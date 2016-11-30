8 間擁有日式緣側的完美住家

當我們提到日式空間時，你會想到什麼呢？許多人會想到典型的門廊和庭院。除此之外，就是打造得很簡約潔淨的視覺。隨著都市化進展，多數住家都已蓋成現代化格局，為了防盜，許多人都寧可採用高牆密窗。但是，有著寬敞明亮的陽臺門廊畢竟還是大家的心頭最愛，它們所散發的無窮魅力絕對會牢牢吸引住你。以下就來參觀 8 間極具吸引力，擁有緣側的日式住宅！