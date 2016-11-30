8 間擁有日式緣側的完美住家

當我們提到日式空間時，你會想到什麼呢？許多人會想到典型的門廊和庭院。除此之外，就是打造得很簡約潔淨的視覺。隨著都市化進展，多數住家都已蓋成現代化格局，為了防盜，許多人都寧可採用高牆密窗。但是，有著寬敞明亮的陽臺門廊畢竟還是大家的心頭最愛，它們所散發的無窮魅力絕對會牢牢吸引住你。以下就來參觀 8 間極具吸引力，擁有緣側的日式住宅！
這座住宅是棟二層樓的木造建築，大型的屋簷和陽台非常吸引人。底下設有開放式的門廊，既可遮蔭避雨，還可享受充裕的日光。
這座極具個性的住宅前，建造了一座像是堤壩的草坡。綠色的視野極為美麗，坐在門廊下向外張望，可以享受青葱綠意，但堤防外卻望不進室內情況，有效保護了住家的隱私。
建築師在此打造起一個兼具用餐功能的半開放式陽台。裡頭設置了餐廳座位，可以在此一邊品嚐美食，一邊欣賞周遭風景。餐廳和走廊之間設有門窗，可以根據需要開啟或關閉。
這座平房外蓋起了很美觀的長廊，上面設計有大型屋簷，可防日曬雨淋。房子周遭設有落地窗，天氣好時開啟，可以吸納戶外自然風，連空調都可以省了。
設計師將這座住宅的門廊打造成一座迷你小陽台，風和日麗的日子，任誰都會想坐在這裡吹吹自然風，一不小心就墜入了夢鄉。大大的入口可以迎入和暖的陽光，讓室內外幾無界限。
設計師在此打造出一個與四周自然環境完美銜接的住家！置身於山林的住宅本身已是獨天獨厚，室內空間又採取開放式格局，直接擁抱戶外風光，宛如一處避世逃源！
這座住家設有一個茶室，散發出濃濃的日本傳統風情。茶室前設置了陽台門廊，可以通往戶外美麗的庭園，一邊品茗著濃郁茶香，一邊還可享受四季變化的風光。
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