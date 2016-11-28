你的瀏覽器已過期。

想要更輕鬆體驗居家設計的話，請下載其他的免費瀏覽器。點擊圖示就行摟!

空間
專業人士
雜誌
DIY
加入專業人士的行列
高級版
登出

享受你的嗜好吧! 一間有許多貼心好設計的家

ROBIN – HOMIFY ROBIN – HOMIFY
「庭を愉しむ家」, 池田デザイン室（一級建築士事務所） 池田デザイン室（一級建築士事務所） 餐廳 木頭 Brown
Loading admin actions …

一個家中的成員數量越多，讓每個人都可以有享受自己的嗜好和活動的空間便越為重要。例如如果你喜愛園藝工作的話，那麼有個小花園或是菜園便是最為理想的。這次點子簿的主角，是一個能夠提供給每個家人屬於自己的活動空間的好房子。在這間房子裡，每個生活空間都被劃分地十分完善，不論是做家事或是沉浸在自己的嗜好中，都能有足夠的空間。

現在就讓我們一起來欣賞這個家吧!

外觀

「庭を愉しむ家」, 池田デザイン室（一級建築士事務所） 池田デザイン室（一級建築士事務所） 房子 Beige
池田デザイン室（一級建築士事務所）

池田デザイン室（一級建築士事務所）
池田デザイン室（一級建築士事務所）
池田デザイン室（一級建築士事務所）

大地色的米色牆面讓這個家散發著沉靜且穩重的氣息，家的門前是一個寬敞的露臺，連接著大片的草坪與花園。在有著櫻花樹垂枝的花園讓我們不禁幻想起春天在此賞花的愜意感。

起居空間

「庭を愉しむ家」, 池田デザイン室（一級建築士事務所） 池田デザイン室（一級建築士事務所） 餐廳 木頭 Brown
池田デザイン室（一級建築士事務所）

池田デザイン室（一級建築士事務所）
池田デザイン室（一級建築士事務所）
池田デザイン室（一級建築士事務所）

挑高的天花板讓大量的自然光進駐主要的生活空間，柔和的白色以及木頭的顏色營造出溫馨的氣氛，樓梯的牆面使用棕灰色，是讓人眼睛一亮的巧思。廚房的吧檯旁就是木頭餐桌椅，不僅讓料理的人更加輕鬆，也促進家人的情感。

廚房

「庭を愉しむ家」, 池田デザイン室（一級建築士事務所） 池田デザイン室（一級建築士事務所） 廚房 木頭 Yellow
池田デザイン室（一級建築士事務所）

池田デザイン室（一級建築士事務所）
池田デザイン室（一級建築士事務所）
池田デザイン室（一級建築士事務所）

以黃色調為主的ㄇ字型廚房絕對是煮夫煮婦們的心頭好，這樣寬敞的空間，非常適合喜歡煮菜的家人們一起在此切磋廚藝。

更衣間

「庭を愉しむ家」, 池田デザイン室（一級建築士事務所） 池田デザイン室（一級建築士事務所） 浴室 磁磚 Beige
池田デザイン室（一級建築士事務所）

池田デザイン室（一級建築士事務所）
池田デザイン室（一級建築士事務所）
池田デザイン室（一級建築士事務所）

對於愛美的人來說，有個寬敞的更衣間絕對是夢寐以求的事。這個家裡有個結合了讓屋主梳妝打扮以及清洗衣物的空間，這樣的設計絕對是非常為屋主的需求設想的貼心手法。

多功能的工作室

「庭を愉しむ家」, 池田デザイン室（一級建築士事務所） 池田デザイン室（一級建築士事務所） 客廳 木頭 Wood effect
池田デザイン室（一級建築士事務所）

池田デザイン室（一級建築士事務所）
池田デザイン室（一級建築士事務所）
池田デザイン室（一級建築士事務所）

最後我們要看的是家中的小工作室。設計師在窗前設計了長桌，不僅節省空間，也可以讓在此看書的人享受明亮的自然光。夜晚來臨的時候，這個木頭書桌便可化身成為吧檯，與親友們在此小酌一杯想必十分幸福! 

延伸閱讀: 舒適驚奇的美式風格:工業風小木屋

好悶騷！質樸外觀、時尚內在的獨棟鄉間住宅

需要請人幫你裝潢設計或蓋房子嗎？
馬上找專業人士！

挖掘更多居家設計的靈感！

房子

房子

客廳

客廳

廚房

廚房

臥室

臥室

庭院

庭院

浴室

浴室

餐廳

餐廳

泳池

泳池

Add SEO element

homify - 打造美好家園

4.5

在homify的app上瀏覽數百萬張的圖片!

免費下載 app
不用了