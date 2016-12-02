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啟動綠手指: 死而復生的花園陽台

Yungshun Lee Yungshun Lee
Long Balcony makeover, Studio Earthbox Studio Earthbox 客廳
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綠手指在西方的俗諺裡指得是能夠觸手成春，讓所到之處皆能夠綠樹成蔭、百花盛開的園藝高手。當無法讓自己居家環境更貼近大自然時，種植植栽就是綠化居家環境的第一選擇，而植物的生長狀況就成了決定空間狀態的重點事項。在看過很多老屋翻新的分享後，這次要帶你來看看這關乎於綠色力量所帶來重生的奇蹟，見證這花園陽台死而復生的過程。

對於陽台改造有興趣，你也可以看看:一個平凡的陽臺的驚人變身

綠意的痕跡

Before Studio Earthbox
Studio Earthbox

Before

Studio Earthbox
Studio Earthbox
Studio Earthbox

走進陽台不難察覺這裡曾經也是充滿過綠意的小花園，而目前雖有擺滿四周的盆栽，但卻感受不到些許生氣。

荒涼的陽台

Before Studio Earthbox
Studio Earthbox

Before

Studio Earthbox
Studio Earthbox
Studio Earthbox

雖然在陽台有桌子的擺放，但這樣的休憩空間似乎很難吸引人在此停留，牆面的斑駁及老舊的木地板，還有一片死寂的盆栽，看到這裡就會期待設計師能給予甚麼樣的改造了。

煥然一新

After! A green corner and a fountain. Studio Earthbox
Studio Earthbox

After! A green corner and a fountain.

Studio Earthbox
Studio Earthbox
Studio Earthbox

改造後的陽台煥然一新，除了植栽的重新種植外，淘汰掉老舊的木地板改為人工草皮，以及各種擺放盆栽的架子，讓陽台重新有了生命力。

高低錯落的美感

After - Accent tables add charm to the green space. Studio Earthbox 露臺
Studio Earthbox

After – Accent tables add charm to the green space.

Studio Earthbox
Studio Earthbox
Studio Earthbox

利用不同高度的架子擺放盆栽，會讓空間更有層次感；不同顏色樣式的架子也能製造出不同的空間效果，比起改造前整齊的排放是不是更顯豐富了呢?

休憩空間

After Studio Earthbox
Studio Earthbox

After

Studio Earthbox
Studio Earthbox
Studio Earthbox

保留了一部分的木地板，隨意地擺放桌椅凳子，重獲新生的陽台花園就成了居家最棒的休憩空間了。

居家小花園

Wide view of the Balcony from inside the living room. Studio Earthbox 客廳
Studio Earthbox

Wide view of the Balcony from inside the living room.

Studio Earthbox
Studio Earthbox
Studio Earthbox

從客廳的視角看出去，經過設計師的小小改造，一掃原先的荒涼景象，陽台成了最美麗的空中花園。

這樣的陽台是不是也讓你心動了，這裡可以看到更多不同的陽台設計喔!

23 間木製的廚房 - 絕美現代!
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