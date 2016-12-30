2016 年讓我們相信奇蹟的改造專案

2016 年我們介紹了許多讓大家瞠目結舌的改造專案，不管是公寓、獨棟住宅或是庭院的驚人變身，我們都見識到各種奇蹟的發生，而在改造的字典中，絕對沒有不可能。
在接近年尾的今天，我們為大家整理了 10 個最受到歡迎，讓人相信奇蹟會發生的改造專案。趕快讓我們一起來看看!
在這本點子簿中，我們帶大家參觀一間 70 年代的德國小平房，變身成為兩層樓的時尚住宅的過程。改造後的餐廳絕對是不得不看的焦點!
看改造後的樣貌: 小平房大改造: 成為時尚代名詞的兩層樓住宅
你也有一個空蕩的庭院嗎? 這本點子簿教你如何將空無一物，雜草叢生的庭院變身成為一個讓你不想進屋的禪意露臺。
看改造後的樣貌: 庭院大改造：讓你不想進屋的禪意露台
當你看到這個改造專案的成本時，你是不是嚇了一大跳? 專家利用了神奇的魔法，以低廉的成本讓頹廢的雞寮變身成為質樸的工作室。
看改造後的樣貌: 以 830 元新台幣打造奇蹟: 從雞寮改造成工作室的質樸空間！
相信許多人家中都有一個閒置的陽臺吧? 這個改造專案教你如何用簡單的傢俱以及家飾品讓你換來一個愜意的陽臺空間。
看改造後的樣貌: 一個平凡的陽臺的驚人變身
答案是肯定的! 你眼前這空無一物的露臺，活生生地在專家的搶救下，變身成為一個超級時尚的度假小屋。
看改造後的樣貌: 不思議！殘敗露臺變身時尚的度假小屋
這間小公寓只有區區四坪，改造後不僅感覺比實際面積寬敞，還渾身現代感!
看改造後的樣貌: 小空間可以這樣玩:四坪空間大改造
可以化身成華麗度假屋! 如果你也有一個廢棄的花園，千萬不要浪費它了!
看改造後的樣貌: 小成本大改造:廢棄花園化身華麗度假屋
這間空無一物的公寓，在專家的改造下，變身成為有木頭陽台的溫馨住宅。家有老公寓的你，值得參考專家的設計方式。
看改造後的樣貌: 神奇的翻修魔術：擁有木頭陽台的溫馨住宅
發霉的外觀是不是讓你退避三舍? 別擔心，這簡直令人感到驚悚的房子最後變身成為讓人驚喜連連的現代紅磚房!
看改造後的樣貌: 再見頹廢老屋! 令人驚喜連連的現代紅磚住家
人與房子都不該有老氣的外表! 這間讓我們想到爺爺奶奶的家的老公寓，在改造後變成時尚的簡約住家，令人驚喜連連。
看改造後的樣貌: 與雜亂說再見: 老式公寓變身時尚簡約住家