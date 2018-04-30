家和萬事興! 8 個讓全家和樂的必勝風水法則

如果家中的成員相處得不融洽，那麼不管房子的裝潢或是設計再美都只是枉然，畢竟沒有美麗的內在，華麗的外表也只會淪為一個空殼。家和萬事興這幾個字簡潔有力，要讓所有的外務都順利，最基本的便是維繫家中的和諧。

如果你正開始要著手家中的裝潢的話，今天我們要為你提供 8 個讓全家和樂的必勝風水法則。也許在某些人眼裡相信風水是一種迷信的老派作風，但其實許多風水的基本概念是十分符合科學邏輯的。

讓我們一起來看看這 8 讓全家和樂的必勝風水法則，也許這些方法對你的家中生活會有所助益。