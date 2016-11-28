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14 個擁有一間現代廚房的簡單招數

ROBIN – HOMIFY ROBIN – HOMIFY
Engel & Völkers Bodrum, Engel & Völkers Bodrum Engel & Völkers Bodrum 現代廚房設計點子、靈感&圖片
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你的廚房總是像戰場一樣嗎? 各類的刀具，鍋具等用品總是找不到自己的家，於是煮菜的時候總是手忙腳亂，效率超低?今天我們要為你介紹 14 個擁有一間現代廚房的簡單招數。現代的廚房不僅是有先進的家電設備，同時也提供完善的收納空間，因此你的廚房工作能進行地更有效率。

為了拯救你那像鬼打架一般的廚房，現在就讓我們看看這些招數吧!

1. 使用陶瓷的材質

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Engel &amp; Völkers Bodrum

Engel & Völkers Bodrum

Engel & Völkers Bodrum
Engel &amp; Völkers Bodrum
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陶瓷有一個非常乾淨和優雅的完成，給你的廚房一個非常有光澤的外觀和感覺。 它還具有非常光滑的表面。

2. 選擇容易清洗的檯面

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Küchenquelle

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耐高溫且易於清理的拋光混凝土是作為廚房檯面的實惠好選擇。 如果你想要更精緻的材質的話，我們推薦大理石或花崗岩。

3. 使用輕型的工具

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Studiodwg Arquitetura e Interiores Ltda.

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跟大型的廚房用品說再見，使用輕型好整理的器具吧!

4. 善加利用每個角落

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如果你的廚房空間很小，那麼建議你打造一個天花板到地面的儲藏櫃，把所有的廚房用品都收起來，會讓小空間看起來較為寬敞。

5. 設置有收納功能的中島式廚房

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中島式的廚房非常適合熱愛烹飪的屋主，而有收納功能的中島更是錦上添花。

6. 玻璃是理想的素材

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Carolina Mendonça Projetos de Arquitetura e Interiores LTDA

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由於玻璃這個材質容易清洗，因此非常適合使用在容易生油膩汙漬的廚房。

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7. 安裝獨特設計的燈具

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廚房的照明是非常重要的，尤其當你家中是採取廚房結合餐廳的開放式設計。選用充滿設計感的燈具，能夠為你的廚房帶來不一樣的風情。

8. 選擇現代的廚房系統

the "andér-MATT" project (showroom 2015) , Archidé SA interior design Archidé SA interior design 廚房電器用品
Archidé SA interior design

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現代的廚房系統可以讓一次滿足你的所有需求，是最基本的配備。

9. 安裝一個可以吸油煙的大抽油煙機

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Antônio Ferreira Junior e Mário Celso Bernardes

Antônio Ferreira Junior e Mário Celso Bernardes
Antônio Ferreira Junior e Mário Celso Bernardes
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廚房內飄散油煙味對身體來說是個負擔，如果你家中採取開放式的設計的話，建議你安裝一個可以吸油煙的大抽油煙機。

10. 木製的設計

NEW! 2015 Kitchen: PORTLAND + ARCOS Schmidt Palmers Green 廚房
Schmidt Palmers Green

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Schmidt Palmers Green
Schmidt Palmers Green
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圖中的這個設計為廚房搏得更多可用的面積，而木製的材質更是親人親膚，使用起來更加上手。

11. 一個可以有條理擺放器具的抽屜

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Designstudio speziell®

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想要更有效率地找到廚房用品的話，不如將一個抽屜規劃出不同的格子，將所有物品擺放好。

12. 選擇不同的素材

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Amis Arquitetura e Decoração

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Amis Arquitetura e Decoração
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如果你喜歡比較氣派的風格，那麼鋼或是花崗岩這兩種素材是不錯的選擇。

13. 小廚房可以舒適又溫馨

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Sarau Arquitetura

Sarau Arquitetura
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現代的照明，時尚的相框，L 型的流理台兼吧檯，小巧的綠色植物，一間小廚房可以比大間的來得溫馨許多。

如果不懂如何讓小廚房更美更寬敞，專家們願意為你效勞~

14. 為廚房增添令人眼睛一亮的小細節

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以上圖來說的話，獨特形體的燈具就能把簡單的廚房變得更有特色，令人眼睛一亮。

延伸閱讀: 6 張一間現代小廚房的照片 – 啟發你改造自己的!

6 間來自土耳其、大家都可以自己蓋的平房

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