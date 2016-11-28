享受你的嗜好吧! 一間有許多貼心好設計的家

一個家中的成員數量越多，讓每個人都可以有享受自己的嗜好和活動的空間便越為重要。例如如果你喜愛園藝工作的話，那麼有個小花園或是菜園便是最為理想的。這次點子簿的主角，是一個能夠提供給每個家人屬於自己的活動空間的好房子。在這間房子裡，每個生活空間都被劃分地十分完善，不論是做家事或是沉浸在自己的嗜好中，都能有足夠的空間。

現在就讓我們一起來欣賞這個家吧!