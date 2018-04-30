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家和萬事興! 8 個讓全家和樂的必勝風水法則

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如果家中的成員相處得不融洽，那麼不管房子的裝潢或是設計再美都只是枉然，畢竟沒有美麗的內在，華麗的外表也只會淪為一個空殼。家和萬事興這幾個字簡潔有力，要讓所有的外務都順利，最基本的便是維繫家中的和諧。

如果你正開始要著手家中的裝潢的話，今天我們要為你提供 8 個讓全家和樂的必勝風水法則。也許在某些人眼裡相信風水是一種迷信的老派作風，但其實許多風水的基本概念是十分符合科學邏輯的。

讓我們一起來看看這 8 讓全家和樂的必勝風水法則，也許這些方法對你的家中生活會有所助益。

1. 廚房切忌凌亂

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廚房有灶神，而這個區域也對於女主人的身體健康有所影響，因此切忌凌亂。建議你時常清理你的冰箱，隨時檢查有沒有該丟棄的過期食物。另外，如果要促進婆媳之間的關係的話，可以選用綠色系的廚房家具，或是用綠色植物作點綴。

2. 客廳的沙發要對著牆

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客廳是家人最常齊聚一堂的區域，在風水來說也有很重要的地位。將沙發靠著牆放的話，可以促進家中成員的向心力，大夥兒能夠成為彼此的強力後盾。除了靠牆之外，以風水的角度來說，沙發向門也是較為理想的設計。

3. 陽台代表後代子孫

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對後代子孫有所影響的陽台通常會擺放洗衣機，如果是你的家也是如此的話，盡量避免讓洗衣機面向瓦斯爐，減少水火相衝的機會，對於懷有抱子夢的夫妻來說較為理想。

4. 門不要對門

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臥室是休息的場所，而主臥室的佈置與設計對於夫妻之間的關係也有重大的影響。浴室是陰氣較重的地方，因此我們建議你床鋪的位置盡量不要正對浴室。另外，臥室的門最好不要正對入戶門，或是其他臥房的門，這樣才能避免家人之間易有口角的情形發生。

如果你家中原有的格局不盡理想，那不妨跟專家們討論討論吧~

5. 維持浴室的整潔

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最理想的情形是將浴廁設在家中較為隱密的區域，並且不宜正對家門。除此之外，保持浴廁的空氣流通杜絕潮濕問題，並且經常清洗髒汙是讓家人維持健康身軀的最基本風水法則。

6. 選擇中性色系的餐桌

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餐桌的顏色不宜太過鮮豔，我們建議你選擇天然木頭色 黑色或是深棕色的餐桌，這樣能為餐廳帶來穩重感。除此之外，要注意餐桌不要有尖角，而餐桌的上方則不宜有橫樑壓制。

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7. 保持走道的暢通

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想要讓家人之間的情感更加緊密不疏離的話，象徵連結的家中走道一定要保持暢通，不可擺放太多雜物。在走道的牆面上擺放全家人的合照，也是能夠促進彼此之間的感情的小妙招。

8. 切記不要擺放尖形或曲形的擺設品

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最後我們想要叮嚀你的是家中的擺設品。曲形的五行是水，而尖形是火，因此尖形的物品有相當的破壞力。在五行中，火與水對於人的情緒有最強大的影響力，火的破壞力是較為急速的，而水較為緩慢持久。因此如果想要避免影響家中成員之間的感情的話，就要避免太多尖形與曲形的擺設品。

想要知道更多風水法則嗎? 那你應該也會想看看: 你相信風水嗎? 7 個教你為家中添財運的秘訣

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