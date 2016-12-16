6 個讓家中的貓主子擁有一個安樂居的簡單撇步

在忙碌的生活裡頭﹐寵物是不少城市人的寄託。城市的高度發展﹐讓人跟大自然的關係愈來愈遠﹐而且人與人之間也容易出現磨擦﹐飼養動物就好像一種心靈上的慰藉。對於沒有小孩子的夫婦、單身的人或者是感覺孤單的小孩子來說﹐家中的寵物是家人一般的存在。
貓咪﹐容易打理和愛乾淨的性格﹐讓牠成為了大家的新寵。但是養貓咪的你﹐了解牠們的生活習慣嗎？這次的專案為大家介紹了一些小撇步﹐讓愛貓的你可以為家中的小可愛建立一個舒服的環境。
貓咪是一種很需要私人空間的動物﹐牠們喜歡一個屬於自己的藏身地點﹐一個讓牠們感到安心的地方。網絡上常常流傳著各式各樣的搞笑短片﹐看見別家的小貓咪到處藏﹐鞋子裡、玻璃瓶裡或是櫃子裡。也常常看見貓咪因為到處鑽﹐而出現意外﹐所以為了安全的問題﹐我們應該為自己的小可愛弄一點安全的藏身地點。
其實簡單的在櫃子裡﹐或是比較隱閉的地方裡﹐放置一些小箱子就可以了﹐像上圖一樣。冷冷的日子裡﹐再放置一條軟軟的毛巾，就成為了最舒適的小窩居了。
為了家中的貓大人的健康和生活﹐食物盆和水盆這種日常用品當然不能缺少。 飼主的忽略很容易造成貓貓的健康問題﹐其實很多貓咪都出現少喝水的情況。由於牠們不太喜歡喝水的習慣和牠們只喜歡流動新鮮的水源﹐容易讓牠們缺少水份﹐長期造成健康的問題。主子要謹記咯﹐因為我們現在餵飼牠們亁糧﹐牠們的習性是吃生肉﹐而裡面是有水份的哦﹗所以謹記為貓大人提供足夠的水盆﹐鼓勵牠們喝水。
多於一隻貓或以上的家庭也要注意哦﹐如廁的盆子也要多弄幾個哦﹐如廁的地方就像牠們的地盆﹐要不小貓咪爭著如廁的地方﹐長期忍尿的小貓就會生病咯！
踏板對貓咪來說是很重要的家俬﹐貓科動物習慣爬樹﹐這種天性在家貓中也是可以看得到。要是不想家中的貓大人跳到飯桌上來﹐弄破東西﹐就要好好地為牠們設計一個高高低低的踏板﹐讓牠們可以伸展一下。還可以圈上成麻繩﹐讓爪子可以展露一下身手﹐家中的沙發就好安全了!
貓咪作為天生的捕獵者﹐擁有好奇心和捕捉速度的好勝心﹐躲貓貓的遊戲可以讓牠們玩個夠兒的。不妨打造小通道或是小角樓﹐讓貓貓可以伸展一下筋骨﹐再加一點小玩具﹐就不怕悶到了家中的小寶貝了。而且有足夠的運動﹐還可以防止貓貓長得過胖呢。
發呆和看風景是貓咪的兩大興趣﹐如果家中有對外的窗子﹐可以放置一些高高的看台﹐讓貓貓閒時可以坐坐。當然也要小心貓咪因為好奇而跳出窗外﹐所以謹記要關上窗戶或是加上紗質的網子﹐防止意外哦~
其實貓咪很喜歡自由自在的生活﹐畢竟牠都是比較野性的動物﹐對他們來說戶外的生活是非常重要。如果你家中有花園的話﹐也可以參考一下國外的做法﹐建一個小小的門給家中的貓貓外出走走、散散步。接觸陽光、大自然和微風對小動物來說﹐也是非常重要的。
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