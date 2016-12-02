啟動綠手指: 死而復生的花園陽台

綠手指在西方的俗諺裡指得是能夠觸手成春，讓所到之處皆能夠綠樹成蔭、百花盛開的園藝高手。當無法讓自己居家環境更貼近大自然時，種植植栽就是綠化居家環境的第一選擇，而植物的生長狀況就成了決定空間狀態的重點事項。在看過很多老屋翻新的分享後，這次要帶你來看看這關乎於綠色力量所帶來重生的奇蹟，見證這花園陽台死而復生的過程。
對於陽台改造有興趣，你也可以看看:一個平凡的陽臺的驚人變身。
走進陽台不難察覺這裡曾經也是充滿過綠意的小花園，而目前雖有擺滿四周的盆栽，但卻感受不到些許生氣。
雖然在陽台有桌子的擺放，但這樣的休憩空間似乎很難吸引人在此停留，牆面的斑駁及老舊的木地板，還有一片死寂的盆栽，看到這裡就會期待設計師能給予甚麼樣的改造了。
改造後的陽台煥然一新，除了植栽的重新種植外，淘汰掉老舊的木地板改為人工草皮，以及各種擺放盆栽的架子，讓陽台重新有了生命力。
利用不同高度的架子擺放盆栽，會讓空間更有層次感；不同顏色樣式的架子也能製造出不同的空間效果，比起改造前整齊的排放是不是更顯豐富了呢?
保留了一部分的木地板，隨意地擺放桌椅凳子，重獲新生的陽台花園就成了居家最棒的休憩空間了。
從客廳的視角看出去，經過設計師的小小改造，一掃原先的荒涼景象，陽台成了最美麗的空中花園。
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