此你的廚房工作能進行地更有效率。
為了拯救你那像鬼打架一般的廚房，現在就讓我們看看這些招數吧!
陶瓷有一個非常乾淨和優雅的完成，給你的廚房一個非常有光澤的外觀和感覺。 它還具有非常光滑的表面。
耐高溫且易於清理的拋光混凝土是作為廚房檯面的實惠好選擇。 如果你想要更精緻的材質的話，我們推薦大理石或花崗岩。
跟大型的廚房用品說再見，使用輕型好整理的器具吧!
由於玻璃這個材質容易清洗，因此非常適合使用在容易生油膩汙漬的廚房。
現代的廚房系統可以讓一次滿足你的所有需求，是最基本的配備。
廚房內飄散油煙味對身體來說是個負擔，如果你家中採取開放式的設計的話，建議你安裝一個可以吸油煙的大抽油煙機。
圖中的這個設計為廚房搏得更多可用的面積，而木製的材質更是親人親膚，使用起來更加上手。
想要更有效率地找到廚房用品的話，不如將一個抽屜規劃出不同的格子，將所有物品擺放好。
如果你喜歡比較氣派的風格，那麼鋼或是花崗岩這兩種素材是不錯的選擇。
現代的照明，時尚的相框，L 型的流理台兼吧檯，小巧的綠色植物，一間小廚房可以比大間的來得溫馨許多。
如果不懂如何讓小廚房更美更寬敞，專家們願意為你效勞~
以上圖來說的話，獨特形體的燈具就能把簡單的廚房變得更有特色，令人眼睛一亮。