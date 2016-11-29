創意大爆炸! 靈感來自「巨大冰川裂縫」造型獨特的住家！

當我們走在路上，不時會發現一些看來似曾相識的東西。你可能不以為意，但在設計師眼中卻可以成為創作的靈感。今天要帶大家去參觀一座住宅，靈感便是來自於巨大冰川裂縫所產生的決口。這些裂斷缺口的縱深經常達到 2 米長，如此大的裂隙被運用到建築設計上，可說是相當不尋常。究竟負責這項專案的日本 SEKI.DESIGN 建築師是如何施展妙招的呢？現在就來一窺究竟！
從外觀看去，這棟建築物的中央出現一道大裂縫，房子兩側的白色外牆包圍著中間的決口。這道裂隙將建物隔成兩大區塊，左邊底層成為停車場，右邊沿著白色階梯拾級而上，可以進入門廊。屋前栽種著大樹，為住家帶來自然氛圍，同時也為背後的透明玻璃提供了些許掩護。
入口處的之字形石階故意打造成歪曲的造型，讓你走在上面有種像是走進一座天然森林的感覺。樓梯兩旁遍植著樹木綠草，行走之間可以呼吸到芬多精。
進到室內，更可清楚見到這道大裂口。左邊的區塊被設計成餐廳，右邊則成為了書房。兩個截然不同的空間彼此分開，卻又有樓梯相連，視覺上完全不受阻礙，可以一覽彼此的活動。頂上的透明天窗令人驚豔，白天可以有明亮的採光效果，夜晚則可坐擁星光燦爛。
來看看大白天的場景。當大量的自然光無止無盡地流洩入室內，創造出高度怡人的舒適氣氛！天氣良好時，可以坐在室內仰望藍天；天氣不好時，一樣可以躲在屋子裡享受雨聲和雪景。
建築師在這座房子裡發揮了極佳的創意，運用高低的階梯和地板，將客廳、書房到廚房和餐廳連成一氣。走在這些有著高低落差的地板上，讓人產生一種很有節奏的律動感，住在這裡絕對不會感到乏味！
室內空間高低落差相當大，整體採用溫暖的木質色系和白色為主調，營造出舒適輕鬆的氛圍。木頭牆面和地板構成的美觀線條，為空間增添了視覺上的美學。
住在這樣一棟房子裡，家人間的活動可能是在不同的平面上，但空間裡沒有分隔，彼此可以聽到對方說話，交換眼神。大家可以各自坐在書房裡閱讀，在客廳裏沈思，或在花園裡享受陽光。獨特的空間格局讓家人間關係有點黏，卻又不會太黏。
當夜幕低垂時，建物的外觀呈現異常美麗的冰藍色調，搭配上屋內、門廊和停車場的燈光設計，散發出溫暖舒適的氣氛。當你把車子停好，一定迫不及待想要循著石階，趕快進到溫馨可愛的家。
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