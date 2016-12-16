6 個讓家中的貓主子擁有一個安樂居的簡單撇步

在忙碌的生活裡頭﹐寵物是不少城市人的寄託。城市的高度發展﹐讓人跟大自然的關係愈來愈遠﹐而且人與人之間也容易出現磨擦﹐飼養動物就好像一種心靈上的慰藉。對於沒有小孩子的夫婦、單身的人或者是感覺孤單的小孩子來說﹐家中的寵物是家人一般的存在。

貓咪﹐容易打理和愛乾淨的性格﹐讓牠成為了大家的新寵。但是養貓咪的你﹐了解牠們的生活習慣嗎？這次的專案為大家介紹了一些小撇步﹐讓愛貓的你可以為家中的小可愛建立一個舒服的環境。