啟動綠手指: 死而復生的花園陽台

綠手指在西方的俗諺裡指得是能夠觸手成春，讓所到之處皆能夠綠樹成蔭、百花盛開的園藝高手。當無法讓自己居家環境更貼近大自然時，種植植栽就是綠化居家環境的第一選擇，而植物的生長狀況就成了決定空間狀態的重點事項。在看過很多老屋翻新的分享後，這次要帶你來看看這關乎於綠色力量所帶來重生的奇蹟，見證這花園陽台死而復生的過程。

對於陽台改造有興趣，你也可以看看:一個平凡的陽臺的驚人變身。