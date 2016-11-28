享受你的嗜好吧! 一間有許多貼心好設計的家

一個家中的成員數量越多，讓每個人都可以有享受自己的嗜好和活動的空間便越為重要。例如如果你喜愛園藝工作的話，那麼有個小花園或是菜園便是最為理想的。這次點子簿的主角，是一個能夠提供給每個家人屬於自己的活動空間的好房子。在這間房子裡，每個生活空間都被劃分地十分完善，不論是做家事或是沉浸在自己的嗜好中，都能有足夠的空間。
現在就讓我們一起來欣賞這個家吧!
大地色的米色牆面讓這個家散發著沉靜且穩重的氣息，家的門前是一個寬敞的露臺，連接著大片的草坪與花園。在有著櫻花樹垂枝的花園讓我們不禁幻想起春天在此賞花的愜意感。
挑高的天花板讓大量的自然光進駐主要的生活空間，柔和的白色以及木頭的顏色營造出溫馨的氣氛，樓梯的牆面使用棕灰色，是讓人眼睛一亮的巧思。廚房的吧檯旁就是木頭餐桌椅，不僅讓料理的人更加輕鬆，也促進家人的情感。
以黃色調為主的ㄇ字型廚房絕對是煮夫煮婦們的心頭好，這樣寬敞的空間，非常適合喜歡煮菜的家人們一起在此切磋廚藝。
對於愛美的人來說，有個寬敞的更衣間絕對是夢寐以求的事。這個家裡有個結合了讓屋主梳妝打扮以及清洗衣物的空間，這樣的設計絕對是非常為屋主的需求設想的貼心手法。
最後我們要看的是家中的小工作室。設計師在窗前設計了長桌，不僅節省空間，也可以讓在此看書的人享受明亮的自然光。夜晚來臨的時候，這個木頭書桌便可化身成為吧檯，與親友們在此小酌一杯想必十分幸福!
延伸閱讀: 舒適驚奇的美式風格:工業風小木屋